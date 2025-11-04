Γιατί βλέπεις συνεχώς το ίδιο κακό όνειρο; Οι ειδικοί απαντούν

Τι μπορεί να σημαίνει ένα επαναλαμβανόμενο, κακό συνήθως, όνειρο, στο οποίο κάτι κακό συμβαίνει, κάποιος μας καταδιώκει ή γινόμαστε πρωταγωνιστές στις πλέον ντροπιαστικές καταστάσεις; Γιατί επανέρχεται ξανά και ξανά ο εφιάλτης που μας κάνει να πεταγόμαστε κάθιδροι στον ύπνο μας;

Οι απαντήσεις στα παραπάνω ερωτήματα θα ενδιέφεραν μάλλον αρκετούς· το 50-75% των ενηλίκων έχει τουλάχιστον μία εμπειρία επαναλαμβανόμενων ονείρων, σύμφωνα με παλαιότερη έρευνα στο Dreaming της Αμερικανικής Ψυχολογικής Εταιρείας. Πότε όμως ένα όνειρο θεωρείται επαναλαμβανόμενο;

«Δεν υπάρχει καθορισμένη συχνότητα· αν κάποιος αντιλαμβάνεται ότι βλέπει συνεχώς το ίδιο ή παρόμοιο όνειρο, μπορεί να χαρακτηριστεί ως τέτοιο» εξηγεί η Paula Freedman, Δρ Ψυχολογίας, προσθέτοντας ότι μπορεί το όνειρο να επανέρχεται με παραλλαγές σε όσα διαδραματίζονται αλλά κοινή θεματική. Έτσι εξηγείται γιατί τα συνεχόμενα όνειρα σχετικά με το σχολείο δεν περιλαμβάνουν απαραιτήτως την επιστροφή στο σχολείο, αλλά τη γενική ιδέα που μπορεί να περιλαμβάνει την αποφοίτηση ή κατατακτήριες εξετάσεις σε μεγάλη ηλικία.

Στην προαναφερθείσα μελέτη, για δύο στους τρεις περίπου συμμετέχοντες τα όνειρα που επέστρεφαν σχετίζονταν με αρνητικές καταστάσεις όπως μια μεγάλη αποτυχία ή καταδίωξη και μόλις το ένα τέταρτο ανέφερε ευχάριστα όνειρα με αλληλεπιδράσεις φιλικού, κοινωνικού ή σεξουαλικού χαρακτήρα. Πράγματι, σημειώνει η ειδικός, αν και δεν υπάρχει ενιαίο μοτίβο, στην πλειοψηφία τους πρόκειται για εφιάλτες που περιλαμβάνουν επιπροσθέτως μια απότομη και επικίνδυνη πτώση, αμήχανες περιστάσεις όπως η γύμνια σε έναν δημόσιο δρόμο, την απώλεια αγαπημένων προσώπων ή ακόμα και τον θάνατο του ατόμου που βλέπει το όνειρο.

Τι τα προκαλεί

Συναισθηματικές ή άλλες υποθέσεις που έμειναν στη μέση, άλυτα προβλήματα όπως οικονομικές υποχρεώσεις, ενοχές, ανησυχίες, τραυματικά γεγονότα όπως αυτοκινητικά ατυχήματα, φυσικές καταστροφές και εμπειρίες κακοποίησης μπορεί να πυροδοτούν το φαινόμενο, εξηγεί η Δρ Freedman.

Τα αίτια πάλι μπορεί να μην κρύβονται τόσο βαθιά, να είναι απλώς το περιεχόμενο μιας εκπομπής που παρακολουθούμε τακτικά πριν τον ύπνο, είτε συζητήσεις και δραστηριότητες που επαναλαμβάνουμε καθημερινά. Μπορεί ακόμα να είναι αποτέλεσμα εμμονής με μια κατάσταση ή πρόσωπο είτε, αντιθέτως, της προσπάθειάς μας να τα αποφύγουμε.

Πηγή: ygeiamou

Διαβάστε επίσης:

Και από τα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ η εξυπηρέτηση των Στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων

Νοσοκομείο Αλεξάνδρα: Νέος θάλαμος με χορηγία του Ιδρύματος Kind Things

Έρευνα: Το περπάτημα μπορεί να επιβραδύνει την εξέλιξη της νόσου Αλτσχάιμερ