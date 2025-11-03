search
ΔΕΥΤΕΡΑ 03.11.2025
ΕΛΛΑΔΑ

03.11.2025

Θεσσαλονίκη: Επεισόδια έξω από τα δικαστήρια λίγο πριν το εφετείο για τη δολοφονία του Άλκη Καμπανού – Δύο συλλήψεις (videos)

epeisodia_thessaloniki_new

Επεισόδια σημειώθηκαν νωρίς το πρωί της Δευτέρας (3/11) μεταξύ κουκουλοφόρων και ΜΑΤ έξω από τα Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης, όπου πρόκειται να ξεκινήσει το εφετείο για τη δολοφονία του Άλκη Καμπανού.

Στην είσοδο των δικαστηρίων είχε συγκεντρωθεί μια μικρή ομάδα οπαδών σε ένδειξη συμπαράστασης στους κατηγορούμενους και καταδικασθέντες για τη δολοφονία του νεαρού οπαδού του Άρη.

Ξαφνικά, μια άλλη ομάδα νεαρών με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους επιτέθηκε στου αστυνομικούς πετώντας ξύλα και καρέκλες.

Οι δυνάμεις των ΜΑΤ αντέδρασαν άμεσα απωθώντας τους νεαρούς, κάνοντας και χρήση δακρυγόνων, ενώ έγιναν και δύο συλλήψεις.

Στο εδώλιο ξανά 12 οπαδοί του ΠΑΟΚ

Υπενθυμίζεται ότι σήμερα (3/11) θα καθίσουν ξανά στο εδώλιο οι δώδεκα νεαροί οπαδοί του ΠΑΟΚ, που μετά την απόφαση του πρωτόδικου δικαστηρίου επέστρεψαν στις φυλακέςΕπτά εξ αυτών έχοντας καταδικαστεί με την ποινή της ισόβιας κάθειρξης και επιπλέον με πολυετείς ποινές καθείρξεις ως συναυτουργοί σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο και οι υπόλοιποι πέντε με πρόσκαιρες ποινές κάθειρξης ως απλοί συνεργοί στην ίδια πράξη.

Ουσιαστικά, όμως, η δίκη, εφόσον κηρυχθεί η έναρξή της (αναμένεται να υποβληθούν αιτήματα αναβολής), θα εκκινήσει για τους περισσότερους κατηγορούμενους από μηδενική βάση, χωρίς το Δικαστήριο να δεσμεύεται από την ετυμηγορία των δικαστών του πρώτου βαθμού (Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Θεσσαλονίκης).

Κι αυτό διότι ο πρώην προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών Θεσσαλονίκης Νίκος Καλλίδης είχε ασκήσει έφεση κατά της απόφασης, τον Ιούλιο του 2023, λίγες μέρες αφότου έπεσε η «αυλαία» της πρωτοβάθμιας δίκης, ζητώντας να επιβληθούν μεγαλύτερες ποινές.

Θεωρώντας εσφαλμένη την απόφαση όσον αφορά τη μετατροπή της κατηγορίας σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, ο ανώτερος εισαγγελικός λειτουργός έκρινε ότι οι κατηγορούμενοι έπρεπε να καταδικαστούν για ανθρωποκτονία με άμεσο δόλο, όπως ήταν η αρχική δίωξη.

Επιπλέον, για τρεις εκ των κατηγορουμένων θεώρησε ότι δεν έπρεπε να καταδικαστούν για συνέργεια, αλλά ο ένας για ηθική αυτουργία στην ανθρωποκτονία με άμεσο δόλο και οι άλλοι δύο για συναυτουργία στην ίδια ανθρωποκτονία με άμεσο δόλο. Η έφεση δεν αγγίζει δύο από τους κατηγορούμενους και πρακτικά μόνο γι’ αυτούς ισχύει η αρχή της μη χειροτέρευσης της θέσης τους.

Εκτός από τη δολοφονία του 19χρονου Άλκη, το κατηγορητήριο περιλαμβάνει τις συνδεόμενες με την επίθεση πράξεις εναντίον των δύο φίλων του, κατά το ίδιο αιματηρό επεισόδιο που «πάγωσε» το πανελλήνιο.

