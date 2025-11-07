«Τόσκα»: Sold-out οι 9 πρώτες παραστάσεις στο ΚΠΙΣΝ – Μια επιπλέον στις 9 Ιανουαρίου

Η Τόσκα του Τζάκομο Πουτσίνι, σε σκηνοθεσία, σκηνικά και κοστούμια Νίκου Σ. Πετρόπουλου, επιστρέφει στις 27 Νοεμβρίου 2025 στην Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος της Εθνικής Λυρικής Σκηνής στο ΚΠΙΣΝ. Μετά την εξάντληση των εισιτηρίων για τις εννέα αρχικά προγραμματισμένες παραστάσεις στις 27, 30 Νοεμβρίου, 2, 7, 20, 23, 27 Δεκεμβρίου & 4, 7 Ιανουαρίου, προστίθεται μία ακόμα στις 9 Ιανουαρίου 2026. Η προπώληση για την επιπλέον παράσταση της 9ης Ιανουαρίου ανοίγει την Παρασκευή 7/11. Τις παραστάσεις διευθύνει ο κορυφαίος Ιταλός αρχιμουσικός Πάολο Καρινιάνι. Πρωταγωνιστούν οι διεθνείς σταρ της όπερας Αλεξάντρα Κούρζακ, Τσέλια Κοστέα, Μαρσέλο Πουέντε, Ρομπέρτο Αλάνια, Δημήτρης Πλατανιάς και Τάσης Χριστογιαννόπουλος. Με την Τόσκα εγκαινιάζεται το αφιέρωμα στον Νίκο Σ. Πετρόπουλο, η συνεργασία του οποίου με την ΕΛΣ ξεκίνησε ήδη από το 1971.

Η Τόσκα είναι αδιαμφισβήτητα μια από τις δημοφιλέστερες όπερες του ρεπερτορίου. Στο οπερατικό αυτό θρίλερ τα παράφορα πάθη υπογραμμίζονται από την άκρως υποβλητική μουσική του Τζάκομο Πουτσίνι. Η Τόσκα ευθυγραμμίζεται στα ιδεώδη του βερισμού – του ιταλικού κινήματος του νατουραλισμού. Από την Εθνική Λυρική Σκηνή παρουσιάστηκε για πρώτη φορά τον Αύγουστο του 1942 στο Θερινό θέατρο της πλατείας Κλαυθμώνος, με πρωταγωνίστρια τη Μαρία Καλογεροπούλου (μετέπειτα Κάλλας), η οποία μόλις στα δεκαεννιά της χρόνια έκανε το επαγγελματικό της ντεμπούτο με αυτόν τον πρωταγωνιστικό ρόλο.

Η ιστορία του έργου έχει ως εξής: Η Φλόρια Τόσκα, μια ντίβα της όπερας, είναι μια γυναίκα παράφορα ερωτευμένη, που ζηλεύει παθολογικά τον σύντροφό της. Ο Βαρόνος Σκάρπια, ένας σκοτεινός άνδρας με απόλυτη εξουσία, ηδονίζεται από τον πόνο των θυμάτων του. Ανάμεσα στους δύο βρίσκεται ο εραστής και αγνός πατριώτης Μάριο Καβαραντόσσι, ο οποίος οδηγείται στον θάνατο, όχι για τις ιδέες του, αλλά λόγω της σχέσης του με την Τόσκα, την οποία ποθεί ο Σκάρπια. Η μηχανή είναι καλά στημένη: απ’ τις παγίδες του Σκάρπια δεν θα ξεφύγει κανείς.

Η Τόσκα του Νίκου Σ. Πετρόπουλου πρωτοπαρουσιάστηκε το 2007 στο Θέατρο Ολύμπια. Μετά από πρόσκληση του τότε Καλλιτεχνικού Διευθυντή της ΕΛΣ Στέφανου Λαζαρίδη, ο Νίκος Σ. Πετρόπουλος μετέφερε τη δράση του έργου στην περίοδο του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου στη Ρώμη, όπου υπογραμμίζεται το στοιχείο της βίας και του σαδισμού. Στη Β΄ Πράξη ο εκβιασμός της πρωταγωνίστριας από τον Σκάρπια και η σκηνή κατά την οποία η Τόσκα τον δολοφονεί αποκτούν διαστάσεις θρίλερ. Η ασπρόμαυρη αισθητική της παραγωγής και οι υποβλητικοί φωτισμοί δίνουν στο θέαμα αέρα κινηματογραφικής ταινίας παραπέμποντας στις ταινίες του ιταλικού νεορεαλισμού. «Τον Φεβρουάριο του 1944, σε μια Ρώμη παρωδία Ανοχύρωτης πόλης, γεμάτη πρόσφυγες, κατασκόπους, διπλούς πράκτορες, πληροφοριοδότες, συνεργάτες Γερμανών, δωσίλογους, βασανιστές, φυγάδες, μέσα στον πάταγο των συμμαχικών βομβαρδισμών, στη συνεχή μετακίνηση των γερμανικών στρατευμάτων και στον γενικό πανικό, η Τόσκα βρίσκει έναν ιδανικό ιστό για να μας οδηγήσει σε ένα ρεαλιστικό ιστορικό δράμα του 20ού αιώνα», αναφέρει ο Νίκος Σ. Πετρόπουλος.

Η Εθνική Λυρική Σκηνή παρουσιάζει κατά την καλλιτεχνική περίοδο 2025/26 αφιέρωμα στον σκηνοθέτη, σκηνογράφο και ενδυματολόγο Νίκο Σ. Πετρόπουλο – έναν πολύπλευρο καλλιτέχνη της όπερας, ο οποίος συνεργάζεται με την ΕΛΣ τις τελευταίες πέντε δεκαετίες. Στο πλαίσιο του αφιερώματος αναβιώνουν δύο εκ των εμβληματικών παραγωγών του: η Τόσκα, από τον Νοέμβριο έως τον Ιανουάριο στην Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος, και η Τραβιάτα, η οποία τον περασμένο Σεπτέμβριο ταξίδεψε στην Κίνα και τον Ιούλιο του 2026 θα παρουσιαστεί στην Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος. Ο Νίκος Σ. Πετρόπουλος έχει υπογράψει ως σκηνογράφος, ενδυματολόγος ή/και σκηνοθέτης περισσότερες από είκοσι παραγωγές όπερας, οπερέτας και χοροδραμάτων, οι οποίες επαναλαμβάνονται με τεράστια επιτυχία τις τελευταίες πέντε δεκαετίες.

Την Ορχήστρα της Εθνικής Λυρικής Σκηνής θα διευθύνει ο σπουδαίος Ιταλός αρχιμουσικός Πάολο Καρινιάνι, γνωστός πλέον στο κοινό της ΕΛΣ από τις συνεργασίες του στον Ναμπούκκο και τη Δύναμη του πεπρωμένου. Μαέστρος με εξαιρετική διεθνή σταδιοδρομία, συνεργάζεται τακτικά με διεθνούς κύρους σκηνές όπως Μητροπολιτική Όπερα Νέας Υόρκης, Κρατική Όπερα Βιέννης, Σκάλα του Μιλάνου, Κρατική Όπερα και Γερμανική Όπερα Βερολίνου, Κρατική Όπερα Βαυαρίας, Όπερα Σαν Φρανσίσκο, Μεγάλο Θέατρο Λισέου Βαρκελώνης, Κοντσέρτχεμπαου Άμστερνταμ, Βασιλική Όπερα Λονδίνου, Όπερα Βαστίλλης, Όσλο, Βρυξέλλες, Αμβέρσα, Γκλάιντμπορν κ.α.

Για την παραγωγή της Τόσκας η Εθνική Λυρική Σκηνή έχει εξασφαλίσει πρωταγωνιστές διεθνούς ακτινοβολίας.

Στον ρόλο του τίτλου θα κάνει το πολυαναμενόμενο ντεμπούτο της στην ΕΛΣ η διεθνής σταρ της όπερας, η περιζήτητη σοπράνο Αλεξάντρα Κούρζακ (27, 30/11 & 2, 7/12/2025), η οποία πρόσφατα αποθεώθηκε για την ερμηνεία της στην Τόσκα στη Μετροπόλιταν της Νέας Υόρκης, στο Βερολίνο, τη Βαρκελώνη και τη Βερόνα. Λίγο πριν φτάσει στην Αθήνα, ερμήνευσε Τόσκα και στη νέα παραγωγή της Βασιλικής Όπερας του Λονδίνου. Η πολωνικής καταγωγής σοπράνο εμφανίζεται συνεχώς στις μεγαλύτερες σκηνές παγκοσμίως, όπως Μετροπόλιταν, Σκάλα του Μιλάνου, Όπερα του Παρισιού, Κρατική Όπερα Βιέννης, Θέατρο Ρεάλ Μαδρίτης, Κρατική Όπερα Βερολίνου, Λισέου Βαρκελώνης, Μεγάλο Θέατρο της Γενεύης, Όπερα της Ζυρίχης, Αρένα της Βερόνας, Όπερα της Ρώμης κ.α., υπό τη μουσική διεύθυνση κορυφαίων αρχιμουσικών, όπως οι Μάρκο Αρμιλιάτο, Μαουρίτσιο Μπενίνι, Αντόνιο Παππάνο, Γιαννίκ Νεζέ-Σεγκέν, Φάμπιο Λουίζι κ.ά.

Τον ρόλο του τίτλου ερμηνεύει και η αγαπημένη του ελληνικού κοινού, με την επιτυχημένη διεθνή καριέρα και τους δεκάδες πρωταγωνιστικούς ρόλους, Τσέλια Κοστέα (20, 23, 27/12/2025 / 4, 7, 9/1/2026). Η σπουδαία υψίφωνος της ΕΛΣ έχει ερμηνεύσει τον ρόλο με ιδιαίτερη επιτυχία εκτός και εντός Ελλάδας αποσπώντας θετικότατες κριτικές, καθώς και το θερμό χειροκρότημα του κοινού. Έχει συμπράξει με τα μεγαλύτερα θέατρα και τις σημαντικότερες αίθουσες του κόσμου όπως η Όπερα της Βιέννης, η Κοντσέρτχεμπαου στο Άμστερνταμ, η Βασιλική Όπερα του Λονδίνου κ.ά.

Τον ρόλο του Μάριο Καβαραντόσσι ερμηνεύει ο διεθνώς καταξιωμένος Αργεντίνος τενόρος Μαρσέλο Πουέντε (27, 30/11 & 2, 20, 23, 27/12/2025 / 4, 7, 9/1/2026), γνωστός στο κοινό της ΕΛΣ από τον Αντρέα Σενιέ, τον Ντον Κάρλο και τη Δύναμη του πεπρωμένου. Είναι διεθνώς αναγνωρισμένος ως σημαντικός ερμηνευτής του λυρικοδραματικού ρεπερτορίου σε θέατρα όπως η Βασιλική Όπερα Λονδίνου, η Όπερα του Παρισιού, η Όπερα του Βερολίνου, η Σκάλα του Μιλάνου κ.ά.

Για μία μοναδική παράσταση στις 7 Δεκεμβρίου ντεμπουτάρει στην ΕΛΣ με τον ρόλο του Μάριο Καβαραντόσσι ο σούπερ σταρ της όπερας Ρομπέρτο Αλάνια, η δίχως προηγούμενο καριέρα του οποίου διαρκεί ήδη σχεδόν τέσσερις δεκαετίες. Στην πολυετή και αξιοθαύμαστη σταδιοδρομία του έχει ερμηνεύσει πάνω από εξήντα ρόλους (Αλφρέντο, Καλάφ, Κάνιο, Καβαραντόσσι, Ντον Κάρλο, Φάουστ κ.ά.) στα σημαντικότερα λυρικά θέατρα και φεστιβάλ όπερας παγκοσμίως (Όπερα του Παρισιού, Μετροπόλιταν Όπερα, Κόβεντ Γκάρντεν, Σκάλα του Μιλάνου κ.α.) και θεωρείται ο διασημότερος Γάλλος τενόρος της εποχής μας.

Τον ρόλο του Σκάρπια θα ερμηνεύσουν δύο διεθνείς Έλληνες βαρύτονοι, ο Δημήτρης Πλατανιάς (27, 30/11 & 2, 7/12/2025 / 7, 9/1/2026) και ο Τάσης Χριστογιαννόπουλος (20, 23, 27/12/2025 / 4/1/2026). Ο Πλατανιάς έχει εμφανιστεί σε σπουδαία θέατρα και φεστιβάλ παγκοσμίως όπως στο Θέατρο Σάο Κάρλος στη Λισαβόνα, στην Κρατική Όπερα Μονάχου, στην Όπερα Φρανκφούρτης, στο Λα Μονναί Βρυξελλών, στα Φεστιβάλ Μπρέγκεντς και Ζάλτσμπουργκ, στη Βασιλική Όπερα Λονδίνου, στην Κρατική Όπερα Βαυαρίας, στην Όπερα Φλωρεντίας κ.α., ενώ το 2026 θα κάνει το ντεμπούτο του στη Σκάλα του Μιλάνου. Ο Χριστογιαννόπουλος, καταξιωμένος πρωταγωνιστής και Καλλιτεχνικός Διευθυντής στο Θέατρο Ολύμπια, πρωταγωνιστεί από το 1989 σε παραγωγές της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, ενώ εμφανίζεται τακτικά στα σημαντικότερα θέατρα παγκοσμίως όπως, μεταξύ άλλων, σε Οπερά Κομίκ, Εθνική Όπερα Παρισιού, Θέατρο Ηλυσίων Πεδίων στο Παρίσι, Βασιλική Όπερα Λονδίνου κ.α.

Το καστ συμπληρώνουν καταξιωμένοι και ανερχόμενοι μονωδοί της ΕΛΣ, όπως οι Πέτρος Μαγουλάς, Γιάννης Γιαννίσης, Γιώργος Παπαδημητρίου, Πέννυ Ρίζου και Γιάννης Καλύβας.

Τη Χορωδία της ΕΛΣ έχει προετοιμάσει ο Αγαθάγγελος Γεωργακάτος και την Παιδική Χορωδία της ΕΛΣ η Κωνσταντίνα Πιτσιάκου.

ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΕΜΙΕΡΑ

Νίκος Σ. Πετρόπουλος: ένας πολύπλευρος καλλιτέχνης

Την Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2025, μία ώρα πριν από την έναρξη της πρεμιέρας, στις 18.30, διοργανώνεται από την Τράπεζα Πειραιώς, χορηγό της παράστασης, και την Εθνική Λυρική Σκηνή, στην Αίθουσα VIP στον 1ο όροφο του φουαγέ της ΕΛΣ στο ΚΠΙΣΝ, ομιλία του Διευθυντή Καλλιτεχνικού Συντονισμού και Διανομών της ΕΛΣ Παναγή Παγουλάτου για τον Νίκο Σ. Πετρόπουλο, σκηνοθέτη της Τόσκας. Με αφορμή το αφιέρωμα της ΕΛΣ στον Νίκο Σ. Πετρόπουλο κατά τη σεζόν 2025/26, ο Παναγής Παγουλάτος θα παρουσιάσει ένα πορτρέτο του πολυπράγμονα και πολυσχιδούς σκηνοθέτη, σκηνογράφου και ενδυματολόγου, αλλά και αρχιτέκτονα, όπως τον γνώρισε στα είκοσι δύο χρόνια φιλίας και συνεργασίας τους στην Εθνική Λυρική Σκηνή.

Η προπώληση για την επιπλέον παράσταση της 9ης Ιανουαρίου 2026 ξεκινά την Παρασκευή 7/11 στις 9.00

Τιμές εισιτηρίων για την επιπλέον παράσταση: €15, €20, €35, €55, €60, €65, €80, €100 • Φοιτητικό, παιδικό: €15 • Περιορισμένης ορατότητας: €10

