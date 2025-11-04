ΠΑΣΟΚ: Τα μηνύματα Ανδρουλάκη, οι παρεμβάσεις και ακριβής απάντηση για την ημερομηνία του συνεδρίου

Η παρθενική συνεδρίαση της Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ εξελίχθηκε σε μια επιχείρηση κατευνασμού για ήρεμα εσωκομματικά νερά από τον Νίκο Ανδρουλάκη. Το πρόσημο της για την Χαριλάου Τρικούπη είναι θετικό, καθώς τοποθετήθηκαν όλες οι πλευρές σε καλό κλίμα σε μια συνεδρίαση που κράτησε περίπου 6 ώρες.

Η αναφορά του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ σε άστοχες δηλώσεις στελεχών μετά την ΔΕΘ ήταν ένα μήνυμα προκειμένου να μην επισκιάζεται η κοινή προσπάθεια από σκηνικά εσωστρέφειας. Παράλληλα περιέγραψε μια εικόνα επικοινωνιακής υπεροπλίας της ΝΔ που καταφέρνει να την κρατά αλώβητη σε μεγάλες δικές της εσωκομματικές συγκρούσεις, σε αντίθεση με το ΠΑΣΟΚ που γίνεται πρώτο θέμα για όχι τόσο σημαντικές διαφωνίες στο εσωτερικό του. Η ανακοίνωση Ανδρουλάκη ότι το συνέδριο δρομολογείται για το πρώτο τρίμηνο του επόμενου έτους από την πρώτη συνεδρίαση της ΚΟΕΣ, είχε στόχο να βάλει ένα φρένο σε όσους διέρρεαν ότι θα καθυστερήσει πολύ η διαδικασία με επιλογή του ίδιου και να δείξει έναν καθαρό ορίζοντα.

Οι καχύποπτοι της εσωκομματικής αντιπολίτευσης και η απάντηση Τσουκαλά για την ημερομηνία και τις ψηφοφορίες

Κριτική υπήρξε σε παρεμβάσεις κατά την διάρκεια της ΚΟΕΣ, ωστόσο όλοι προσπάθησαν να μην δυναμιτίσουν ξανά το κλίμα. Πίεση προς τον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ και τον Γραμματέα της ΚΟΕΣ Γιάννη Βαρδακαστάνη υπήρξε προκειμένου να οριστεί συγκεκριμένη ημερομηνία, το πολύ μέχρι την επόμενη συνεδρίαση του οργάνου. Αρκετά στελέχη υπογράμμισαν ότι η ΚΟΕΣ πρέπει να συνεδριάζει τακτικά ώστε να αποκατασταθεί η εύρυθμη λειτουργία του κόμματος. Στο ίδιο πλαίσιο σε τοποθετήσεις ζητήθηκε το συνέδριο να είναι ανοιχτό σε όλους μέσω των μητρώων συνέδρων και παράλληλα να μην έχει χαρακτήρα εκδήλωσης, αλλά να ψηφιστούν θέσεις και όργανα κατά την διάρκεια του. Το μέρος της παρέμβασης Ανδρουλάκη περί συνεδρίου ανοιχτού στην κοινωνία και όχι μηχανισμών, έκανε τους καχύποπτους στην εσωκομματική αντιπολίτευση να υπογραμμίζουν τον κίνδυνο στο συνέδριο να μην πραγματοποιηθούν σημαντικές ψηφοφορίες. Ωστόσο ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς έβαλε τέλος στα σενάρια αυτά σε χθεσινή του συνέντευξη στο Action 24. Τόνισε ότι στις πρώτες επόμενες συνεδριάσεις της ΚΟΕΣ θα ανακοινωθεί η ακριβής ημερομηνία του συνεδρίου και ότι σε αυτό θα ψηφιστούν και θέσεις και όργανα.

Δούκας: Αναγκαία η στρατηγική επιλογή για άρνηση κάθε κυβερνητικής συνεργασίας με τη ΝΔ

Από την πλευρά του ο Χάρης Δούκας μέσω επιστολής καθώς απουσίαζε στη Βραζιλία για συνέδριο που αφορά το κλιμα, τοποθετήθηκε υπέρ των συνεργασιών με καθαρές θέσεις από το ΠΑΣΟΚ. Σημείωσε ότι πρέπει να προσδιοριστεί το περιεχόμενο της προοδευτικής διακυβέρνησης, επέμεινε σε ανοιχτό μητρώο για την εκλογή συνέδρων και για επικύρωση της θέσης ότι το ΠΑΣΟΚ δεν θα συνεργαστεί για κανένα λόγο με την ΝΔ από την βάση του συνεδρίου.

Γερουλάνος: Έχουμε δουλειά και δεν έχουμε χρόνο- Συνέδριο στις 21 και 22 Μαρτίου

Ο Παύλος Γερουλάνος έβαλε στο τραπέζι την δυνατότητα των ηλεκτρονικών ψηφοφοριών την οποία υποστηρίζει εδώ και χρόνια, ζήτησε να γίνει ένα ανοιχτό προσκλητήριο του ΠΑΣΟΚ σε όλους τους προοδευτικούς πολίτες. Πρότεινε την λειτουργία οργάνων που θα έχουν συγκεκριμένους στόχους, πρόγραμμα και λογοδοσία. Αναφορικά με την ημερομηνία διεξαγωγής του συνεδρίου υποστήριξε ότι πρέπει να γίνει το Σαββατοκύριακο στις 21 και 22 Μαρτίου κοντά στην εθνική επέτειο της 25ης και λόγω συμβολισμών.

Διαμαντοπούλου: Σαφής ο στόχος μας για τις εκλογές και την αυτόνομη κάθοδο μας- Η διαφωνία δεν είναι εσωστρέφεια

Η Άννα Διαμαντοπούλου περιέγραψε το ΠΑΣΟΚ ως αυτόνομο πυλώνα της ευρωπαϊκής σοσιαλδημοκρατίας και τόνισε ότι και ιδεολογικά πάνω σε αυτή την βάση θα πρέπει να στηριχθεί το συνέδριο. Υπογράμμισε την ανάγκη για αυτόνομη πορεία του κόμματος και ζήτησε την έκφραση όλων των απόψεων. «Η διαφωνία δεν είναι εσωστρέφεια και η ενότητα δεν επιβάλλεται. Είναι αποτέλεσμα σύνθεσης και σεβασμού» τόνισε.

Κατρίνης: Άνοιγμα σε πολίτες και στελέχης χωρίς facecontrol με καθαρό στίγμα διεύρυνσης

Ο Μιχάλης Κατρίνης υπεραμύνθηκε του ανοίγματος του ΠΑΣΟΚ σε πολίτες και στελέχη «χωρίς face control», με καθαρό στίγμα διεύρυνσης και επιστροφής του κόσμου στην παράταξη και ζήτησε συλλογικές αποφάσεις στο συνέδριο για ζητήματα στρατηγικής και μετεκλογικών συνεργασιών. «Με μια τολμηρή στρατηγική το ΠΑΣΟΚ μπορεί να κερδίσει τη Νέα Δημοκρατία στις επόμενες εκλογές και να πετύχει την πολιτική αλλαγή», κατέληξε στην παρέμβαση του.

Διαβάστε επίσης:

Alco: Στα τάρταρα οι θεσμοί, βυθίζεται η ΝΔ – Δεύτερο «κόμμα» με 21,5% οι αναποφάσιστοι, σχεδόν διπλασιάστηκαν μέσα σε 10 μήνες

Τσιάρας: «Δεν θεωρώ ανήθικο ότι ο Καϊμακάμης έπαιρνε επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ» – Τι είπε για τον Σαλάτα

Ζαχαράκη: Τα σχολεία στα Βορίζια θα ανοίξουν στα μέσα της εβδομάδας