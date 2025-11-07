Αχαΐα: Πέταξαν… περιττώματα σε σχολείο, γέμισαν με κόλλα και καρφίτσες τις κλειδαριές

Ένας… διαφορετικός βανδαλισμός έγινε στο Γυμνάσιο Σαγεΐκων στη Δυτική Αχαΐα, προκαλώντας αναστάτωση σε μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24. άγνωστοι δράστες μπήκαν στο σχολείο και τοποθέτησαν κόλλα και καρφίτσες στις κλειδαριές των αιθουσών, ενώ γέμισαν τις εισόδους με… περιττώματα, καθιστώντας αδύνατη τη διεξαγωγή των μαθημάτων.

Το πρωί, όταν οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές έφτασαν στον χώρο του σχολείου, αντίκρισαν τις φθορές και ειδοποίησαν αμέσως τη Διεύθυνση και τις αρμόδιες αρχές.

Οι αστυνομικοί πήγαν στο σχολειό να ερευνήσουν το περιστατικό και να συλλέξουν στοιχεία που θα οδηγήσουν στην ταυτοποίηση των δραστών ενώ τα μαθήματα όπως ήταν λογικό δεν πραγματοποιήθηκαν…

Διαβάστε επίσης:

Χολαργός: Άνδρας προσπάθησε να αποπλανήσει μαθητή δημοτικού και να τον οδηγήσει στο σπίτι του

Αιγάλεω: Πατέρας τραυμάτισε με μαχαίρι στον λαιμό την 19χρονη κόρη του

Νέο κύμα κακοκαιρίας από το απόγευμα της Παρασκευής από τα δυτικά: Πού θα βρέξει – Σε μικρή άνοδο η θερμοκρασία