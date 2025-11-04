search
ΤΡΙΤΗ 04.11.2025 09:46
search
MENU CLOSE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γιώργος Πιέρρος ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΙΕΡΡΟΣ

04.11.2025 06:30

ΠΑΣΟΚ: Τα μηνύματα Ανδρουλάκη, οι παρεμβάσεις και ακριβής απάντηση για την ημερομηνία του συνεδρίου

04.11.2025 06:30
geroulanos doukas androulakis

Η παρθενική συνεδρίαση της Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ εξελίχθηκε σε μια επιχείρηση κατευνασμού για ήρεμα εσωκομματικά νερά από τον Νίκο Ανδρουλάκη. Το πρόσημο της για την Χαριλάου Τρικούπη είναι θετικό, καθώς τοποθετήθηκαν όλες οι πλευρές σε καλό κλίμα σε μια συνεδρίαση που κράτησε περίπου 6 ώρες.

Η αναφορά του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ σε άστοχες δηλώσεις στελεχών μετά την ΔΕΘ ήταν ένα μήνυμα προκειμένου να μην επισκιάζεται η κοινή προσπάθεια από σκηνικά εσωστρέφειας. Παράλληλα περιέγραψε μια εικόνα επικοινωνιακής υπεροπλίας της ΝΔ που καταφέρνει να την κρατά αλώβητη σε μεγάλες δικές της εσωκομματικές συγκρούσεις, σε αντίθεση με το ΠΑΣΟΚ που γίνεται πρώτο θέμα για όχι τόσο σημαντικές διαφωνίες στο εσωτερικό του. Η ανακοίνωση Ανδρουλάκη ότι το συνέδριο δρομολογείται για το πρώτο τρίμηνο του επόμενου έτους από την πρώτη συνεδρίαση της ΚΟΕΣ, είχε στόχο να βάλει ένα φρένο σε όσους διέρρεαν ότι θα καθυστερήσει πολύ η διαδικασία με επιλογή του ίδιου και να δείξει έναν καθαρό ορίζοντα.

Οι καχύποπτοι της εσωκομματικής αντιπολίτευσης και η απάντηση Τσουκαλά για την ημερομηνία και τις ψηφοφορίες

Κριτική υπήρξε σε παρεμβάσεις κατά την διάρκεια της ΚΟΕΣ, ωστόσο όλοι προσπάθησαν να μην δυναμιτίσουν ξανά το κλίμα. Πίεση προς τον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ και τον Γραμματέα της ΚΟΕΣ Γιάννη Βαρδακαστάνη υπήρξε προκειμένου να οριστεί συγκεκριμένη ημερομηνία, το πολύ μέχρι την επόμενη συνεδρίαση του οργάνου. Αρκετά στελέχη υπογράμμισαν ότι η ΚΟΕΣ πρέπει να συνεδριάζει τακτικά ώστε να αποκατασταθεί η εύρυθμη λειτουργία του κόμματος. Στο ίδιο πλαίσιο σε τοποθετήσεις ζητήθηκε το συνέδριο να είναι ανοιχτό σε όλους μέσω των μητρώων συνέδρων και παράλληλα να μην έχει χαρακτήρα εκδήλωσης, αλλά να ψηφιστούν θέσεις και όργανα κατά την διάρκεια του. Το μέρος της παρέμβασης Ανδρουλάκη περί συνεδρίου ανοιχτού στην κοινωνία και όχι μηχανισμών, έκανε τους καχύποπτους στην εσωκομματική αντιπολίτευση να υπογραμμίζουν τον κίνδυνο στο συνέδριο να μην πραγματοποιηθούν σημαντικές ψηφοφορίες. Ωστόσο ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς έβαλε τέλος στα σενάρια αυτά σε χθεσινή του συνέντευξη στο Action 24. Τόνισε ότι στις πρώτες επόμενες συνεδριάσεις της ΚΟΕΣ θα ανακοινωθεί η ακριβής ημερομηνία του συνεδρίου και ότι σε αυτό θα ψηφιστούν και θέσεις και όργανα.

Δούκας: Αναγκαία η στρατηγική επιλογή για άρνηση κάθε κυβερνητικής συνεργασίας με τη ΝΔ

Από την πλευρά του ο Χάρης Δούκας μέσω επιστολής καθώς απουσίαζε στη Βραζιλία για συνέδριο που αφορά το κλιμα, τοποθετήθηκε υπέρ των συνεργασιών με καθαρές θέσεις από το ΠΑΣΟΚ. Σημείωσε ότι πρέπει να προσδιοριστεί το περιεχόμενο της προοδευτικής διακυβέρνησης, επέμεινε σε ανοιχτό μητρώο για την εκλογή συνέδρων και για επικύρωση της θέσης ότι το ΠΑΣΟΚ δεν θα συνεργαστεί για κανένα λόγο με την ΝΔ από την βάση του συνεδρίου.

Γερουλάνος: Έχουμε δουλειά και δεν έχουμε χρόνο- Συνέδριο στις 21 και 22 Μαρτίου

Ο Παύλος Γερουλάνος έβαλε στο τραπέζι την δυνατότητα των ηλεκτρονικών ψηφοφοριών την οποία υποστηρίζει εδώ και χρόνια, ζήτησε να γίνει ένα ανοιχτό προσκλητήριο του ΠΑΣΟΚ σε όλους τους προοδευτικούς πολίτες. Πρότεινε την λειτουργία οργάνων που θα έχουν συγκεκριμένους στόχους, πρόγραμμα και λογοδοσία. Αναφορικά με την ημερομηνία διεξαγωγής του συνεδρίου υποστήριξε ότι πρέπει να γίνει το Σαββατοκύριακο στις 21 και 22 Μαρτίου κοντά στην εθνική επέτειο της 25ης και λόγω συμβολισμών.

Διαμαντοπούλου: Σαφής ο στόχος μας για τις εκλογές και την αυτόνομη κάθοδο μας- Η διαφωνία δεν είναι εσωστρέφεια

Η Άννα Διαμαντοπούλου περιέγραψε το ΠΑΣΟΚ ως αυτόνομο πυλώνα της ευρωπαϊκής σοσιαλδημοκρατίας και τόνισε ότι και ιδεολογικά πάνω σε αυτή την βάση θα πρέπει να στηριχθεί το συνέδριο. Υπογράμμισε την ανάγκη για αυτόνομη πορεία του κόμματος και ζήτησε την έκφραση όλων των απόψεων. «Η διαφωνία δεν είναι εσωστρέφεια και η ενότητα δεν επιβάλλεται. Είναι αποτέλεσμα σύνθεσης και σεβασμού» τόνισε.

Κατρίνης: Άνοιγμα σε πολίτες και στελέχης χωρίς facecontrol με καθαρό στίγμα διεύρυνσης

Ο Μιχάλης Κατρίνης υπεραμύνθηκε του ανοίγματος του ΠΑΣΟΚ σε πολίτες και στελέχη «χωρίς face control», με καθαρό στίγμα διεύρυνσης και επιστροφής του κόσμου στην παράταξη και ζήτησε συλλογικές αποφάσεις στο συνέδριο για ζητήματα στρατηγικής και μετεκλογικών συνεργασιών. «Με μια τολμηρή στρατηγική το ΠΑΣΟΚ μπορεί να κερδίσει τη Νέα Δημοκρατία στις επόμενες εκλογές και να πετύχει την πολιτική αλλαγή», κατέληξε στην παρέμβαση του.

Διαβάστε επίσης:

Alco: Στα τάρταρα οι θεσμοί, βυθίζεται η ΝΔ – Δεύτερο «κόμμα» με 21,5% οι αναποφάσιστοι, σχεδόν διπλασιάστηκαν μέσα σε 10 μήνες

Τσιάρας: «Δεν θεωρώ ανήθικο ότι ο Καϊμακάμης έπαιρνε επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ» – Τι είπε για τον Σαλάτα

Ζαχαράκη: Τα σχολεία στα Βορίζια θα ανοίξουν στα μέσα της εβδομάδας

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
chevron ydrogono
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

P-TEC: Η σύνοδος για την ενέργεια, ο ρόλος και οι επιδιώξεις της Ελλάδας και στο βάθος η… Γκιλφόιλ

prison_arxeio_new
ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Έφοδος στις φυλακές Αλικαρνασσού, τι βρήκε η αστυνομία – Η επίσκεψη την παραμονή του μακελειού

taxi_thessaloniki
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε 34χρονο που οδηγούσε ταξί χωρίς… δίπλωμα

akinita_big
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η ακρίβεια και τα περιορισμένα εισοδήματα αλλάζουν την κτηματαγορά: Σταθεροποίηση στα ενοίκια, επιμονή στις τιμές πώλησης

aade_2910_1920-1080_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έρχονται διαγραφές χρεών 10 δισ. ευρω απο την ΑΑΔΕ στα τέλη του 2025

Δείτε όλες τις ειδήσεις
xrimata_xristougenna_3110_1920-1080_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μίνι έκτακτο βοήθημα για τα Χριστούγεννα

orca_falaina_0806_1460-820_2_new
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Όρκες βιντεοσκοπήθηκαν να κυνηγούν μεγάλους λευκούς καρχαρίες, να τους αναποδογυρίζουν και να τρώνε τα συκώτια τους (Video)

tsakalotos 77- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το εξώδικο του Ευκλείδη Τσακαλώτου για την επιστολή στον Ντάισελμπλουμ και η απάντηση από το Ποντίκι

patinia athina 99- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Χάρης Δούκας απαντά σε Μιχαηλίδου, Μπακογιάννη για τα πατίνια 

asanser 654- new
ΕΛΛΑΔΑ

Έρχονται πρόστιμα για τα ασανσέρ: Μόνο ένα στα οκτώ έχουν καταγραφεί – Προθεσμία ως 30 Νοεμβρίου, πού θα στραφούν οι αρχικοί έλεγχοι

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 04.11.2025 09:45
chevron ydrogono
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

P-TEC: Η σύνοδος για την ενέργεια, ο ρόλος και οι επιδιώξεις της Ελλάδας και στο βάθος η… Γκιλφόιλ

prison_arxeio_new
ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Έφοδος στις φυλακές Αλικαρνασσού, τι βρήκε η αστυνομία – Η επίσκεψη την παραμονή του μακελειού

taxi_thessaloniki
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε 34χρονο που οδηγούσε ταξί χωρίς… δίπλωμα

1 / 3