«Θάλαμος 11» σε σκηνοθεσία της Μαίρης Μαραγκουδάκη, στο Calderone Art Space

Η Μαίρη Μαραγκουδάκη συνθέτει σε μία ενιαία παράσταση με θέμα την γυναικεία κακοποίηση μέσα από την τοξική αρρενωπότητα, τα μονόπρακτα του Θράσου Καμινάκη και της Έφης Φλωτσίου

Μια γυναίκα, που η μνήμη της την προδίδει, και μία άλλη, που προσπαθεί να θάψει τη δική της, παγιδεύονται σε έναν κόσμο που δεν τους ανήκει. Ένας άντρας, αιχμάλωτος της δικής του σύγκρουσης, ορίζει αυτόν τον κόσμο και αναπαράγει τη βία χωρίς να την αναγνωρίζει.

Ο κύκλος της κακοποίησης φαίνεται ατελείωτος. Στον θάλαμο 11, οι σκιές είναι πιο έντονες από το φως. Η μάνα και η ερωμένη – δύο γυναικεία αρχέτυπα – συνθλίβονται από την τοξική αρρενωπότητα που καθορίζει τη ζωή τους.

Κάθε Σάββατο 20:30 – Από 15 Νοεμβρίου

Συντελεστές

Κείμενα: Θράσος Καμινάκης, Έφη Φλωτσίου

Σκηνοθεσία: Μαίρη Μαραγκουδάκη

Παίζουν: Δημήτρης Κακαρόντζας, Βάσω Μαμαλίγκα, Μαίρη Μαραγκουδάκη

Σχεδιασμός φωτισμών- Video: Τάσος Σκλαβούνος

Φωτογραφίες: Χαράλαμπος Ιωαννόπουλος

Calderone Art Space – Τριπτολέμου 8 Γκάζι

Μετρό Κεραμεικός

Διάρκεια παράστασης 55΄ χωρίς διάλειμμα

Εισιτήρια https://www.more.com/gr-el/tickets/theater/thalamos-11/