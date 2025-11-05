Στις 24 Νοεμβρίου κυκλοφορεί η ΙΘΑΚΗ και μετά ξεκινούν οι παρουσιάσεις

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Θέμα ημερών είναι λοιπόν η κυκλοφορία του βιβλίου ΙΘΑΚΗ, του Αλέξη Τσίπρα.
Έτσι, μετά το εξώφυλλο που έδωσε μία γεύση, οι πληροφορίες επιβεβαιώνουν ότι το βιβλίο θα κυκλοφορήσει στις 24 Νοεμβρίου.
Η δε πρώτη παρουσίαση θα γίνει στην Αθήνα στις 4 Δεκεμβρίου και μετά ακολουθούν άλλες μεγάλες πόλεις.
Αυτός είναι ο προγραμματισμός τουλάχιστον.
Πάντως ο πρώην πρωθυπουργός ζεσταίνει… μηχανές, καθώς παρεμβαίνει με κάθε ευκαιρία σε ενδιαφέροντα θέματα, όπως η εκλογή Μαμντάνι στη δημαρχία της Νέας Υόρκης.
