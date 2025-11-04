Το γαλάζιο αντάρτικο για ΕΛΤΑ, το μυστήριο με Δημητριάδη, ο πονοκέφαλος του Οδυσσέα Αθανασίου, η Κίμπερλι με Δένδια, το κόμμα Τσίπρα και ο Μαραντζίδης

Καλημέρα σας

Τέτοιο αντάρτικο από τους γαλάζιους βουλευτές, όπως το χθεσινό για το κλείσιμο καταστημάτων των ΕΛΤΑ, είχαμε να το δούμε από το νομοσχέδιο για το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών.

Με μία διαφορά: Τότε ήταν όντως μόνο για το γάμο. Τώρα είναι αλλιώς. Και καλά θα κάνει η κυβέρνηση να μην ξεγελαστεί. Η εξέγερση χθες βράδυ του συνόλου σχεδόν των βουλευτών για τα ΕΛΤΑ, ήταν μεν για τα ΕΛΤΑ, αλλά υπέκρυπτε και τη γενική δυσαρέσκεια στο γαλάζιο στρατόπεδο για τη συνολική πορεία της κυβέρνησης, μα και τις χαμηλές δημοσκοπικές πτήσεις, που απειλούν να στείλουν το ένα τρίτο της σημερινής κοινοβουλευτικής ομάδας σπίτι του. Όσο πιο γρήγορα το καταλάβει το Μαξίμου, τόσο το καλύτερο για το ίδιο. Αλλιώς έχει ξεκινήσει το… «πανηγύρι» και θα βρεθεί να χορεύει σε σκοπούς άλλων.

Συμπεράσματα λοιπόν:

– Μπροστά στην απώλεια ψήφων και υπό το φόβο του πολιτικού κόστους, ξεχνιούνται και οι κορώνες κατά του λαϊκισμού και οι τεχνοκρατικές θεωρίες. Σου λένε οι γαλάζιοι βουλευτές, «θα κοιτάμε πώς θα γίνουν βιώσιμα τα ΕΛΤΑ όταν κινδυνεύουμε να χάσουμε τις ψήφους στο χωριό; Αμ δε!». Έτοιμους για διαδήλωση μπροστά στον… Άγνωστο Στρατιώτη τους βλέπω.

– Η ιστορία με τα ΕΛΤΑ έδειξε ότι δεν υπάρχει συντονισμός στην κυβέρνηση, δεν υπάρχουν αντανακλαστικά, δεν υπάρχει μία κεντρική πολιτική και επικοινωνιακή διαχείριση. Ο Χατζηδάκης που υποτίθεται έχει έναν ρόλο συντονιστικό, δεν πήρε καν χαμπάρι τι ερχόταν. Δεν γίνεται όμως να είσαι αντιπρόεδρος μόνο για τον… «αφρό», χρειάζεται να παίρνεις και ευθύνες. Αλλιώς η θέση είναι περιττή, μπερδεύει και τους ίδιους τους υπουργούς.

– Θα ήθελα να βρεθεί ένας (αριθμός: 1) άνθρωπος από την κυβέρνηση να μου εξηγήσει με ποιο θεσμικό πλαίσιο και πρόβλεψη ένας μάνατζερ εταιρείας εμφανίστηκε σε κομματικό όργανο (στην ΚΟ της ΝΔ) και ενημέρωσε για τις αποφάσεις της εταιρείας, που διευθύνει. Να ενημερώσει τους αρμόδιους υπουργούς, που εκπροσωπούν το κράτος -μέτοχο, ναι. Να πάει σε επιτροπή της Βουλής, ναι. Αλλά σε κομματικό όργανο; Δηλαδή αν τον καλέσει αύριο η ΚΟ του ΚΚΕ ή της Ζωής Κωνσταντοπούλου θα πάει; Γιατί τον εκθέτει έτσι η κυβέρνηση; Και εκτίθεται και αυτή βέβαια.

Επιστροφή Δημητριάδη

Μιας και λέμε για τα προβλήματα ασυνεννοησίας στην κυβέρνηση, συγκράτησα το ξέσπασμα του γνωστού σχολιαστή, Άρη Πορτοσάλτε. Ο οποίος είναι γνωστό ότι διατηρεί «απευθείας γραμμή» με τα κεντρικά κυβερνητικά επιτελεία και άρα έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον όσα λέει. Τι έλεγε; Ότι δεν υπάρχει συντονισμός και πρέπει να γυρίσει ο… Γρηγόρης Δημητριάδης! Μήπως ξέρει κάτι;

Ναυμαχία εφοπλιστών στο Ελληνικό

Κανείς δεν είπε ότι είναι εύκολο το project του Ελληνικού. Δεν είναι μόνο οι πολλές δραστηριότητες που πρέπει να ενταχθούν σε αυτό, συν ουρανοξύστες, καζίνο, κατοικίες, αλλά είναι και τα μεγάλα συμφέροντα που συγκρούονται και οι όμοροι δήμοι που έχουν τις ενστάσεις τους.

Όλα αυτά είναι πονοκέφαλος για τον Οδυσσέα Αθανασίου της Lamda development.

Δεν του έφταναν όλα αυτά, αλλά έχουμε και μια σφοδρή διένεξη ανάμεσα στον εφοπλιστή Γιώργο Προκοπίου και στον ξενοδόχο Αχιλλέα Κωνσταντακόπουλο οι οποίοι διεκδικούν την παραλία που βρίσκεται πλησίον της μαρίνας του Αγίου Κοσμά.

Ο Αθανασίου κάνει ό,τι μπορεί για να βρεθεί μια ισορροπία και το μόνο που δεν θέλει είναι να καθυστερεί το project.

Αλλά αφού υπάρχει τέτοια διεκδίκηση μεταξύ τους, γιατί δεν παρεμβαίνει ο Δήμαρχος Γλυφάδας Γρηγόρης Κωνσταντέλος ώστε η παραλία να δοθεί στους δημότες;

Η λαϊκοπόπ κουλτούρα και η Κίμπερλι

Μάλλον πρέπει να το πάρουμε απόφαση. Η πολιτική έχει αλλάξει, οι πολιτικοί είναι πλέον αλλιώς και οι νόρμες «νέες» – τόσο «νέες» που μπορεί να είναι και αποκρουστικές. Ακόμα και μότο που ήθελαν να περιγράψουν την υποβάθμιση της πολιτικής, όπως εκείνο περί «ποδοσφαιροποίησή» της, μοιάζουν αθώα και χαριτωμένα. Βλέπετε τώρα πάμε στη «μπουζουκοποίηση» της πολιτικής. Και όλα γίνονται δυστοπικά, σχεδόν δύσκολο να εξηγηθούν με τη λογική.

Αλλά στον καιρό του Τραμπ και άλλων τέτοιων ηγετών, μία πρέσβης όπως η Κίμπερλι Γκιλφόιλ – περί αυτού του θέματος πρόκειται – δεν κάνει εντύπωση. Μία πρέσβης που ξεκινάει τη σταδιοδρομία της στην Αθήνα από τον συμπαθή κατά τα άλλο αοιδό της άγριας νύχτας, Αργυρό, πριν καν εμφανιστεί στους θεσμικούς εκπροσώπους της χώρας, όπως και να κάνεις δεν είναι συνηθισμένη περίπτωση.

Το πιο σοβαρό θέμα βέβαια είναι πώς την αντιμετωπίζουν κάποιοι:

– Ορισμένοι υπουργοί έτρεξαν στα μπουζούκια μαζί της, ραίνοντάς την με γαρύφαλλα.

– Κάποιοι αποθεώνουν το στιλ της, εκστασιασμένοι, σαν θλιβεροί τραμπολιγούρηδες.

– Και άλλοι θεωρούν ότι επειδή βγήκε φωτογραφία μαζί της ο Νίκος Δένδιας σε μία εκδήλωση που εκ του θεσμικού του ρόλου ήταν παρών (σε αυτή προς τιμήν των Αμερικανών Πεζοναυτών) πήρε και το χρίσμα του επόμενου πρωθυπουργού! Ήταν, λέει, ο πρώτος Έλληνας υπουργός που φωτογραφήθηκε με την Κίμπερλι. Δεν ήξερα ότι οι κάλπες έδωσαν τη θέση τους στους φωτογραφικούς φακούς.

Το κόμμα Τσίπρα, που μπερδεύει τους πάντες

Και κει που όλοι λένε (και «μετράνε) το επερχόμενο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, βγήκε ο επικοινωνιακός ινστρούχτορας Νίκος Μαραντζίδης και πέταξε ένα «δεν θα κάνει κόμμα».

Φυσικά έπεσε μία (ανα)ταραχή. Αν δεν κάνει κόμμα, για πού τράβηξε, παραδείγματος χάριν, ο ΣΥΡΙΖΑ που αποφάσισε να πάει να συνεργαστεί με τον Τσίπρα, χωρίς να τον έχει προσκαλέσει ο ίδιος ο Τσίπρας;

Μην ανησυχείτε όμως. Ρώτησα κι έμαθα. Τα σχέδια του πρώην πρωθυπουργού δεν αλλάζουν. Πολιτικός σχηματισμός θα υπάρξει – έτσι προχωράνε οι αστικές δημοκρατίες. Το πότε είναι μάλλον μία ερώτηση που έχει την απάντηση… όσο πιο κοντά στις εκλογές τόσο το καλύτερο.

– Πάντως με τη λογική του Μαραντζίδη ότι ο Τσίπρας θα χάσει από τον Μητσοτάκη όσες φορές χρειαστεί μέχρι να τον κερδίσει, έχει εφαρμογή μόνο στο ΚΚΕ – θα χάσει όσες φορές χρειαστεί μέχρι να έρθει ο Σοσιαλισμός. Και σε κάθε περίπτωση, το ΚΚΕ έχει χάσει περισσότερες φορές, άρα έχει προτεραιότητα να κερδίσει τον Μητσοτάκη. Δεν βγαίνει άκρη το ξέρω. Αλλά, Μαραντζίδης είναι αυτός. Μην έχετε υπερβολικές αξιώσεις.

Συμφωνία Alpha–ΕΛΤΑ υπονομεύεται από την απόφαση για λουκέτα — ποιος τιμωρεί ποιον;

Λίγες εβδομάδες μετά την πανηγυρική παρουσίαση της συνεργασίας Alpha Bank–ΕΛΤΑ, που παρουσίαζε το ταχυδρομικό δίκτυο ως «γέφυρα» χρηματοπιστωτικής ένταξης, η απόφαση για το κλείσιμο καταστημάτων αφήνει την τράπεζα σε θέση τουλάχιστον αμήχανη — και χιλιάδες πολίτες μάλλον εξοργισμένους.

Η τράπεζα επένδυσε δημόσια και επιχειρησιακά στο σενάριο που παρουσιάστηκε ως «νέα πλατφόρμα υπηρεσιών» μέσω των ΕΛΤΑ. Αυτό το σχέδιο τώρα βγαίνει εκτός λογικής, αφού το φυσικό δίκτυο που υποτίθεται ότι θα αξιοποιούσε αποψιλώνεται. Η εικόνα είναι αμήχανη: μια ιδιωτική συμφωνία σχεδιάστηκε πάνω σε ένα δημόσιο δίκτυο – και το δημόσιο δίκτυο αποφάσισε αλλιώς. Αλήθεια τότε δεν το γνώριζαν κυβέρνηση και διοίκηση;

Η Alpha μένει θεατής μιας εξέλιξης που υπονομεύει το επενδυτικό σενάριό της — και η κοινή εικόνα είναι πια πολιτική ζημία: μεγάλα λόγια για κοινωνική ενίσχυση, μικρές πράξεις που οδηγούν σε αποψίλωση του δημόσιου δικτύου. Συμπέρασμα: πριν παρουσιάζονται «νέα οικοσυστήματα», ας διασφαλίζεται ότι το κράτος δεν θα τα γκρεμίσει την επομένη.

Διαβάστε επίσης:

ΚΟΕΣ: Αυτόνομο ΠΑΣΟΚ θέλει η Άννα Διαμαντοπούλου – Εισήγηση και ψηφοφορία στο συνέδριο για τις συνεργασίες προτείνει ο Γερουλάνος

Alco: Στα τάρταρα οι θεσμοί, βυθίζεται η ΝΔ – Δεύτερο «κόμμα» με 21,5% οι αναποφάσιστοι, σχεδόν διπλασιάστηκαν μέσα σε 10 μήνες

Τσιάρας: «Δεν θεωρώ ανήθικο ότι ο Καϊμακάμης έπαιρνε επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ» – Τι είπε για τον Σαλάτα