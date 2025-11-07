Euroleague: Η άμυνα έφερε την ανατροπή για τον Ολυμπιακό και πανηγύρισε την 6η του νίκη, 80-71 την Παρτιζάν στο ΣΕΦ

Ο Ολυμπιακός τα έκανε όλα σωστά, κυρίως στην άμυνα, στην κρίσιμη τέταρτη περίοδο και με ανατροπή από το -8 (54-62 στο 32΄) πανηγύρισε την έκτη νίκη του στην εφετινή Euroleague, συνεχίζοντας την… καταδίωξη της κορυφής.

Οι «ερυθρόλευκοι» έκαμψαν την αντίσταση της Παρτιζάν στο ΣΕΦ και με το τελικό 80-71, για την 9η αγωνιστική, υποχρέωσαν την ομάδα του Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς στην τέταρτη σερί ήττα της και έκτη στο σύνολο.

Έπρεπε να περάσουν 32 λεπτά και να βρεθεί στο -8 για να θυμηθεί τα αμυντικά του πατήματα, τους αιφνιδιασμούς και το μακρινό σουτ ο Ολυμπιακός. Οι Πειραιώτες από το εις βάρος τους 54-62 βρήκαν ρυθμό, απάντησαν με επιμέρους σκορ 15-6 και στα 2:45΄ πριν από τη λήξη προσπέρασαν με 69-68. Ο Μπράουν απάντησε, αλλά τα αμυντικά αντανακλαστικά του ΜακΚίσικ και το μπλοκ του Μιλουτίνοφ στον Μίλτον έβαλαν και πάλι τον Ολυμπιακό σε θέση ισχύος, για να σφραγίσει τη νίκη ο Ντόρσεϊ από τη γραμμή των ελευθέρων βολών και ο Βεζένκοφ από τα 6,75, όταν ευστόχησε στο 2ο του τρίποντο στον αγώνα και έγραψε το 80-71 στα 14΄΄ πριν το φινάλε.

Από την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα, η οποία για τρία δεκάλεπτα πλήρωνε τα 18 λάθη, την αδιαφορία στην άμυνα και τα χαμηλά ποσοστά ευστοχίας, ξεχώρισε ο Τόμας Γουόκαπ με 15 πόντους, ενώ 14 πρόσθεσε ο Σάσα Βεζένκοβ και 11 ο Τάιλερ Ντόρσεϊ. Ωστόσο, αυτός που αναγέννησε την άμυνα ήταν ο Σακίελ ΜακΚίσικ, μετρώντας 4 κλεψίματα.

Πρώτος σκόρερ της Παρτιζάν, που τα… έσπασε από τα 6,75 στο κρίσιμο σημείο και δεν πήρε βοήθεια από τη γραμμή της… φιλανθρωπίας (31-5 υπέρ του Ολυμπιακού οι εκτελεσμένες βολές), ο Ντουέιν Ουάσινγκτον με 20 πόντους, ενώ στους 17 σταμάτησε ο πολύτιμος απόψε Ταϊρίκ Τζόουνς. Στα 27 λεπτά που έμεινε στο παρκέ ο Νικ Καλάθης μέτρησε 5 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 2 κλεψίματα και 2 λάθη.

Τα δεκάλεπτα: 20-20, 38-39, 53-58, 80-71

Αποτελέσματα-9η αγωνιστική

Τετάρτη 5/11

Ερυθρός Αστέρας-Παναθηναϊκός 86-68

Πέμπτη 6/11

Φενέρμπαχτσε-Βιλερμπάν 81-67

Dubai Basketball-Χάποελ Τελ Αβίβ 97-109

Μπασκόνια-Βίρτους 87-76

Παρί-Μπάγερν 82-86

Μακάμπι-Μονακό 107-112

Παρασκευή 7/11

Αναντολού Εφές-Αρμάνι Μιλάνο 93-97

Ζάλγκιρις – Βαλένθια 86-77

Ολυμπιακός-Παρτίζαν 80-71

21:30 Μπαρτσελόνα-Ρεάλ Μαδρίτης

Βαθμολογία

Ερυθρός Αστέρας 7-2

Χάποελ Τελ Αβίβ 7-2

Ζάλγκιρις 7-2

Ολυμπιακός 6-3

Μονακό 6-3

Μπαρτσελόνα 5-3

Βαλένθια 5-4

Παναθηναϊκός 5-4

Μπάγερν Μονάχου 5-4

Ρεάλ Μαδρίτης 4-4

Παρί 4-5

Φενέρμπαχτσε 4-5

Βίρτους Μπολόνια 4-5

Αρμάνι Μιλάνο 4-5

Αναντολού Εφές 3-6

Παρτίζαν 3-6

Dubai Basketball 3-6

Μπασκόνια 3-6

Μακάμπι Τελ Αβίβ 2-7

Βιλερμπάν 2-7

Επόμενη αγωνιστική (10η)

Τρίτη 11/11

18:00 Dubai Basketball-Ερυθρός Αστέρας

21:00 Φενέρμπαχτσε-Μακάμπι

21:05 Χάποελ Τελ Αβίβ-Μπασκόνια

21:30 Παρτίζαν-Μονακό

21:30 Βαλένθια-Ρεάλ Μαδρίτης

21:30 Βίρτους Μπολόνια-Εφές

22:00 Παρί-Παναθηναϊκός

Τετάρτη 12/11

21:15 Ολυμπιακός-Ζάλγκιρις

21:30 Μπάγερν-Μπαρτσελόνα

21:30 Αρμάνι Μιλάνο-Βιλερμπάν

