«How to End a Story»: Το ημερολόγιο της Έλεν Γκάρνερ κέρδισε το κορυφαίο βραβείο Baillie Gifford 2025

Η Αυστραλή συγγραφέας Έλεν Γκάρνερ (Helen Garner) ανακηρύχθηκε η φετινή νικήτρια του Baillie Gifford, του σημαντικότερου βραβείου για μη λογοτεχνικά έργα στο Ηνωμένο Βασίλειο, με το «How to End a Story».

Είναι η πρώτη συγγραφέας που κερδίζει το περίοπτο βραβείο το οποίο συνοδεύεται με το χρηματικό έπαθλο των 50.000 λιρών με μια συλλογή ημερολογίου.

Η ανακοίνωση έγινε την Τρίτη 4 Νοεμβρίου σε τελετή που πραγματοποιήθηκε στο Λονδίνο.

Ο πρόεδρος της κριτικής επιτροπής Ρόμπι Μίλεν (Robbie Millen) περιέγραψε το έργο της Γκάρνερ ως «ένα αξιοθαύμαστο, καθηλωτικό βιβλίο» ενώ ανέφερε ότι η απόφαση ήταν ομόφωνη μεταξύ των έξι μελών της επιτροπής.

Και πρόσθεσε: «Η Γκάρνερ οδηγεί τη συγκεκριμένη μορφή – συνδυάζοντας το οικείο, το πνευματικό και το καθημερινό – σε νέα επίπεδα».

Το «How to End a Story» αποτελεί ένα εκτενές χρονικό σε μορφή ημερολογίου όπου καταγράφει την διαδρομή της συγγραφέως από τη μποέμικη Μελβούρνη της δεκαετίας του ΄70 μέσω μιας έντονης ερωτικής σχέσης στη δεκαετία του ΄80, μέχρι τη διάλυση του γάμου της δέκα χρόνια αργότερα. Οι αναφορές χαρακτηρίζονται από αυτά που οι κριτές αποκάλεσαν «συγκλονιστική ειλικρίνεια, αιχμηρό χιούμορ και εκστατική προσοχή στις λεπτομέρειες της καθημερινής ζωής».

Ο Μίλεν εξήρε το εύρος και την ανθρώπινη προσέγγιση του βιβλίου που αποτελείται από 832 σελίδες.

«Είναι ένα μεγάλο βιβλίο», είπε, «αλλά η Γκάρνερ είναι τόσο καλή παρέα – αστεία, πρωτότυπη, έξυπνη, αυτοσαρκαστική, πάντα ενδιαφέρουσα – που δεν θέλαμε να τελειώσει», συμπλήρωσε.

Είναι το πρώτο σημαντικό λογοτεχνικό βραβείο που κερδίζει η Γκάρνερ στη Μεγάλη Βρετανία αν και είναι μία από τις πιο διάσημες συγγραφείς της Αυστραλίας, όπου μεταξύ των διακρίσεων περιλαμβάνονται το μετάλλιο της Αυστραλιανής Εταιρείας Συγγραφέων το 2023 και το βραβείο του Συμβουλίου της Αυστραλίας για το σύνολο του λογοτεχνικού της έργου το 2019.

Το νέο της βιβλίο με τίτλο «The Mushroom Tapes: Conversations on a Triple Murder Trial» θα κυκλοφορήσει στο Ηνωμένο Βασίλειο στις 20 Νοεμβρίου. Σε συνεργασία με τις συγγραφείς Κλόι Χούπερ (Chloe Hooper) και Σάρα Κρασνόσταϊν (Sarah Krasnostein) το βιβλίο βασίζεται στη διαβόητη δίκη της Έριν Πάτερσον (Erin Patterson) της «δολοφόνου με τα δηλητηριώδη μανιτάρια» στην Αυστραλία, σύμφωνα με τον Guardian.

