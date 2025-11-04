Νοσοκομείο Αλεξάνδρα: Νέος θάλαμος με χορηγία του Ιδρύματος Kind Things

Με στόχο την αναβάθμιση της φροντίδας των Ογκολογικών ασθενών, εγκαινιάστηκε χθες ο νέος θάλαμος χημειοθεραπειών και ανοσολογικών θεραπειών στο Γενικό Νοσοκομείο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών Αλεξάνδρα, με την ευγενική χορηγία του Κοινωφελούς Ιδρύματος Kind Things της Εριέττας Κούρκουλου-Λάτση.

Το Ίδρυμα προσέφερε έξι υπερσύγχρονες καρέκλες χημειοθεραπείας για την υποστήριξη της Ογκολογικής-Αιματολογικής Μονάδας και της Μονάδας Πλασματοκυτταρικών Δυσκρασιών της Θεραπευτικής Κλινικής του ΕΚΠΑ.

Με πρωτοβουλία της διοικήτριας Ελπινίκης Ταβιανάτου, της αναπληρώτριας διοικήτριας Ευσταθίας Κατοίκου και του διευθυντή της Θεραπευτικής Κλινικής καθηγητή Μελέτιου-Αθανάσιου Δημόπουλου, ο νέος θάλαμος δημιουργήθηκε με στόχο την αναβάθμιση των υγειονομικών υπηρεσιών που προσφέρονται σε όλους τους ογκολογικούς ασθενείς.

Η διαμόρφωση του χώρου πραγματοποιήθηκε με κονδύλια της διοίκησης του Νοσοκομείου και την τεχνική υποστήριξη της αρμόδιας υπηρεσίας.

Ο νέος θάλαμος πληροί όλα τα σύγχρονα πρότυπα και αναμένεται να εξυπηρετεί πάνω από 30 ασθενείς ημερησίως, μειώνοντας σημαντικά τον χρόνο αναμονής και ενισχύοντας την αποτελεσματικότητα της Μονάδας.

Η Ογκολογική-Αιματολογική Μονάδα του Γ.Ν.Α. Αλεξάνδρα προσφέρει ολοκληρωμένη προσέγγιση στη διάγνωση, θεραπεία και παρακολούθηση ασθενών με συμπαγείς όγκους και αιματολογικές κακοήθειες, με ιδιαίτερη έμφαση στις πλασματοκυτταρικές δυσκρασίες και τα λεμφώματα.

Σε μηνιαία βάση πραγματοποιούνται πάνω από 2.000 θεραπείες, ενώ σε ετήσια βάση ξεπερνούν τις 23.000, γεγονός που καταδεικνύει τον κρίσιμο ρόλο της Μονάδας στην ογκολογική φροντίδα στην Ελλάδα.

