search
ΤΡΙΤΗ 04.11.2025 12:56
search
MENU CLOSE
ΥΓΕΙΑ

Ρίτα Μελά ΡΙΤΑ ΜΕΛΑ

04.11.2025 11:13

Νοσοκομείο Αλεξάνδρα: Νέος θάλαμος με χορηγία του Ιδρύματος Kind Things

04.11.2025 11:13
Untitled design

Με στόχο την αναβάθμιση της φροντίδας των Ογκολογικών ασθενών, εγκαινιάστηκε χθες ο νέος θάλαμος χημειοθεραπειών και ανοσολογικών θεραπειών στο Γενικό Νοσοκομείο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών Αλεξάνδρα, με την ευγενική χορηγία του Κοινωφελούς Ιδρύματος Kind Things της Εριέττας Κούρκουλου-Λάτση.

Το Ίδρυμα προσέφερε έξι υπερσύγχρονες καρέκλες χημειοθεραπείας για την υποστήριξη της Ογκολογικής-Αιματολογικής Μονάδας και της Μονάδας Πλασματοκυτταρικών Δυσκρασιών της Θεραπευτικής Κλινικής του ΕΚΠΑ.

Με πρωτοβουλία της διοικήτριας Ελπινίκης Ταβιανάτου, της αναπληρώτριας διοικήτριας Ευσταθίας Κατοίκου και του διευθυντή της Θεραπευτικής Κλινικής καθηγητή Μελέτιου-Αθανάσιου Δημόπουλου, ο νέος θάλαμος δημιουργήθηκε με στόχο την αναβάθμιση των υγειονομικών υπηρεσιών που προσφέρονται σε όλους τους ογκολογικούς ασθενείς.

Η διαμόρφωση του χώρου πραγματοποιήθηκε με κονδύλια της διοίκησης του Νοσοκομείου και την τεχνική υποστήριξη της αρμόδιας υπηρεσίας.

Ο νέος θάλαμος πληροί όλα τα σύγχρονα πρότυπα και αναμένεται να εξυπηρετεί πάνω από 30 ασθενείς ημερησίως, μειώνοντας σημαντικά τον χρόνο αναμονής και ενισχύοντας την αποτελεσματικότητα της Μονάδας.

Η Ογκολογική-Αιματολογική Μονάδα του Γ.Ν.Α. Αλεξάνδρα προσφέρει ολοκληρωμένη προσέγγιση στη διάγνωση, θεραπεία και παρακολούθηση ασθενών με συμπαγείς όγκους και αιματολογικές κακοήθειες, με ιδιαίτερη έμφαση στις πλασματοκυτταρικές δυσκρασίες και τα λεμφώματα.

Σε μηνιαία βάση πραγματοποιούνται πάνω από 2.000 θεραπείες, ενώ σε ετήσια βάση ξεπερνούν τις 23.000, γεγονός που καταδεικνύει τον κρίσιμο ρόλο της Μονάδας στην ογκολογική φροντίδα στην Ελλάδα.

Διαβάστε επίσης

Έρευνα: Το περπάτημα μπορεί να επιβραδύνει την εξέλιξη της νόσου Αλτσχάιμερ

Εγκύκλιος: Ποιοι δικαιούνται ιατροφαρμακευτική περίθαλψη ακόμα και εάν δεν έχουν ενεργό ΑΜΚΑ

Hangover: 5 πραγματικοί τρόποι για την αντιμετώπισή του κι ένας… βολικός μύθος

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
georgali
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πέθανε η πρώην υποψήφια βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Αναστασία Γεωργαλή

Untitled design (1)
ΚΟΣΜΟΣ

Τέξας: Η στιγμή που τρένο πέφτει πάνω σε νταλίκα που μετέφερε αυτοκίνητα (Video)

mitropoulos-123
ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Η αλήθεια για τα ποσοστά ανεργίας: Μεγάλη απόκλιση μεταξύ ΕΛΣΤΑΤ και ΔΥΠΑ για την ανεργία τον Σεπτέμβριο 2025

diddy-new
ΚΟΣΜΟΣ

Diddy: Δεκτό το αίτημά του για επίσπευση εκδίκασης της έφεσής του

ilektrika_patinia_new
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Δίωξη για ληστεία στον 13χρονο που άρπαξε πατίνι από νεαρό προσποιούμενος ότι είχε μαχαίρι

Δείτε όλες τις ειδήσεις
xrimata_xristougenna_3110_1920-1080_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μίνι έκτακτο βοήθημα για τα Χριστούγεννα

tsakalotos 77- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το εξώδικο του Ευκλείδη Τσακαλώτου για την επιστολή στον Ντάισελμπλουμ και η απάντηση από το Ποντίκι

asanser 654- new
ΕΛΛΑΔΑ

Έρχονται πρόστιμα για τα ασανσέρ: Μόνο ένα στα οκτώ έχουν καταγραφεί – Προθεσμία ως 30 Νοεμβρίου, πού θα στραφούν οι αρχικοί έλεγχοι

orca_falaina_0806_1460-820_2_new
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Όρκες βιντεοσκοπήθηκαν να κυνηγούν μεγάλους λευκούς καρχαρίες, να τους αναποδογυρίζουν και να τρώνε τα συκώτια τους (Video)

patinia athina 99- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Χάρης Δούκας απαντά σε Μιχαηλίδου, Μπακογιάννη για τα πατίνια 

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 04.11.2025 12:55
georgali
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πέθανε η πρώην υποψήφια βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Αναστασία Γεωργαλή

Untitled design (1)
ΚΟΣΜΟΣ

Τέξας: Η στιγμή που τρένο πέφτει πάνω σε νταλίκα που μετέφερε αυτοκίνητα (Video)

mitropoulos-123
ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Η αλήθεια για τα ποσοστά ανεργίας: Μεγάλη απόκλιση μεταξύ ΕΛΣΤΑΤ και ΔΥΠΑ για την ανεργία τον Σεπτέμβριο 2025

1 / 3