Ο Πολ Σμιθ ανακοίνωσε εορταστική συνεργασία με τη Βασιλική Όπερα του Λονδίνου

Ο Βρετανός σχεδιαστής Πολ Σμιθ (Paul Smith) συνεργάζεται με τη Βασιλική Όπερα στο Κόβεντ Γκάρντεν (Covent Garden) του Λονδίνου κατά τη διάρκεια της εορταστικής περιόδου, για να τιμήσει «το πνεύμα της δημιουργικότητας και της πολιτιστικής κληρονομιάς».

Η εορταστική εκδήλωση περιγράφεται ως η πρώτη συνεργασία αυτού του είδους που φέρνει κοντά «δύο σύμβολα του βρετανικού ντιζάιν και των τεχνών, ενωμένα από μια κοινή δέσμευση για το χρώμα και την αφήγηση» και θα περιλαμβάνει ένα χριστουγεννιάτικο δέντρο, σχεδιασμένο προσωπικά από τον ίδιο τον Σερ Πολ Σμιθ.

Το εορταστικό δέντρο, που θα παρουσιαστεί στις 6 Νοεμβρίου, θα βρίσκεται στην ιστορική αίθουσα Paul Hamlyn και θα αντλεί έμπνευση από «τη μαγεία της παράστασης» και την τέχνη των παρασκηνίων που ζωντανεύει τις παραγωγές μέσα στη Βασιλική Όπερα.

Η Βασιλική Όπερα αναφέρει ότι το σχέδιο του Πολ Σμιθ θα προσφέρει μια «παιχνιδιάρικη εκδοχή μιας άλλης εορταστικής παραστατικής παράδοσης – την πράξη του τυλίγματος και του ξετυλίγματος».

Σχολιάζοντας τη συνεργασία, ο Σερ Πολ Σμιθ δήλωσε: «Είμαι μέρος του Κόβεντ Γκάρντεν εδώ και πολλά χρόνια, επισκεπτόμουν τον χώρο τα πρώτα χρόνια, όταν η αγορά φρούτων και λαχανικών ήταν ακόμα εδώ και στη συνέχεια άνοιξα το κατάστημά μου το 1979. Εκείνη την εποχή, δεν υπήρχαν άλλες επιχειρήσεις τριγύρω εκτός από την υπέροχη Βασιλική Όπερα, οπότε ήταν γείτονάς μου και προσωπικό μου ενδιαφέρον για πολύ καιρό».

Η Σόφια Γουίμπριου – Μποντ επικεφαλής εμπορικής διεύθυνσης του Βασιλικού Μπαλέτου και Όπερας ανέφερε: «Ο Πολ Σμιθ είναι εδώ και καιρό ένας αγαπημένος γείτονας στην οδό Floral και είμαστε στην ευχάριστη θέση να συνεργαστούμε αυτά τα Χριστούγεννα».

«Η συγκεκριμένη συνεργασία αφορά την κοινοποίηση της αγάπης μας για τη δημιουργικότητα ανοίγοντας τη Βασιλική Όπερα με έναν καινούριο, εορταστικό τρόπο – προσκαλώντας όλους να βιώσουν τη μαγεία της παράστασης, χωρίς να απαιτείται εισιτήριο».

