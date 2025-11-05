Ο Δημήτρης Ζάχαρης παρουσιάζει το νέο του βιβλίο, «Το κυνήγι της στιγμής»

Το νέο του βιβλίο, με τίτλο «Το κυνήγι της στιγμής» παρουσιάζει το Σάββατο, 8 Νοεμβρίου, ο Δημήτρης Ζάχαρης, στο αμφιθέατρο «Μίκης Θεοδωράκης» του δημαρχείου Παπάγου – Χολαργού.

Την εκδήλωση, που έχει προγραμματιστεί για τις 12 το μεσημέρι, θα ανοίξει η αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Αθλητισμού, Μαρία Αθανασάκου – Μουντάκη, ενώ χαιρετισμό θα απευθύνει και ο δήμαρχος Παπάγου – Χολαργού, Ηλίας Αποστολόπουλος.

Για το βιβλίο θα μιλήσουν η εικαστικός Γιούλικα Ψιμούλη, η συγγραφέας και βιβλιοκριτικός Διώνη Δημητριάδου και ο δημοσιογράφος Θανάσης Λαζαρίδης, ενώ τον συντονισμό της εκδήλωσης έχει αναλάβει η δημοσιογράφος Μαρίνα Λαχανά.

Ποιος είναι ο Δημήτρης Ζάχαρης

Έχοντας διαγνωστεί το 2018 με τη νόσο του κινητικού νευρώνα (ΑLS), τη νόσο του Στίβεν Χόκινγκ, ο Δημήτρης Ζάχαρης είναι ένας ποιητής χωρίς φωνή, καθώς δεν μπορεί να μιλήσει. Σχεδόν ακίνητος, σε αναπηρικό αμαξίδιο, εκφράζει τα συναισθήματά του μέσω της ποίησης και των λέξεων που εναποθέτει στο χαρτί.

Ο Δημήτρης Ζάχαρης γεννήθηκε τον Φλεβάρη του 1969 στην Άρτα. Τα πρώτα χρόνια της ζωής του τα πέρασε στο Ρέθυμνο. Ακολούθως, βρέθηκε στην Αθήνα ως κάτοικος Πατησίων, στη συνέχεια στην περιοχή του Χολαργού και, αργότερα, στου Παπάγου όπου διαμένει ακόμη με τη σύζυγό του, Τζώρτζια, και τους δύο γιους τους.

Κάτοχος πτυχίου και μεταπτυχιακού τίτλου οικονομικών σπουδών εργάστηκε, επί σειρά ετών, ως ανώτερο και ανώτατο στέλεχος, τόσο στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και, συγκεκριμένα, στο ΝΠΔΔ Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α. του Δήμου Παπάγου-Χολαργού, όσο και στον ιδιωτικό τομέα σε διάφορες πολυεθνικές επιχειρήσεις.

Αν και γράφει από πολύ παλιά, η πρώτη του συλλογή με τίτλο «Καταθέσεις και μαρτυρίες υπεράσπισης» εκδόθηκε στις αρχές του 2023.

Το νέο του βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις «Κουκκίδα».

