Τσίπρας: Η «προθέρμανση» για το βιβλίο, το «κίνημα» αλά Ανδρέας, και η εμπιστοσύνη των πολιτών

Το εξώφυλλο του βιβλίου του έδωσε χθες στη δημοσιότητα ο Αλέξης Τσίπρας, σε μια προσπάθεια να διατηρήσει ζωηρό το ενδιαφέρον έως την κυκλοφορία του, πιθανότατα την τελευταία εβδομάδα του Νοεμβρίου.

Η «Ιθάκη» όπως είναι ο λιτός τίτλος του βιβλίου συμβολίζει την «Οδύσσεια» του Αλέξη Τσίπρα και των κυβερνήσεων ΣΥΡΙΖΑ κατά την άνοδο στην εξουσία και τα γεγονότα που οδήγησαν στο 3ο μνημόνιο, αλλά και την άφιξη στον τελικό προορισμό, την έξοδο από αυτό. Στο εξώφυλλο εικονίζεται ο ίδιος ο Τσίπρας (φωτογραφικό πορτρέτο), ο οποίος άλλωστε έχει πει ότι σε αυτό καταθέτει τη «δική του αλήθεια» για το 2015 – 2019 αλλά και για το 2019 – 2023. Αν και μπορεί να θεωρηθεί ότι η φωτογραφία κάνει το βιβλίο πιο προσιτό και άμεσο στο μέσο πολίτη, δεν μπορεί κανείς να μη σκεφτεί ότι περιέχει συμβολισμούς και για το «μετά», δηλαδή ότι το εγχείρημα της πολιτικής επιστροφής θα είναι κατά βάση «προσωποκεντρικό».

Βλέπουν «κίνημα» και όχι κόμμα

Όσο για το «μετά», ήδη κάποια μέλη του Επιστημονικού Συμβουλίου που έχουν αρχίσει να παραχωρούν συνεντεύξεις, μιλούν για «κίνημα» και όχι κόμμα. Ενδεικτικά, ο δημοσιογράφος Αντώνης Παπαγιαννίδης σε τηλεοπτική συνέντευξή του τις προηγούμενες μέρες, παρέπεμψε στον Ανδρέα Παπανδρέου λέγοντας ότι «μιλούσε πάντα για το ΠΑΣΟΚ ως κίνημα, γιατί δεν ήθελε να θεωρείται κόμμα». Επίσης, ο ιστορικός Χάρης Αθανασιάδης, σε συνέντευξή του στην τηλεόραση της Ναυτεμπορικής υπονόησε ότι σήμερα που λείπουν τα κινήματα από τα κάτω, μπορεί να δημιουργήσει ο Α. Τσίπρας ένα από τα πάνω. Ανέφερε χαρακτηριστικά «ο Αλέξης Τσίπρας αναδύθηκε από τα κινήματα, τώρα που δεν υπάρχουν τέτοιου τύπου κινήματα, είναι η ώρα του ως ηγέτης να έρθει εκ των άνω πλέον και να προτείνει μια διέξοδο απ’ αυτή τη συνθήκη».

Με πιο σαφή τρόπο, μιλά για «κίνημα» ο καθηγητής Νίκος Μαραντζίδης, ο οποίος ανέλαβε υπεύθυνος του αρχείου του Αλέξη Τσίπρα. Σε χθεσινή συνέντευξή του στο «Πρώτο Θέμα» ερωτάται τι θα γίνει με τους βουλευτές και τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, αν δηλαδή θα πάνε στον Τσίπρα. Και απαντά: «Νομίζω ότι θα πρέπει να περιμένουμε τη στιγμή που ο Τσίπρας θα κάνει το αποφασιστικό επίσημο βήμα. Και αυτό δεν είναι το βιβλίο (σ. σ εννοεί την «Ιθάκη»). Αλλά η στιγμή όπου θα παρουσιάσει – αν το κάνει, εγώ ελπίζω να το κάνει – το πολιτικό του κίνημα». Ο ίδιος συνέκρινε μάλιστα τον ΣΥΡΙΖΑ, με την Ένωση Κέντρου που έκλεισε τον κύκλο της στα μέσα της δεκαετίας του ’70 και τον Αλέξη Τσίπρα με τον Ανδρέα Παπανδρέου. Όπως ανέφερε, ο τελευταίος «έφυγε από την Ένωση Κέντρου όπου θεωρούνταν ο φυσικός διάδοχος του πατέρα του και ηγέτης της», αναλαμβάνοντας το ρίσκο να ανοίξει καινούριους δρόμους με το ΠΑΣΟΚ, κάτι που κάνει σήμερα και ο πρώην πρωθυπουργός αποχωρώντας από τον ΣΥΡΙΖΑ του οποίου θεωρείτο ο φυσικός ηγέτης.

Ποιοι ψηφοφόροι δηλώνουν ότι τον εμπιστεύονται

Στο μεταξύ, οι δημοσκοπήσεις συνεχίζουν να διερευνούν την διάθεση της κοινής γνώμης απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα και το ενδεχόμενο επιστροφής του μέσα από ένα νέο κόμμα.

Στο β’ μέρος της δημοσκόπησης της Alco για τον Alpha εντοπίζει ένα 17% που εμπιστεύεται τον Αλέξη Τσίπρα «αρκετά» έως «πολύ» (12% και 5%, αντιστοίχως). Την ίδια ώρα ένα 17% δηλώνει ότι τον εμπιστεύεται «λίγο», και το 62% «καθόλου». Στους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ είναι σχεδόν καθολικό το αίσθημα εμπιστοσύνης, αφού «πολύ» δηλώνει ότι τον εμπιστεύεται το 51% και «αρκετά» το 41%. Ακολουθούν οι ψηφοφόροι της Νέας Αριστεράς, από τους οποίους το 15% δηλώνει πολύ και το 47% «αρκετά». Εκ νέου καταγράφεται η διείσδυση που έχει ο Αλέξης Τσίπρας και σε κόμματα όπως η Πλεύση Ελευθερίας και το Κίνημα Δημοκρατίας. Οι μεν ψηφοφόροι της Πλεύσης σε ποσοστό 33% απαντούν ότι εμπιστεύονται «αρκετά» τον πρώην πρωθυπουργό, ενώ οι ψηφοφόροι του ΚΙ.ΔΗ. απαντούν σε ποσοστό 7% «πολύ» και σε ποσοστό 38% «αρκετά».

