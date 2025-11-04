Ο Θοδωρής Σκαγιάς της SKAG στη λίστα “40 Under 40” του FortuneGreece για το 2025

Στη φετινή λίστα “Fortune Greece 40 Under 40” για το 2025 συγκαταλέγεται ο Θοδωρής Σκαγιάς, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της SKAG, εκπροσωπώντας τη νέα γενιά ηγετών που συνδυάζουν καινοτομία, εξωστρέφεια και βιώσιμη επιχειρηματικότητα.

Η ετήσια λίστα του Fortune Greece αναδεικνύει τους 40 πιο δυναμικούς νέους επιχειρηματίες και ηγέτες κάτω των 40 ετών, οι οποίοι ξεχωρίζουν για τη δημιουργικότητά τους, τη στρατηγική τους σκέψη και τον θετικό τους αντίκτυπο στην ελληνική οικονομία.

Η διάκριση του Θοδωρή Σκαγιά αποτελεί αναγνώριση της ηγετικής του πορείας στη στρατηγική ανάπτυξη και διεθνοποίηση της SKAG, αλλά και της δέσμευσής του να εξελίσσει διαρκώς το επιχειρηματικό μοντέλο της εταιρείας με σεβασμό στο περιβάλλον και στους ανθρώπους της.

Η SKAG, μια από τις πλέον αναγνωρίσιμες ελληνικές βιομηχανίες στον χώρο των σχολικών και γραφικών ειδών, έχει ενισχύσει την παρουσία της τόσο στην εγχώρια αγορά όσο και στο εξωτερικό, επενδύοντας σε τεχνολογικό εκσυγχρονισμό και βιώσιμη παραγωγή.

«Είμαι ιδιαίτερα ευγνώμων που επιλέχθηκα στη λίστα Fortune Greece 40 Under 40 (2025). Είναι τιμή και ευθύνη να συνεχίσουμε να δημιουργούμε αξία, με όραμα και συνέπεια. Να εμπνέουμε τον κάθε άνθρωπο στο ταξίδι της δημιουργικής επιτυχίας και ευημερίας του», ανέφερε ο Θοδωρής Σκαγιάς, σχολιάζοντας τη διάκρισή του.

Το Fortune Greece επιλέγει κάθε χρόνο επιχειρηματίες και στελέχη βάσει πρωτοτυπίας και καινοτομίας του έργου τους, δυνατοτήτων ανάπτυξης, βιωσιμότητας και επενδυτικού ενδιαφέροντος, αλλά και του ηγετικού τους αποτυπώματος στις ομάδες και στις επιχειρήσεις τους.

Η παρουσία του Θοδωρή Σκαγιά στη λίστα για το 2025 αντικατοπτρίζει τη συνεχή ανανέωση του ελληνικού επιχειρηματικού δυναμικού και την ικανότητα των νέων ηγετών να συνδυάζουν παράδοση και καινοτομία σε ένα μοντέλο βιώσιμης, εξωστρεφούς ανάπτυξης.

