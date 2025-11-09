search
09.11.2025 20:10

Τραγωδία στη Segunda Division: Καρδιοαναπνευστική ανακοπή και θάνατος ενός 73χρονου στις κερκίδες

Με τον χειρότερο δυνατό τρόπο εξελίχθηκε η ποδοσφαιρική αναμέτρηση της Θέουτα με την Αλμερία για την Segunda Division στην Ισπανία (9/11), καθώς ένας οπαδός έχασε τη ζωή του.

Πιο συγκεκριμένα, λίγο μετά το γκολ που έβαλε μπροστά την Θέουτα στο ματς, ένας 73χρονος φίλαθλος των γηπεδούχων υπέστη καρδιοαναπνευστική ανακοπή στις κερκίδες, με αποτέλεσμα το παιχνίδι να διακοπεί προσωρινά για ένα δεκάλεπτο.

Δυστυχώς, παρά την άμεση επέμβαση των γιατρών του γηπέδου και τις προσπάθειές τους να τον επαναφέρουν, ο άτυχος άντρας κατέληξε λίγο αργότερα προτού μεταφερθεί με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο. Ο θάνατός του ανακοινώθηκε από τα μεγάφωνα στο ημίχρονο και ακολούθως το παιχνίδι διακόπηκε οριστικά.

