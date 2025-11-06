8ο Athens Investment Forum: Η Ελλάδα στην Εποχή της Παγκόσμιας Ανακατάταξης – Ευκαιρίες και Προκλήσεις στο Νέο Περιβάλλον

Όλα είναι έτοιμα για τη μεγάλη συνάντηση της χρονιάς. Το 8ο Athens Investment Forum (AIF) επιστρέφει δυναμικά την Τρίτη, 11 Νοεμβρίου 2025, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών (Αίθουσα Banquet), με ένα κεντρικό θέμα που αποτυπώνει το πνεύμα της εποχής:

«Η Ελλάδα στην Εποχή της Παγκόσμιας Ανακατάταξης. Ευκαιρίες και Προκλήσεις στο Νέο Περιβάλλον».

Το Athens Investment Forum, που συνδιοργανώνεται από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ) και τη Vertical Solutions SA, έχει καθιερωθεί ως θεσμός υψηλού κύρους καθώς συγκεντρώνει κορυφαίους εκπροσώπους της Κυβέρνησης, της αγοράς και των θεσμών, λειτουργώντας ως σημείο συνάντησης όσων καθορίζουν τις εξελίξεις και χαράσσουν τις στρατηγικές της επόμενης ημέρας για τη χώρα.

Στην κεντρική σκηνή του φετινού AIF θα ανέβουν διακεκριμένοι ομιλητές από τον επιχειρηματικό, ενεργειακό, τεχνολογικό και βιομηχανικό χώρο, οι οποίοι θα καταθέσουν τη δική τους οπτική για το νέο αναπτυξιακό και επενδυτικό τοπίο.

Συγκεκριμένα το 8ο ΑΙF θα τιμήσουν με ομιλίες τους οι :

Αναστάσιος Αρανίτης, Γενικός Διευθυντής, AKTOR Όμιλος Εταιρειών

Σταύρος Ασθενίδης, Διευθύνων Σύμβουλος, Κοινωνία της Πληροφορίας ΜΑΕ

Γεώργιος Γαζέπης, Πρόεδρος, COGNITY

Γιάννης Γιαρέντης, Energy Expert, πρώην CEO, ΔΑΠΕΕΠ και ΑΔΜΗΕ

Λουκάς Δημητρίου, Διευθύνων Σύμβουλος, ΗΡΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ

Aλέξανδρος Διακόπουλος, Εκτελεστικός Πρόεδρος, HELLENIC AEROSPACE INDUSTRY

Φωκίων Καραβίας, Διευθύνων Σύμβουλος, EUROBANK

Ιωάννης Καρύδας, Διευθύνων Σύμβουλος, Επιχειρησιακή Μονάδα ΑΠΕ & Αποθήκευσης Ενέργειας, Όμιλος ΚΟΠΕΛΟΥΖΟΥ & Διευθύνων Σύμβουλος ELICA INTERCONNECTOR SA

Βασίλειος Κάτσος, Πρόεδρος – Συνιδρυτής, VNK Capital

Στάθης Κεχριώτης, Public, EU & International Organizations Sales Segment Director, Όμιλος ΟΤΕ

Νικόλαος Κουρέτας, Αρχιτέκτων Μηχανικός, Διευθύνων Σύμβουλος, ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.

Γιάννης Κρασονικολάκης, Διευθυντής – Επικεφαλής Εφαρμοσμένης Νοημοσύνης και Προβλεπτικών Αναλύσεων, Τμήμα Τεχνολογίας, GRANT THORNTON

Αναστάσιος Μάνος, Διευθύνων Σύμβουλος, ΔΕΔΔΗΕ

Μάνος Μανουσάκης, Πρόεδρος & CEO, ΑΔΜΗΕ

Κωνσταντίνος Μαύρος, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος ΑΠΕ, Όμιλος ΔΕΗ, Διευθύνων Σύμβουλος, ΔΕΗ Ανανεώσιμες

Αντώνης Μιτζάλης, Εντεταλμένος Σύμβουλος, Όμιλος ΑΒΑΞ

Γεράσιμος Μιχαλίτσης, Διευθύνων Σύμβουλος, SCRUFY μέλους του Ομίλου ΙΚΗ

Ιωάννης Μπίτζης, Εταίρος, ΕΥ-Parthenon, Τμήμα Χρηματοοικονομικών Συμβούλων, Εταιρικής Στρατηγικής και Συναλλαγών, ΕΥ Ελλάδος

Χριστόφορος – Εμμανουήλ Μπουτσικάκης, Διευθύνων Σύμβουλος, ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΒΕΕ (EBO–ΠΥΡΚΑΛ)

Κωνσταντίνος Ξιφαράς, Διευθύνων Σύμβουλος, ΔΕΠΑ Εμπορίας Α.Ε.

Σπυρίδων Παπαγεωργίου, Partner, Cyber Security, Technology and Transformation, KPMG

Χρήστος Πετρόχειλος, Γενικός Διευθυντής, KIEFER TEK

Νάσος Πλαϊνός, Γενικός Διευθυντής Ελλάδας & Κύπρου, LONGi Solar

Τάσος Ροζολής, Πρόεδρος, ΣΕΚΠΥ, CEO AKMON SA

Ζαχαρίας Σαρρής, Διευθύνων Σύμβουλος, ALTUS-LSA

Ανδρέας Σιάμισιης, Διευθύνων Σύμβουλος, HELLENiQ ENERGY

Μανώλης Σιγάλας, Ανώτερος Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος Ευρώπης, HILL INTERNATIONAL

Κωνσταντίνος Σιφναίος, Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, GASTRADE ΑΕ

Πέτρος Σουρέτης, Εντεταλμένος Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

Στέργιος Σταθάρας, Επικεφαλής Ανάλυσης Ενεργειακής Αγοράς, KIEFER TEK

Θεόδωρος Τζούρος, Ανώτερος Γενικός Διευθυντής, Επικεφαλής Corporate & Investment Banking, ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Θεόδωρος Ελ. Τρύφων, Πρόεδρος, Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοβιομηχανίας (ΠΕΦ)

Δρ. Kωνσταντίνος Φίλης, Καθηγητής

Νίκος Χριστοδούλου, Partner Technology & Transformation Leader, DELOITTE

Βασίλης Ε. Ψάλτης, CEO, Όμιλος ALPHA BANK

Amnon Ben-Yosef, Senior Director, Head of the Sales and Marketing Team Europe, ΙSRAEL ΑEROSPACE ΙNDUSTRIES

Tiago Devesa, Senior Fellow, McKinsey Global Institute (MGI)

Maria Rita Galli,CEO, ΔΕΣΦΑ

Adrian Nish, Director, BAE Systems – Europe East

Alexander Zinell, CEO, FRAPORT Greece

Επιπλέον, κορυφαία κυβερνητικά στελέχη θα τιμήσουν το 8ο ΑΙF μεταξύ των οποίων οι:

Κωστής Χατζηδάκης, Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης

Κυριάκος Πιερρακάκης, Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών

Τάκης Θεοδωρικάκος, Υπουργός Ανάπτυξης

Σταύρος Ν. Παπασταύρου, Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Χρίστος Δήμας, Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών

Δημήτρης Παπαστεργίου, Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Κωνσταντίνος Κυρανάκης, Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών

Παύλος Μαρινάκης, Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και Κυβερνητικός Εκπρόσωπος

Νίκος Τσάφος, Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Αθανάσιος Ντόκος, Γενικός Γραμματέας Εθνικής Ασφάλειας

Στο 8ο AIF, τη συζήτηση και τον σχολιασμό των θεματικών θα αναλάβουν καταξιωμένοι δημοσιογράφοι, οι οποίοι με την εμπειρία και την εγκυρότητά τους θα αναδείξουν κρίσιμες πτυχές των θεμάτων, τόσο από πολιτική όσο και από επιχειρηματική σκοπιά, ενισχύοντας τον ρόλο του Forum, ως πλατφόρμα ουσιαστικού διαλόγου.

Το φετινό AIF πραγματοποιείται σε μια περίοδο παγκόσμιας γεωοικονομικής αναδιάταξης, όπου η Ελλάδα καλείται να επαναπροσδιορίσει τη θέση της ως ανθεκτικός, καινοτόμος και ελκυστικός επενδυτικός κόμβος. Με αιχμή την πράσινη ανάπτυξη, τον ψηφιακό μετασχηματισμό και την ενεργειακή ασφάλεια, το Forum φιλοδοξεί να χαρτογραφήσει τις μεγάλες ευκαιρίες της επόμενης δεκαετίας, μέσα από στρατηγικό διάλογο υψηλού επιπέδου.

Οι θεματικές ενότητες του φετινού AIF καλύπτουν τους τομείς Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Υποδομών & Κατασκευών, Ενέργειας & Ψηφιακού Μετασχηματισμού, ενώ για πρώτη φορά προστίθεται ως νέος πυλώνας, η Άμυνα και Ασφάλεια.

Οι συζητήσεις θα αναδείξουν πολιτικές, τάσεις και έργα που διαμορφώνουν το οικονομικό τοπίο της χώρας, ενώ θα αναπτυχθούν και νέες συνέργειες μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

Το Athens Investment Forum δεν είναι απλώς ένα συνέδριo. Eίναι ένας θεσμός που αποτυπώνει τη δυναμική της ελληνικής οικονομίας στο διεθνές περιβάλλον, συνδέοντας τη γνώση με τη δράση, και την επιχειρηματική στρατηγική με την καινοτομία. Είναι ο χώρος όπου οι επενδυτές συναντούν τις ευκαιρίες, οι πολιτικές αποκτούν περιεχόμενο και η τεχνολογία μετατρέπεται σε μοχλό ανάπτυξης.

Το 8ο Athens Investment Forum αποτελεί το βήμα όπου η Ελλάδα φιλοδοξεί να συστηθεί ξανά ως παίκτης πρώτης γραμμής στην Ευρώπη των επενδύσεων, της ενέργειας και της καινοτομίας.