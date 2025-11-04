search
04.11.2025 14:51

Πώς συντηρούμε τα λεμόνια σε βάζο για έναν ολόκληρο χρόνο

04.11.2025 14:51
Οι λεμονιές είναι από τα πιο αγαπημένα δέντρα της ελληνικής υπαίθρου, ενώ τα λεμόνια αποτελούν βασικό συστατικό της ελληνικής κουζίνας. Συχνά γνωστοί και φίλοι μάς τα προσφέρουν, όμως επειδή τα χρησιμοποιούμε σε μικρές ποσότητες, δεν προλαβαίνουμε να τα καταναλώσουμε πριν χαλάσουν.

Παγάκια από λεμόνια

Ένας πολύ συνηθισμένος τρόπος συντήρησης είναι να φτιάξουμε παγάκια από χυμό λεμονιού. Δηλαδή, τα στύβουμε και ρίχνουμε τον χυμό σε παγοθήκες, τις οποίες βάζουμε στην κατάψυξη. Όποτε χρειαστούμε τον χυμό τους, χρησιμοποιούμε ένα ή δύο παγάκια.

Υπάρχει άλλος τρόπος συντήρησης;

Όσοι έχουν επισκεφτεί το Μαρόκο και έχουν δοκιμάσει την τοπική κουζίνα, ίσως γνωρίζουν μια διαφορετική μέθοδο συντήρησης: την παραδοσιακή μαροκινή τεχνική με λεμόνι και χοντρό θαλασσινό αλάτι. Η συνταγή είναι απλή και απαιτεί μόνο τρία υλικά: 10 ώριμα λεμόνια για συντήρηση, 2 λεμόνια για τον χυμό και 1 φλιτζάνι χοντρό θαλασσινό αλάτι.

Η διαδικασία βήμα-βήμα

Το αλάτι είναι το βασικό συστατικό, καθώς συμβάλλει στην απελευθέρωση του αρώματος και του χυμού του λεμονιού, το οποίο τελικά συντηρείται μέσα στα ίδια του τα υγρά. Κόβουμε τα λεμόνια στα τέσσερα, κάθετα από την κορυφή προς τη βάση, χωρίς όμως να τα χωρίσουμε τελείως. Ανοίγουμε απαλά τα κομμάτια και γεμίζουμε με άφθονο αλάτι. Κατόπιν πιέζουμε τις φέτες να ξανακλείσουν.

Τοποθετούμε τα αλατισμένα λεμόνια σε ένα καθαρό, αποστειρωμένο γυάλινο βάζο, γεμίζοντάς το όσο το δυνατόν περισσότερο, ώστε να μην υπάρχει πολύς ελεύθερος χώρος. Κλείνουμε καλά το βάζο και το αποθηκεύουμε σε σκοτεινό ντουλάπι για μερικές μέρες.

Η διαδικασία της αναμονής

Μετά από λίγες μέρες, τα λεμόνια θα έχουν μαλακώσει και θα έχουν βγάλει υγρά. Τότε προσθέτουμε νέα, αλατισμένα λεμόνια και επαναλαμβάνουμε τη διαδικασία μέχρι το βάζο να γεμίσει εντελώς. Τα καλύπτουμε πάλι με φρέσκο χυμό και επιπλέον αλάτι. Το βάζο παραμένει στο ντουλάπι για 2-3 μήνες, μέχρι τα λεμόνια να σκουρύνουν και να αποκτήσουν υφή μελιού. Κατόπιν τα διατηρούμε στο ψυγείο. Αν έχουμε περισσότερα βάζα, ανοίγουμε ένα κάθε φορά, αφήνοντας τα υπόλοιπα σφραγισμένα. Πριν τη χρήση, όπως κάνουν και στο Μαρόκο, τα ξεπλένουμε για να απομακρύνουμε την άλμη και την υπερβολική αλμύρα.

Πού χρησιμοποιούμε «μελένια λεμόνια»

Τα λεγόμενα «μελένια λεμόνια» προσθέτουν μοναδική γεύση και άρωμα σε πολλές παρασκευές:

  • Σε dressing: Ψιλοκομμένα προσθέτουν υπέροχο άρωμα σε βινεγκρέτ με ελαιόλαδο και μυρωδικά ή συνδυάζονται με μαγιονέζα και γιαούρτι.
  • Σε σαλάτες και λαχανικά: Κομμένα σε καρέ ή λωρίδες, αναβαθμίζουν σαλάτες με ωμά ή βραστά λαχανικά, αλλά και τονοσαλάτες.
  • Σε σάλτσες: Δίνουν ένταση σε σάλτσες για ζυμαρικά, ψάρια και κρέατα.
  • Σε ζυμαρικά: Συνδυάζονται ιδανικά με ελαιόλαδο, σκόρδο και λεπτές φέτες λεμονιού για μια απλή μα νόστιμη σάλτσα.
  • Στο κοτόπουλο: Μπορούμε να αρωματίσουμε το κοτόπουλο γεμίζοντάς το με λεμόνια πριν το ψήσιμο.

Πηγή: cantina

