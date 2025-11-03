«Το πορτρέτο» της Πηνελόπης Δέλτα, σε σκηνοθεσία Θαλασσινής Βοσταντζόγλου, στο Από Μηχανής Θέατρο από 1η Νοεμβρίου

Το «Πορτραίτο» συνεχίζει την εκπληκτική του πορεία για 5η Σαιζόν στο Από Μηχανής Θέατρο για Περιορισμένο Αριθμό Παραστάσεων.

«Μία Παράσταση για την Αγάπη… και τις Σκιές της…»

Μία παράσταση ύμνος στη Γυναίκα Πηνελόπη Δέλτα. Τη σπουδαιότερη, ίσως, Ελληνίδα ως γυναικεία Φυσιογνωμία στις αρχές του 20ου αιώνα. Η Ελληνίδα λογοτέχνιδα που άφησε ισχυρό και ανεξίτηλο το αποτύπωμά της στην παιδική και την νεανική λογοτεχνία, υπήρξε μία μνημειώδης και σπάνια προσωπικότητα, με έντονη πολιτική και κοινωνική δράση, που συνδέθηκε στενά με όλα τα σημαίνοντα πρόσωπα της εποχής της Ιστορίας της Ελλάδας (και όχι μόνο…).

«Το Πορτρέτο» είναι ένας μονόλογος με «πολλά» πρόσωπα. Μια παράσταση ποιητική και ανθρώπινη, που φανερώνει το σκοτάδι της κόρης, γυναίκας, καλλιτέχνιδας, συζύγου, μάνας κι ερωμένης Πηνελόπης Δέλτα -με λεπτομέρειες που ίσως ως τώρα να μη γνωρίζαμε και αλήθειες που είχαν ξεχαστεί με τα χρόνια.

Το «Πορτρέτο» είναι μία συγκλονιστική ιστορία που καθηλώνει με την αλήθεια του και μας θυμίζει ότι τα σκοτάδια υπάρχουν… παντού… όπως και το φως…

Λίγα λόγια για το έργο

Η Πηνελόπη Δέλτα επί σκηνής συνομιλεί με τους ανθρώπους της ζωής της, τις ευαισθησίες, τους πόνους και τα απωθημένα της, χωρίς κάτω κείμενα και μισόλογα.

Γράφει και σκίζει τα ανεπίτρεπτα πάθη της, συμβιβάζεται με το λίγο αν και δε σταματά στιγμή να ψάχνει το «ολόκληρο» και εν τέλει το μόνο που της μένει και αποζητά είναι ο θάνατος. Ψάχνοντας το νόημα της ύπαρξης, τον καλεί παραπάνω από μία φορές, τον διεκδικεί και τον αγαπά. Με αόρατους «συμπρωταγωνιστές» τη μητέρα και τον πατέρα της, τα παιδιά της, τον σύζυγό της Στέφανο Δέλτα και τον μεγάλο της έρωτα Ίωνα Δραγούμη, η Πηνελόπη για μια μοναδική φορά λέει όσα δεν τόλμησε να πει σε όλη της τη ζωή, συζητά μαζί τους και με τον εαυτό της, κατηγορεί τους πάντες, την ίδια και εντέλει τη ζωή αυτή καθ’ αυτή.

Μέσα από την παράσταση θίγεται το μεγάλο θέμα και των ημερών μας. Η σχέση με τους γονείς και ειδικά τη Μητέρα. Η Πηνελόπη Δέλτα έπασχε από Μητρική Ανεπάρκεια. Στην παράσταση αναφέρονται και τα γνωστά έργα της. Όπως και η στιγμή και οι καταστάσεις που την ενέπνευσαν να γράψει.

Σκηνοθετικό σημείωμα

Μετά από πέντε σεζόν είμαι χαρούμενη γιατί πλέον το έργο… «έλιωσε». Καταλαβαίνουμε και συμπονάμε σε κάθε παράσταση ακόμη καλύτερα την Πηνελόπη Δέλτα, βρίσκουμε κι άλλα κοινά στις ψυχές μας. Ο κόσμος αγκάλιασε την παράσταση γιατί η ευαισθησία είναι πια τόσο σπάνια που την αντιμετωπίζουμε σαν μοναδική ευκαιρία έκφρασης.

Τώρα, ξεκινάμε στο θέατρο Από Μηχανής κι ανυπομονούμε να μοιραστούμε μαζί σας την ιστορία, της, πλέον, φίλης, γνωστής κι αγαπημένης μας, Πηνελόπης Δέλτα.

Θαλασσινή Βοσταντζόγλου

Το βιογραφικό της Δήμητρας Παπαδήμα το βλέπετε ΕΔΩ

Το «Πορτρέτο» γράφτηκε με αφορμή τα 150 χρόνια από τη γέννηση της συγγραφέως, που άφησε το αποτύπωμά της τόσο στην τέχνη της όσο και στη ζωή, πηγαίνοντας κόντρα στο συντηρητισμό της εποχής της και στα τετριμμένα.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Επί σκηνής: Δήμητρα Παπαδήμα

Κείμενο: Δήμητρα Παπαδήμα

Σκηνοθεσία: Θαλασσινή Βοσταντζόγλου

Μουσική: Ευανθία Ρεμπούτσικα

Επιμέλεια κίνησης: Αυγουστίνος Κούμουλος

Σχεδιασμός φωτισμών: Δημήτρης Κουτάς

Φωτογραφίες: Εβίτα Σκουρλέτη

Γενική επιμέλεια: Γιάννης Μποσταντζόγλου

Social – Εικαστικά:GridFox – Γιάννης Στιβανάκης

Διεύθυνση Παραγωγής: Γιώργος Σαμαρτζής

Δημόσιες Σχέσεις – Επικοινωνία: Βάσω Σωτηρίου

Πού: Θέατρο Από Μηχανής, Ακαδήμου 13, Μεταξουργείο. Τηλέφωνο: 210 5232097

Πότε: Από 1η Νοεμβρίου 2025

Παραστάσεις: Κάθε Σάββατο στις 18:00 και Κυριακή στις 21.00

Εισιτήρια: 15 €

Προπώληση: MORE.COM

Διάρκεια: 75 λεπτά χωρίς διάλειμμα

# Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Νίκας.