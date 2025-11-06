Στην Κρήτη την Παρασκευή ο Χρυσοχοΐδης στη σκιά του μακελειού στα Βορίζια – Τι θα ανακοινώσει για οπλοκατοχή και αστυνόμευση

Στην Κρήτη αναμένεται να βρεθεί την Παρασκευή, 7/11, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, στη σκιά του μακελειού στα Βορίζια που έχει προκαλέσει μεγάλη ανησυχία στην τοπική κοινωνία.

Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης θα παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου στο Αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου και αναμένεται να προβεί σε συγκεκριμένες εξαγγελίες, όπως η ίδρυση της Υποδιεύθυνσης Οργανωμένου Εγκλήματος στην Κρήτη, στην οποία θα ενταχθούν τμήματα με εξειδίκευση στο οικονομικό έγκλημα και στα ναρκωτικά, με ενίσχυση των δυνάμεων. Σύμφωνα με πληροφορίες, θα δημιουργηθούν ειδικές δυνάμεις παρέμβασης, επιχειρησιακές, σε τέτοιου είδους περιπτώσεις. Θα υπάρξει χαρτογράφηση των εγκληματικών οργανώσεων

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση: «Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μ. Χρυσοχοΐδης αύριο, Παρασκευή 7 Νοεμβρίου 2025 και ώρα 11:00 στο αμφιθέατρο της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηρακλείου Κρήτης, θα παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου εφ’ όλης της ύλης για σημαντικά θέματα της επικαιρότητας».

Σύμφωνα με το Mega, το πρώτο που μελετάται είναι αυστηροποίηση των νόμων περί όπλων και να μπαίνουν φυλακή οι υπότροποι. Για τα Βορίζια φαίνεται να υπάρχει μία ρύθμιση για να ενεργοποιηθούν ζητήματα απαγόρευσης προσέγγισης μελών μίας οικογένειας με τα μέλη μίας άλλης οικογένειας.

Σημειώνεται ότι το πρωί της Παρασκευής, θα υπάρξει δήλωση από την υπουργό Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, σχετικά με τις ενέργειες που έγιναν και το μακροπροθεσμο σχεδιασμό στήριξης των παιδιών, των οικογενειών και των εκπαιδευτικών στα Βοριζια και το Ζαρό.

Χθες, o κυβερνητικός εκπρόσωπος μιλώντας στο Mega, ανέφερε ότι σύντομα θα υπάρξουν ανακοινώσεις από τον πρωθυπουργό για την οπλοκατοχή, για τον τρόπο που δίνονται οι άδειες αλλά και για τους ελέγχους που θα γίνονται.

«Όπως είπε και ο κ. Χρυσοχοΐδης θα υπάρξει μόνιμη εγκατάσταση τμήματος της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκληματών στην Κρήτη αλλά και μία σειρά από άλλα που θα τα ακούσουμε από τον πρωθυπουργό. Θεωρώ πως όλοι, και ο κ. Ανδρουλάκης και άνθρωποι ανεξαρτήτως κομμάτων, πρέπει να είμαστε στην ίδια σελίδα και να πάρουμε κοινές πρωτοβουλίες».

