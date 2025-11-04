Η μακροζωία στο πιάτο μας: Ποιες είναι οι έξι τροφές που συμβάλλουν στο να ζούμε περισσότερο και να είμαστε υγιείς

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Τα γονίδια, ο τρόπος ζωής και το περιβάλλον παίζουν καθοριστικό ρόλο στο πόσο θα ζήσουμε, σύμφωνα με τους επιστήμονες. Όμως, όλο και περισσότερες μελέτες αποδεικνύουν ότι τα τρόφιμα που καταναλώνουμε καθημερινά μπορεί να επεκτείνουν ουσιαστικά τα υγιή χρόνια της ζωής μας.
Άλλωστε ας μη ξεχνάμε ότι ο πατέρας της Ιατρικής, Ιπποκράτης το 440 π.Χ., είπε: «Ας είναι η τροφή σου το φάρμακό σου και ας είναι το φάρμακό σου η τροφή». Η σοφία του Ιπποκράτη έχει αποδειχθεί αληθινή, καθώς πλέον οι ερευνητές γνωρίζουν ότι η αλλαγή των επιπέδων, του τύπου και του χρόνου κατανάλωσης τροφής (δηλαδή η νηστεία) είναι ίσως η πιο ισχυρή, εφικτή και ασφαλέστερη παρέμβαση για τη βελτίωση της υγείας και την παράταση της μακροζωίας μας.
Έρευνες σε διάφορους οργανισμούς, που δημοσιεύει το Cell, δείχνουν ότι οι διατροφικές στρατηγικές, όπως η μείωση των θερμίδων χωρίς υποσιτισμό, η περιοδική νηστεία και η επιλογή τροφών πλούσιων σε φυτικές ίνες, αντιοξειδωτικά και υγιεινά λιπαρά, μπορούν να επιβραδύνουν τη γήρανση και να μειώσουν την εμφάνιση χρόνιων ασθενειών, επεκτείνοντας τόσο το προσδόκιμο ζωής όσο και την υγιή περίοδο ζωής.
Επιπλέον, η εξατομίκευση της διατροφής βάσει ηλικίας, φύλου, γενετικής και μεταβολικού προφίλ κρίνεται απαραίτητη για τη μεγιστοποίηση των ωφελειών της στη διάρκεια ζωής.
Μια μεγάλη μελέτη που διεξήχθη στο Ηνωμένο Βασίλειο παρακολούθησε πάνω από 124.000 ενήλικες για σχεδόν μια δεκαετία. Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι οι άνθρωποι που κατανάλωναν μεγαλύτερη ποικιλία τροφών πλούσιων σε φλαβονοειδή, ενώσεις που βρίσκονται φυσικά σε φρούτα, λαχανικά, τσάι και σοκολάτα, είχαν πολύ μικρότερες πιθανότητες να εμφανίσουν καρδιακές παθήσεις, διαβήτη και αρκετές άλλες χρόνιες ασθένειες.
Τα ευρήματα έδειξαν 14% χαμηλότερο κίνδυνο πρόωρου θανάτου και έως 20% χαμηλότερο κίνδυνο εμφάνισης διαβήτη τύπου 2 μεταξύ όσων κατανάλωναν το πιο ποικιλόμορφο μείγμα φλαβονοειδών.
Πρόκειται για φυσικές φυτικές ενώσεις που δίνουν στα φρούτα και τα λαχανικά το χρώμα τους και μεγάλο μέρος της προστατευτικής τους δύναμης. Μόλις χωνευτούν, λειτουργούν ως αντιοξειδωτικά, βοηθούν στη ρύθμιση της φλεγμονής και βελτιώνουν τη λειτουργία των αιμοφόρων αγγείων.
Ορισμένοι τύποι, όπως οι ανθοκυανίνες στα berries και οι φλαβονόλες στα μήλα, είναι γνωστοί για την προστασία των κυττάρων από βλάβες και μπορεί ακόμη και να υποστηρίζουν την υγιή εγκεφαλική λειτουργία καθώς γερνάμε.
Διαφορετικά φλαβονοειδή επιτελούν διαφορετικές λειτουργίες, επομένως ένας συνδυασμός πηγών, όπως εναλλαγές μεταξύ τσαγιών, εσπεριδοειδών, berries και μαύρης σοκολάτας, δημιουργεί πιο ευρεία κάλυψη σε πολλαπλά συστήματα του σώματος.
Μια εθνική διατροφική έρευνα στην Πορτογαλία που δημοσιεύθηκε το 2025 έδειξε την πραγματική πρόσληψη φλαβονοειδών. Μεταξύ 5.005 συμμετεχόντων ηλικίας 3 έως 84 ετών, ο μέσος άνθρωπος κατανάλωνε περίπου 107 χιλιοστόγραμμα φλαβονοειδών την ημέρα.
Τα φρούτα συνέβαλαν στο μεγαλύτερο ποσοστό, ακολουθούμενα από τα λαχανικά, το κρασί και τη σοκολάτα. Οι ηλικιωμένοι είχαν τη μεγαλύτερη πρόσληψη, ενώ οι έφηβοι κατανάλωναν τη μικρότερη ποσότητα, κυρίως επειδή τα φλαβονοειδή τους προέρχονταν από γλυκά και επεξεργασμένα τρόφιμα και όχι από φρέσκα προϊόντα.
Σε διάφορες μελέτες, ορισμένα τρόφιμα εμφανίζονται σταθερά ως κορυφαίες πηγές ποικιλίας φλαβονοειδών:
Η προσθήκη μερικών από αυτές τις τροφές στο καθημερινό σας πρόγραμμα είναι ένας εύκολος τρόπος να ενισχύσετε τη διατροφική προστασία του οργανισμού σας.
