search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 07.11.2025 15:45
search
MENU CLOSE
ADVERTORIAL

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

07.11.2025 15:18

Η «ληστεία του Λούβρου» τράβηξε τα φλας, αλλά η ALUMIL έγινε viral!

07.11.2025 15:18
ALUMIL_Viral_Meme

Μπορεί η «κινηματογραφική» ληστεία στο Μουσείο του Λούβρου να διήρκεσε μόλις επτά λεπτά, όμως η ALUMIL κατάφερε να κλέψει την παράσταση, αποδεικνύοντας ότι η έμπνευση και το χιούμορ είναι τελικά τα ισχυρότερα εργαλεία στο σύγχρονο marketing.

Με αφορμή το δυσάρεστο περιστατικό που μονοπώλησε τα διεθνή ΜΜΕ και έγινε trend στα κοινωνικά δίκτυα, η ALUMIL «άδραξε την ευκαιρία» και δημιούργησε ένα ευρηματικό meme που έκλεψε τις εντυπώσεις. Με μια φωτογραφία του διάσημου στέμματος πίσω από προστατευτική γυάλινη προθήκη, η εταιρεία σχολίασε με χιουμοριστικό τρόπο ότι αν στο Μουσείο χρησιμοποιούσαν πόρτες εισόδου ALUMIL με προηγμένη τεχνολογία RC3, όλα θα ήταν κομπλέ και… στη θέση τους!

Η διασκεδαστική αυτή προσέγγιση απέδειξε ότι μια εταιρεία με τεχνογνωσία και κύρος μπορεί ταυτόχρονα να είναι σύγχρονη, ευέλικτη και να μιλάει τη «γλώσσα» των social media. Η ALUMIL κατάφερε όχι μόνο να προσεγγίσει ένα πιο νεανικό κοινό, αλλά και να παρουσιάσει με δημιουργικό τρόπο πως η ασφάλεια δεν χρειάζεται να είναι βαρετή αλλά μπορεί να γίνει trend!

Με το ευφυές αυτό περιεχόμενο, η ALUMIL ενίσχυσε την εταιρική της ταυτότητα και επιβεβαίωσε πως, εκτός από κορυφαία συστήματα αλουμινίου, διαθέτει και ασυναγώνιστη αίσθηση χιούμορ. Όπως φαίνεται, στην επικαιρότητα υπάρχουν δύο είδη «ληστειών»: αυτές που γεμίζουν πρωτοσέλιδα και αυτές που «κλέβουν» τις καρδιές του κοινού. Η ALUMIL πρωταγωνίστησε στη δεύτερη κατηγορία!

Για περισσότερες πληροφορίες: https://www.alumil.com/greece/homeowners

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
astynomikos_new_123
ΕΛΛΑΔΑ

Πώς έφτασαν οι Αρχές στην εξάρθρωση του μεγάλου κυκλώματος ναρκωτικών – Καταθέσεις άνω των 600.000 ευρώ είχε ο υπαρχιφύλακας που εμπλέκεται

marinos-skandamis_1311_1460-820_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σκανδάμης για οπλοκατοχή: Φέρετε και μια διάταξη για τον κάθε Άδωνι Γεωργιάδη

sergey_lavrov_new
ΚΟΣΜΟΣ

Το Κρεμλίνο διαψεύδει τις φήμες για αποπομπή του Σεργκέι Λαβρόφ – Οι απουσίες που προκάλεσαν ερωτήματα

meteoritis_0711_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Το εντυπωσιακό μετέωρο που φώτισε τον ουρανό της Αττικής – Η ανάρτηση Κολυδά (photos/videos)

xili miss kosmos metal – new
LIFESTYLE

Μις Κόσμος: Δείτε την εκπρόσωπο της Χιλής να τραγουδάει heavy metal πάνω στη σκηνή του διαγωνισμού – Viral το βίντεο

Δείτε όλες τις ειδήσεις
froyta-ygeia-new
ΥΓΕΙΑ

Έντερο: Ποιο φρούτο καλύτερα να αποφεύγεις (Video)

katsafados-tzortzoglou-gkletsos-new
LIFESTYLE

Θοδωρής Κατσαφάδος: «Δεν μπορούν να έχουν γνώμη για το θέατρο ο Στράτος Τζώρτζογλου και ο Απόστολος Γκλέτσος» (Video)

dexiosi1
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Από τα συνεργεία αυτοκινήτων στις... δεξιώσεις: Η εφορία θα καταγράφει ακόμα και τους... καλεσμένους

peletidis-trapezes-23
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Πελετίδης ξήλωσε πινακίδες τραπεζών από σχολεία και η κυβέρνηση ενοχλήθηκε

karxarias
ΕΛΛΑΔΑ

Μεγάλος λευκός καρχαρίας εθεάθη στην Κάρπαθο – Άναυδοι οι ψαράδες (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 07.11.2025 15:45
astynomikos_new_123
ΕΛΛΑΔΑ

Πώς έφτασαν οι Αρχές στην εξάρθρωση του μεγάλου κυκλώματος ναρκωτικών – Καταθέσεις άνω των 600.000 ευρώ είχε ο υπαρχιφύλακας που εμπλέκεται

marinos-skandamis_1311_1460-820_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σκανδάμης για οπλοκατοχή: Φέρετε και μια διάταξη για τον κάθε Άδωνι Γεωργιάδη

sergey_lavrov_new
ΚΟΣΜΟΣ

Το Κρεμλίνο διαψεύδει τις φήμες για αποπομπή του Σεργκέι Λαβρόφ – Οι απουσίες που προκάλεσαν ερωτήματα

1 / 3