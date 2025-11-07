search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 07.11.2025
ΕΛΛΑΔΑ

07.11.2025 08:18

Αχαΐα: Πέταξαν… περιττώματα σε σχολείο, γέμισαν με κόλλα και καρφίτσες τις κλειδαριές

Ένας… διαφορετικός βανδαλισμός έγινε στο Γυμνάσιο Σαγεΐκων στη Δυτική Αχαΐα, προκαλώντας αναστάτωση σε μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24. άγνωστοι δράστες μπήκαν στο σχολείο και τοποθέτησαν κόλλα και καρφίτσες στις κλειδαριές των αιθουσών, ενώ γέμισαν τις εισόδους με… περιττώματα, καθιστώντας αδύνατη τη διεξαγωγή των μαθημάτων.

Το πρωί, όταν οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές έφτασαν στον χώρο του σχολείου, αντίκρισαν τις φθορές και ειδοποίησαν αμέσως τη Διεύθυνση και τις αρμόδιες αρχές.

Οι αστυνομικοί πήγαν στο σχολειό να ερευνήσουν το περιστατικό και να συλλέξουν στοιχεία που θα οδηγήσουν στην ταυτοποίηση των δραστών ενώ τα μαθήματα όπως ήταν λογικό δεν πραγματοποιήθηκαν…

