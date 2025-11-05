search
ΤΕΤΑΡΤΗ 05.11.2025 18:14
search
MENU CLOSE
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

05.11.2025 17:40

Ο Δημήτρης Ζάχαρης παρουσιάζει το νέο του βιβλίο, «Το κυνήγι της στιγμής»

05.11.2025 17:40
to-kinigi-tis-stigmis

Το νέο του βιβλίο, με τίτλο «Το κυνήγι της στιγμής» παρουσιάζει το Σάββατο, 8 Νοεμβρίου, ο Δημήτρης Ζάχαρης, στο αμφιθέατρο «Μίκης Θεοδωράκης» του δημαρχείου Παπάγου – Χολαργού. 

Την εκδήλωση, που έχει προγραμματιστεί για τις 12 το μεσημέρι, θα ανοίξει η αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Αθλητισμού, Μαρία Αθανασάκου – Μουντάκη, ενώ χαιρετισμό θα απευθύνει και ο δήμαρχος Παπάγου – Χολαργού, Ηλίας Αποστολόπουλος. 

Για το βιβλίο θα μιλήσουν η εικαστικός Γιούλικα Ψιμούλη, η συγγραφέας και βιβλιοκριτικός Διώνη Δημητριάδου και ο δημοσιογράφος Θανάσης Λαζαρίδης, ενώ τον συντονισμό της εκδήλωσης έχει αναλάβει η δημοσιογράφος Μαρίνα Λαχανά. 

Ποιος είναι ο Δημήτρης Ζάχαρης

Έχοντας διαγνωστεί το 2018 με τη νόσο του κινητικού νευρώνα (ΑLS), τη νόσο του Στίβεν Χόκινγκ, ο Δημήτρης Ζάχαρης είναι ένας ποιητής χωρίς φωνή, καθώς δεν μπορεί να μιλήσει. Σχεδόν ακίνητος, σε αναπηρικό αμαξίδιο, εκφράζει τα συναισθήματά του μέσω της ποίησης και των λέξεων που εναποθέτει στο χαρτί.

Ο Δημήτρης Ζάχαρης γεννήθηκε τον Φλεβάρη του 1969 στην Άρτα. Τα πρώτα χρόνια της ζωής του τα πέρασε στο Ρέθυμνο. Ακολούθως, βρέθηκε στην Αθήνα ως κάτοικος Πατησίων, στη συνέχεια στην περιοχή του Χολαργού και, αργότερα, στου Παπάγου όπου διαμένει ακόμη με τη σύζυγό του, Τζώρτζια, και τους δύο γιους τους. 

Κάτοχος πτυχίου και μεταπτυχιακού τίτλου οικονομικών σπουδών εργάστηκε, επί σειρά ετών, ως ανώτερο και ανώτατο στέλεχος, τόσο στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και, συγκεκριμένα, στο ΝΠΔΔ Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α. του Δήμου Παπάγου-Χολαργού, όσο και στον ιδιωτικό τομέα σε διάφορες πολυεθνικές επιχειρήσεις.

Αν και γράφει από πολύ παλιά, η πρώτη του συλλογή με τίτλο «Καταθέσεις και μαρτυρίες υπεράσπισης» εκδόθηκε στις αρχές του 2023.

Το νέο του βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις «Κουκκίδα».

Διαβάστε επίσης:

«Μαρίκα με είπανε, Μαρίκα με βγάλανε» στο Embassy Theater – Με Γιώτα Νέγκα και Κορίνα Λεγάκη

Ο Bang Chan κυκλοφόρησε τραγούδι με τίτλο «Roman Empire» για τον Fendi (Video)

Ο Πολ Σμιθ ανακοίνωσε εορταστική συνεργασία με τη Βασιλική Όπερα του Λονδίνου

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Stephen Colbert
MEDIA

Ο Στίβεν Κόλμπερτ «άνοιξε τα χαρτιά» του έπειτα από την είδηση για την επικείμενη κατάργηση του «The late show»

jolie oukrania
LIFESTYLE

Στη Χερσώνα η Αντζελίνα Τζολί – Επισκέφθηκε μαιευτήριο και νοσοκομείο Παίδων

Mercedes-CLA-Hybrid-1-scaled
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Νέα Mercedes-Benz CLA Hybrid: Άνοιξαν οι παραγγελίες – Ποια είναι η πρώτη τιμή στην Ευρώπη

Claudia Sheinbaum
ΚΟΣΜΟΣ

Μεξικό: Συνελήφθη άνδρας για σεξουαλική παρενόχληση της προέδρου Σέινμπαουμ (Video)

whatsapp_kikilias.jpg
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κικίλιας στη συνάντηση με τον ΥΦΥΠΕΞ των ΗΠΑ: Θα συνεργαστούμε με βάση τα κοινά μας συμφέροντα και προς όφελος της μέσης οικογένειας

Δείτε όλες τις ειδήσεις
lemoni-new
ΥΓΕΙΑ

Πώς συντηρούμε τα λεμόνια σε βάζο για έναν ολόκληρο χρόνο

ouggarezos-real_view-new
MEDIA

Ουγγαρέζος για την εκπομπή «Real View» - «Είναι αμερικανιά σε βαθμό ύποπτο, τόσο πολύ αντιγραφή» (Video)

xrimata_xristougenna_3110_1920-1080_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μίνι έκτακτο βοήθημα για τα Χριστούγεννα

lamine-yamal
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο Λαμίν Γιαμάλ χώρισε ... αλλά παντρεύεται ο πατέρας του

tsakalotos 77- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το εξώδικο του Ευκλείδη Τσακαλώτου για την επιστολή στον Ντάισελμπλουμ και η απάντηση από το Ποντίκι

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 05.11.2025 18:14
Stephen Colbert
MEDIA

Ο Στίβεν Κόλμπερτ «άνοιξε τα χαρτιά» του έπειτα από την είδηση για την επικείμενη κατάργηση του «The late show»

jolie oukrania
LIFESTYLE

Στη Χερσώνα η Αντζελίνα Τζολί – Επισκέφθηκε μαιευτήριο και νοσοκομείο Παίδων

Mercedes-CLA-Hybrid-1-scaled
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Νέα Mercedes-Benz CLA Hybrid: Άνοιξαν οι παραγγελίες – Ποια είναι η πρώτη τιμή στην Ευρώπη

1 / 3