search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 07.11.2025 00:05
search
MENU CLOSE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

06.11.2025 22:10

Στην Κρήτη την Παρασκευή ο Χρυσοχοΐδης στη σκιά του μακελειού στα Βορίζια – Τι θα ανακοινώσει για οπλοκατοχή και αστυνόμευση

06.11.2025 22:10
xrysoxoidis-121

Στην Κρήτη αναμένεται να βρεθεί την Παρασκευή, 7/11, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, στη σκιά του μακελειού στα Βορίζια που έχει προκαλέσει μεγάλη ανησυχία στην τοπική κοινωνία. 

Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης θα παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου στο Αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου και αναμένεται να προβεί σε συγκεκριμένες εξαγγελίες, όπως η ίδρυση της Υποδιεύθυνσης Οργανωμένου Εγκλήματος στην Κρήτη, στην οποία  θα ενταχθούν τμήματα με εξειδίκευση στο οικονομικό έγκλημα και στα ναρκωτικά, με ενίσχυση των δυνάμεων. Σύμφωνα με πληροφορίες, θα δημιουργηθούν ειδικές δυνάμεις παρέμβασης, επιχειρησιακές, σε τέτοιου είδους περιπτώσεις. Θα υπάρξει χαρτογράφηση των εγκληματικών οργανώσεων

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση: «Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μ. Χρυσοχοΐδης αύριο, Παρασκευή 7 Νοεμβρίου 2025 και ώρα 11:00 στο αμφιθέατρο της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηρακλείου Κρήτης, θα παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου εφ’ όλης της ύλης για σημαντικά θέματα της επικαιρότητας».

Σύμφωνα με το Mega, το πρώτο που μελετάται είναι αυστηροποίηση των νόμων περί όπλων και να μπαίνουν φυλακή οι υπότροποι. Για τα Βορίζια φαίνεται να υπάρχει μία ρύθμιση για να ενεργοποιηθούν ζητήματα απαγόρευσης προσέγγισης μελών μίας οικογένειας με τα μέλη μίας άλλης οικογένειας.

Σημειώνεται ότι το πρωί της Παρασκευής, θα υπάρξει δήλωση από την υπουργό Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, σχετικά με τις ενέργειες που έγιναν και το μακροπροθεσμο  σχεδιασμό στήριξης των παιδιών, των οικογενειών και των εκπαιδευτικών στα Βοριζια και το Ζαρό.

Χθες, o κυβερνητικός εκπρόσωπος μιλώντας στο Mega, ανέφερε ότι σύντομα θα υπάρξουν ανακοινώσεις από τον πρωθυπουργό για την οπλοκατοχή, για τον τρόπο που δίνονται οι άδειες αλλά και για τους ελέγχους που θα γίνονται.

«Όπως είπε και ο κ. Χρυσοχοΐδης θα υπάρξει μόνιμη εγκατάσταση τμήματος της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκληματών στην Κρήτη αλλά και μία σειρά από άλλα που θα τα ακούσουμε από τον πρωθυπουργό.   Θεωρώ πως όλοι, και ο κ. Ανδρουλάκης και άνθρωποι ανεξαρτήτως κομμάτων, πρέπει να είμαστε στην ίδια σελίδα και να πάρουμε κοινές πρωτοβουλίες».

Διαβάστε επίσης:

Ανδρουλάκης: «Κυβέρνηση ερασιτεχνών, άλλα λένε τον Σεπτέμβρη και άλλα γίνονται τον Οκτώβρη»

Politico: Την ώρα που ο ΟΗΕ καταδικάζει την επέκταση των ορυκτών καυσίμων, η Ελλάδα ξεκινά γεωτρήσεις

Μαρία Καρυστιανού: «Όχι» σε κόμμα, «ναι» σε κίνημα για να οργανωθεί η κοινωνική αντίδραση

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
kimberly
ΕΛΛΑΔΑ

Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: «Τιμή μου να υπηρετώ σαν πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα» – Οι φωτογραφίες που ανέβασε στα social media

mik tzager
LIFESTYLE

Στην Κρήτη ο Μικ Τζάγκερ: Ο Θρύλος της ροκ ανέβασε φωτογραφίες από την επίσκεψή του στην Κνωσό (Photos)

brussels airport drone
ΚΟΣΜΟΣ

Ανεστάλη ξανά η λειτουργία του αεροδρομίου των Βρυξελλών λόγω drone που θεάθηκε στην περιοχή – Έκτακτα μέτρα από το Βέλγιο

syria al sara syntgama -new
ΚΟΣΜΟΣ

Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ υπερψήφισε την άρση των κυρώσεων σε βάρος του μεταβατικού προέδρου της Συρίας

pirosvestiki-new
ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στην Πυροσβεστική: Φωτιά σε διαμέρισμα στον Νέο Κόσμο

Δείτε όλες τις ειδήσεις
katsafados-tzortzoglou-gkletsos-new
LIFESTYLE

Θοδωρής Κατσαφάδος: «Δεν μπορούν να έχουν γνώμη για το θέατρο ο Στράτος Τζώρτζογλου και ο Απόστολος Γκλέτσος» (Video)

nikos-karvelas-new
LIFESTYLE

Νίκος Καρβέλας: «Το έντεχνο είναι το τραγούδι των ατάλαντων, των δυσκοίλιων» (Videos)

ouggarezos-real_view-new
MEDIA

Ουγγαρέζος για την εκπομπή «Real View» - «Είναι αμερικανιά σε βαθμό ύποπτο, τόσο πολύ αντιγραφή» (Video)

karalis- tsitsipas oaka 88- new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Νόβακ Τζόκοβιτς: Καραλής, Τσιτσιπάς, Μιλουτίνοφ πήγαν, μεταξύ άλλων, να τον δουν στο Telekom Center Athens (Photos)

lemoni-new
ΥΓΕΙΑ

Πώς συντηρούμε τα λεμόνια σε βάζο για έναν ολόκληρο χρόνο

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 07.11.2025 00:05
kimberly
ΕΛΛΑΔΑ

Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: «Τιμή μου να υπηρετώ σαν πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα» – Οι φωτογραφίες που ανέβασε στα social media

mik tzager
LIFESTYLE

Στην Κρήτη ο Μικ Τζάγκερ: Ο Θρύλος της ροκ ανέβασε φωτογραφίες από την επίσκεψή του στην Κνωσό (Photos)

brussels airport drone
ΚΟΣΜΟΣ

Ανεστάλη ξανά η λειτουργία του αεροδρομίου των Βρυξελλών λόγω drone που θεάθηκε στην περιοχή – Έκτακτα μέτρα από το Βέλγιο

1 / 3