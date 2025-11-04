Μια νέα εποχή ξεκινά για τη Mega Brokers, μετά την εξαγορά της από τον όμιλο Unilink Group, μέλος του διεθνούς ασφαλιστικού κολοσσού Acrisure. Η εταιρεία, που κατέχει σήμερα περίπου 3% μερίδιο αγοράς στην Ελλάδα, σχεδιάζει σημαντική επέκταση στις αυτασφαλίσεις και ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων μέσω της τεχνολογικής υποστήριξης των νέων στρατηγικών της εταίρων.

Το όραμα για τη νέα πορεία παρουσιάστηκε στο ετήσιο συνέδριο βραβεύσεων Mega Brokers Sales Awards 2025, που πραγματοποιήθηκε πρόσφατα στην Αθήνα, παρουσία στελεχών της εταιρείας, συνεργατών και εκπροσώπων του ομίλου Unilink.

Ο Τάσος Χατζηθεοδοσίου, Διευθύνων Σύμβουλος της Mega Brokers, ανέδειξε τη σημασία της στρατηγικής συνεργασίας με τη Unilink και την Acrisure, κάνοντας λόγο για «μια νέα εποχή ανάπτυξης, καινοτομίας και εξωστρέφειας». Όπως ανέφερε, η εταιρεία στοχεύει να διεισδύσει σε νέες αγορές μέσα στην επόμενη διετία, δίνοντας παράλληλα έμφαση στην ψηφιοποίηση και την τεχνολογική αναβάθμιση των υπηρεσιών της.

«Η Mega Brokers θα είναι πιο τεχνολογική, πιο εξωστρεφής, πιο δυνατή», σημείωσε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας ότι ο οργανισμός θα συνεχίσει να λειτουργεί με σεβασμό στις σχέσεις συνεργασίας που έχει χτίσει με τις ασφαλιστικές εταιρείες στην Ελλάδα.

Ανθρώπινη ανάπτυξη και επαγγελματική εξέλιξη

Ο κ. Χατζηθεοδοσίου στάθηκε ιδιαίτερα στην πορεία των συνεργατών της εταιρείας, τονίζοντας τη σημασία της συλλογικής προόδου: «Έχω δει ανθρώπους που το 2015 είχαν χαρτοφυλάκιο 50.000 ευρώ και σήμερα ξεπερνούν τις 600.000. Όσο μεγαλώνετε εσείς, μεγαλώνει και η Mega Brokers».

Κλείνοντας, επισήμανε ότι η εταιρεία θα συνεχίσει «με ανθρώπινο πρόσωπο, συνέπεια και διορατικότητα», στηρίζοντας τόσο τους συνεργάτες της όσο και τις ελληνικές ασφαλιστικές εταιρείες που επιδιώκουν να διεθνοποιηθούν. «Ο στόχος μας δεν είναι να προσαρμοζόμαστε στο μέλλον, αλλά να το δημιουργούμε», είπε συγκινημένος, αφιερώνοντας την επιτυχία στους γονείς του, ιδρυτές της εταιρείας.

Ο Igor Rusinowski, Διευθύνων Σύμβουλος της Unilink Group και της Acrisure CEE, δήλωσε ότι η επένδυση στη Mega Brokers στηρίζεται στην πεποίθηση πως η ελληνική αγορά διαθέτει ισχυρές δυνατότητες ανάπτυξης. «Η ομάδα της Mega Brokers έχει το δυναμικό να γίνει πολύ μεγαλύτερη. Εμείς είμαστε εδώ για να τη στηρίξουμε σε αυτό το ταξίδι», ανέφερε.

Ο κ. Rusinowski παρουσίασε συνοπτικά την πορεία της Unilink Group, που ιδρύθηκε το 2010 στην Πολωνία και εξελίχθηκε σε έναν από τους σημαντικότερους ομίλους ασφαλιστικής διαμεσολάβησης στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, με παρουσία σε εννέα χώρες, περισσότερες από 100 εξαγορές και συνολική παραγωγή άνω των 2,5 δισ. ευρώ.

Αναφερόμενος στην Acrisure, υπογράμμισε ότι ο αμερικανικός όμιλος –ο οποίος προετοιμάζεται για δημόσια εγγραφή (IPO) το 2026 στις ΗΠΑ– συνεργάζεται αποκλειστικά με ισχυρές, διορατικές τοπικές ομάδες. «Δεν ερχόμαστε να υπαγορεύσουμε λύσεις, αλλά να ενδυναμώσουμε τους συνεργάτες μας και να συνδημιουργήσουμε το μέλλον», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Καινοτομία, τεχνολογία και διεθνοποίηση

Η νέα στρατηγική της s εστιάζει σε τρεις βασικούς άξονες:

Επέκταση στις αυτασφαλίσεις, έναν τομέα με υψηλές αναπτυξιακές προοπτικές.

Ανάπτυξη νέων ασφαλιστικών προϊόντων μέσω της τεχνολογίας των Unilink και Acrisure.

Διεθνή δικτύωση και ενίσχυση της παρουσίας της σε αγορές εκτός Ελλάδας.

Με την υποστήριξη δύο διεθνών ομίλων, η Mega Brokers φιλοδοξεί να εξελιχθεί σε κεντρικό παίκτη του ασφαλιστικού οικοσυστήματος της ΝΑ Ευρώπης, διατηρώντας παράλληλα το ανθρώπινο πρόσωπο και την επιχειρηματική ταυτότητα που τη χαρακτηρίζουν.

