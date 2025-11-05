Αιχμηρό το σχόλιο Κασσελάκη για την οπλοκατοχή στην Κρήτη

Ελάχιστοι Κρητικοί πολιτικοί μιλούν για το πρόβλημα (ίσως οι περισσότεροι δεν το θεωρούν πρόβλημα μάλλον) της οπλοκατοχής στην Κρήτη. Πιθανόν επειδή φοβούνται πολιτικό κόστος. Ανάμεσα σε αυτούς που μιλάνε όμως είναι ο Στέφανος Κασσελάκης.

Ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας χαρακτήρισε τα πρόσφατα φαινόμενα οπλοκατοχής «όχι παράδοση αλλά σήψη» και πρότεινε πρόγραμμα αφοπλισμού με αμνηστία, ώστε να παραδίδονται όπλα χωρίς ποινές.

Σημείωσε ότι είναι υπέρ της άμεσης δράσης για την προστασία των πολιτών και την πρόληψη, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης της ψυχικής υγείας.

Άντε να εξηγήσεις τώρα στα ορεινά της Κρήτης ότι χρειάζεται να κάνουν διάφορα τέτοια για να μην σκοτώνονται εντελώς ανόητα…

Διαβάστε επίσης:

Στις 24 Νοεμβρίου κυκλοφορεί η ΙΘΑΚΗ και μετά ξεκινούν οι παρουσιάσεις

Nέες… γκρίνιες Χατζηδάκη για τα ΕΛΤΑ: Μη με ανακατεύετε

Τα νεύρα με την Αγαπηδάκη και οι εκλογές που έρχονται