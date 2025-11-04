«Αγώνες και μεταμορφώσεις μιας γυναίκας» σε σκηνοθεσία Αλέξανδρου Σωτηρίου, με τους Ελένη Κοκκίδου και Κωνσταντίνο Γεωργόπουλο, στο Θέατρο Τζένη Καρέζη

«Αγώνες και μεταμορφώσεις μιας γυναίκας» είναι το χρονικό μιας γυναίκας που παλεύει να επιβιώσει –και τελικά να υπάρξει– σε έναν κόσμο που της έμαθε από παιδί να σωπαίνει. Από την καταπιεστική επαρχία μέχρι τη μάχη της καθημερινής επιβίωσης, η διαδρομή της είναι γεμάτη μικρές εξεγέρσεις, σιωπές, θυσίες και αλήθειες που καίνε.

Είναι ένα έργο που μιλάει για τα φύλα, τις τάξεις, τη μητρότητα, τη βία και την ελευθερία. Ένα έργο που μας θυμίζει πως ακόμα και σήμερα, το να είσαι γυναίκα δεν είναι αυτονόητο. Είναι αγώνας. Είναι μεταμόρφωση.

Ο Αλέξανδρος Σωτηρίου για άλλη μια φορά, καταπιάνεται με ένα ακόμη τολμηρό και βαθιά συγκινητικό σύγχρονο γαλλικό έργο.

Το «Αγώνες και μεταμορφώσεις μιας γυναίκας» του Εντουάρ Λουί παρουσιάζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και πρόκειται για ένα αυτοβιογραφικό, λογοτεχνικό έργο υψηλής έντασης και ευαισθησίας, μέσα από το οποίο ο Λουί τιμά τη μητέρα του και ταυτόχρονα αποκαλύπτει τα βαθιά κοινωνικά και πολιτικά στρώματα που διαμορφώνουν τις ζωές των γυναικών.

Ο Εντουάρ Λουί, γεννημένος το 1992, είναι ένας από τους πιο επιδραστικούς και πολυσυζητημένους συγγραφείς της σύγχρονης γαλλικής λογοτεχνίας. Τα βιβλία του έχουν μεταφραστεί σε περισσότερες από 30 γλώσσες, ενώ ανεβαίνουν σε θεατρικές σκηνές σε όλο τον κόσμο.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Κείμενο: Εντουάρ Λουί

Μετάφραση: Στέλα Ζουμπουλάκη

Διασκευή-Σκηνοθεσία: Αλέξανδρος Σωτηρίου

Σκηνογράφος−Ενδυματολόγος: Κέννυ Μακλέλαν

Σχεδιασμός φωτισμών: Νίκος Σωτηρόπουλος

Μουσική: Αλέξανδρος Καζάκος

Παίζουν: Ελένη Κοκκίδου, Κωνσταντίνος Γεωργόπουλος

Καλλιτεχνική διεύθυνση: Τζένη Κόλλια

Θέατρο Τζένη Καρέζη | Ακαδημίας 3, Αθήνα

Από 5 Νοεμβρίου

Τετάρτη στις 19:00 | Πέμπτη στις 21:00

Διάρκεια: 90΄ |Για επιπλέον πληροφορίες: 210 363 61 44

