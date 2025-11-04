«Είδη Πρώτης Ανάγκης» στο Zatopek

«Μα μην ξεχάσεις/να φτύσεις τα τσόφλια/

Μη σε βρει το πρωί/ με άγνωστο σπόρο στον λαιμό/

και τρέχουμε για να σωθούμε»

Μια ξεχωριστή ποιητική βραδιά διοργανώνεται σήμερα, Τρίτη 4 Νοεμβρίου, στις 7.30 μ.μ. από τις εκδόσεις Κέδρος και το βιβλιοπωλείο Zatopek, με το βιβλίο της Πανεπιστημιακού Βάλιας Τσάιτα Τσιλιμένη «Είδη Πρώτης Ανάγκης».

Όπως μας λέει η ποιήτρια, που ήλθε από τη Γενεύη όπου διδάσκει στο Πανεπιστήμιο Γλώσσα, Λογοτεχνία και Μετάφραση, «σας προσκαλώ να πλαισιώσετε την παρουσίαση του βιβλίου μου, να μας ζεστάνετε με τα βλέμματά σας, να μας ρωτήσετε ό, τι θέλετε, να συστηθείτε, να ξαναγνωριστούμε και να επαναπροσδιορίσουμε όλα μαζί την έννοια του επείγοντος στον κόσμο.

Σπουδαίες συνοδοιπόροι στην εμπειρία αυτή, Θάλεια Ιερονυμάκη, καθηγήτρια Νεοελληνικής Λογοτεχνίας στο Πανεπιστήμιο Πατρών, η Αθηνά Ρωσόγλου, μεταφράστρια Ιστορικός και η Κατερίνα Ηλιοπούλου, συγγραφέας, τις ευχαριστώ βαθύτατα για την πολύτιμη παρουσία και τη συμμετοχή».

Και σημειώνει για το βιβλίο της.

«Πρώτη ανάγκη. Στα χέρια σε κράτησα/ μα σε μεγάλωσαν άλλοι. Σ’ ένα κουτί γεμάτο από είδη πρώτης ανάγκης προστέθηκε σήμερα κι εκείνο το δάκρυ που θολώνει τα σύνορα και συναντά επιτέλους την ανθρώπινη όψη της Ιστορίας. Κάτω από τα νύχια μας κρύβονται τα παραμύθια και θρέφουν τις ρίζες των προγόνων μας. Κανένα στόμα δεν οφείλει να λείψει κι η ζάχαρη θα ‘ναι πάντα λίγη εκεί που στεγνώνει ο ειρμός. Έλα κοντά μου, το τζάκι άναψε, δες πώς στην ίριδα της εποχής μεγεθύνεται ο κόσμος και μη φοβάσαι. Το χέρι μου πάντα μέσα στο χέρι σου θα ‘ναι κι όπου το χώμα εκεί το νερό, εκεί ο βλαστός κι η πρώτη ανάσα. Η τελευταία εικόνα θα ‘ναι αετός κι η ουρά του θα πάλλεται στον ουρανό όλων μαζί των ανθρώπων. Γιατί κανείς δε τέλεσε τελετή άλλη από εκείνη της πρώτης κραυγής. Τη στιγμή που ο αέρας περνά για πρώτη φορά μεσ’ απ’ τους πνεύμονες της ζωής. Έλα μαζί μου, πάρε χαρτί και μολύβι και μη ξεχάσεις πως η κάθε αλήθεια δοκιμάζει πρώτη την παιδική της πνοή και την κρατά πάντα ψηλά, φεγγάρι ολόγιομο στων ενηλίκων την τυφλή μουσική».

*ZATOPEK, Παναγή Τσαλδάρη 209, Καλλιθέα, τηλ. 2117351013

Διαβάστε επίσης:

Βίκυ Λέανδρος: Πέθανε ο πατέρας της – Ο άνθρωπος πίσω από την επιτυχία «Après toi»

Γαλλία: Πέθανε ο Τσεκί Καριό – «Η Αρκούδα», η «Νικίτα» και η μάχη με τον καρκίνο

«Το παρελθόν» του Ζυλιέν Γκοσλέν