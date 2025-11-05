«Μαρίκα με είπανε, Μαρίκα με βγάλανε» στο Embassy Theater – Με Γιώτα Νέγκα και Κορίνα Λεγάκη 

Η μουσικοθεατρική παράσταση «ΜΑΡΙΚΑ με είπανε, ΜΑΡΙΚΑ με βγάλανε» σε κείμενα Οδυσσέα Ιωάννου, μουσική σύνθεση & ενορχήστρωση του Γιώργου Ανδρέου, και σκηνοθεσία του καλλιτεχνικού διευθυντή του ΚΘΒΕ Αστέρη Πελτέκη, μετά από μία ιδιαίτερα επιτυχημένη διαδρομή στη Μονή Λαζαριστών του Κρατικού Βορείου Ελλάδος τον περασμένο χειμώνα, θα παρουσιαστεί και στην Αθήνα, από τις 10 Νοεμβρίου στο Embassy Theater για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων, σε συμπαραγωγή με το ΚΘΒΕ, κάθε Δευτέρα και Τρίτη.

Οι δύο σημαντικές γυναικείες μορφές – οι δύο θρυλικές Μαρίκες του ρεμπέτικου τραγουδιού – η Μαρίκα Παπαγκίκα και η Μαρίκα Νίνου, θα συναντηθούν για λίγες παραστάσεις στο Embassy Theater στην Αθήνα, για να διηγηθούν, να ερμηνεύσουν και να δώσουν ζωή σε γεγονότα που έζησαν και σε άλλα, που δεν έζησαν αλλά που θα μπορούσαν να είχαν συμβεί εκείνες τις αγρίως ρομαντικές εποχές, που όλα ήταν πιθανά.

Όλα συνέβησαν τότε, στο πρώτο μισό του 20ου αιώνα, όταν ο κόσμος άλλαξε ξαφνικά και έγινε -από ασπρόμαυρος- έγχρωμος, όταν οι κοινωνίες «άνοιξαν» τα παράθυρα σε νέες ιδέες και σε νέα καλλιτεχνικά πρότυπα, ενώ παράλληλα, γεννούσαν νέες συναρπαστικές συνθήκες και προοπτικές, κοινωνικές και καλλιτεχνικές. Οι Ελληνίδες ερμηνεύτριες του τραγουδιού μας, έδωσαν την μάχη για την ιδιωτική όσο και την δημόσια εικόνα τους, για την γυναικεία αξιοπρέπεια, για το δικαίωμα τους στον αυτοκαθορισμό, «σηκώθηκαν από την καρέκλα και στάθηκαν στο πάλκο όρθιες» (λέγεται πως η Μαρίκα Νίνου σηκώθηκε πρώτη απ’ όλες).

Δύο Μαρίκες. Οι «Αγίες» του Λαϊκού μας Τραγουδιού, μυθικές γυναικείες παρουσίες – σε μια παράσταση όπου ο άντρας «λάμπει» διά της απουσίας του- φωτίζουν το πάλκο και τα ιστορικά νυχτερινά κέντρα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, ξετυλίγοντας το νήμα της ιστορίας τους, μέσα από αφηγήσεις και αγαπημένα τραγούδια που έχουν περάσει στο συλλογικό μας ασυνείδητο – σμυρνέικα, παραδοσιακά, ρεμπέτικα, λαϊκά, αλλά και πρωτότυπα τραγούδια του Γιώργου Ανδρέου και του Οδυσσέα Ιωάννου.

Από την Δευτέρα 10 Νοεμβρίου και για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων, στο Embassy Theater.

Ταυτότητα παράστασης

Θεατρικό κείμενο : Οδυσσέας Ιωάννου

: Οδυσσέας Ιωάννου Σκηνοθεσία : Αστέριος Πελτέκης

: Αστέριος Πελτέκης Πρωτότυπη μουσική & ενορχήστρωση : Γιώργος Ανδρέου

: Γιώργος Ανδρέου Στίχοι τραγουδιών : Γιώργος Ανδρέου – Οδυσσέας Ιωάννου

: Γιώργος Ανδρέου – Οδυσσέας Ιωάννου Κοστούμια : Νίκος Χαρλαύτης

: Νίκος Χαρλαύτης Παραγωγή: Stages Network

Ερμηνεύουν: Γιώτα Νέγκα, Κορίνα Λεγάκη

Αφηγήτρια: Νικολέτα Καρρά

Μουσικοί επι σκηνής : Τραϊανός Αλμπανούδης (κοντραμπάσο), Βαγγέλης Καλαμάρας (τυμπανα), ΠαύλοςΠαφρανίδης (μπουζούκι), Στέργιος Γαργάλας (βιολί), Σπύρος Χατζηκωνσταντίνου (κιθάρες) και Γιώργος Ανδρέου(πιάνο)

Ημέρες & Ώρες παραστάσεων: Δευτέρα και Τρίτη : 20:00

