ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

05.11.2025 14:26

Στις 24 Νοεμβρίου κυκλοφορεί η ΙΘΑΚΗ και μετά ξεκινούν οι παρουσιάσεις

05.11.2025 14:26
tsipras vivlio

Θέμα ημερών είναι λοιπόν η κυκλοφορία του βιβλίου ΙΘΑΚΗ, του Αλέξη Τσίπρα.

Έτσι, μετά το εξώφυλλο που έδωσε μία γεύση, οι πληροφορίες επιβεβαιώνουν ότι το βιβλίο θα κυκλοφορήσει στις 24 Νοεμβρίου.

Η δε πρώτη παρουσίαση θα γίνει στην Αθήνα στις 4 Δεκεμβρίου και μετά ακολουθούν άλλες μεγάλες πόλεις.

Αυτός είναι ο προγραμματισμός τουλάχιστον.

Πάντως ο πρώην πρωθυπουργός ζεσταίνει… μηχανές, καθώς παρεμβαίνει με κάθε ευκαιρία σε ενδιαφέροντα θέματα, όπως η εκλογή Μαμντάνι στη δημαρχία της Νέας Υόρκης.

