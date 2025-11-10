Άδωνις Γεωργιάδης: Τι θα ανακοινώσει σήμερα για τον Ψηφιακό Βοηθό, τη νέα εφαρμογή για την αναμονή στα ΤΕΠ και τις ΚΟΜΥ

Σε νέες ανακοινώσεις αναμένεται να προχωρήσει σήμερα το πρωί ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, σχετικά με τον ψηφιακό μετασχηματισμό του Εθνικού Συστήματος Υγείας (ΕΣΥ) αλλά και τις δράσεις, τα αποτελέσματα και τα επόμενα βήματα των Κινητών Ομάδων Υγείας (ΚΟΜΥ).

Η ηγεσία του υπουργείου Υγείας σε συνέντευξη Τύπου που θα δώσει στις 09.30 π.μ. σήμερα Δευτέρα 10 Νοέμβριου, αναμένεται να αναφερθεί στον «Ψηφιακό Βοηθό του Ασθενή» και μια νέα ηλεκτρονική εφαρμογή που αφορά τις αναμονές στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) όλων των νοσοκομείων.

Ο Ψηφιακός Βοηθός των ασθενών

Αναλυτικά ο νέος ψηφιακός βοηθός, που θα ενταχθεί στον Εθνικό Ηλεκτρονικό Φάκελο Υγείας (ΕΗΦΥ) και στην πλατφόρμα myHealth, αποτελεί το επόμενο βήμα μετά την εφαρμογή του Ψηφιακού Βοηθού Ιατρού, ο οποίος τέθηκε σε λειτουργία στις 30 Οκτωβρίου.

Όπως έχει δηλώσει ο υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης ο Ψηφιακός Βοηθός Πολίτη θα προσφέρει στους πολίτες άμεσες και εξατομικευμένες απαντήσεις, τόσο γραπτές όσο και προφορικές, αξιοποιώντας τις δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης.

Η πρόσβαση των πολιτών στη νέα εφαρμογή θα πραγματοποιείται μέσω των προσωπικών κωδικών του gov.gr, προσφέροντας τη δυνατότητα συγκεντρωμένης προβολής όλων των βασικών ιατρικών πληροφοριών.

Ο χρήστης θα μπορεί να βλέπει το ιατρικό του ιστορικό, τις ηλεκτρονικές συνταγές, τα αποτελέσματα εξετάσεων, τα προγραμματισμένα ραντεβού σε δημόσιες δομές, καθώς και υπενθυμίσεις για εμβολιασμούς ή προληπτικούς ελέγχους.

Να σημειωθεί ότι ο Ψηφιακός Βοηθός δεν έρχεται να αντικαταστήσει τον γιατρό, αλλά να λειτουργήσει συμπληρωματικά, προσφέροντας ευκολία, ταχύτητα και άμεση ενημέρωση, χωρίς να υποκαθιστά την ανθρώπινη κρίση και εμπειρία.

Υπενθυμίζεται ότι ο Ψηφιακός Βοηθός Ιατρού βρίσκεται ήδη σε λειτουργία από τις 30 Οκτωβρίου, παρέχοντας στους επαγγελματίες υγείας τη δυνατότητα να έχουν άμεση πρόσβαση στα δεδομένα των ασθενών.

Οι γιατροί μπορούν να χρησιμοποιήσουν τον Ψηφιακό τους Βοηθό μέσω του myHealthDoc, αναζητώντας πληροφορίες από τον φάκελο του ασθενή με φυσική γλώσσα ή μέσω προεπιλεγμένων ερωτήσεων, όπως για φάρμακα, εμβολιασμούς ή συνοπτική ιατρική εικόνα. Η πλατφόρμα υποστηρίζει και προφορική επικοινωνία, ενώ παρέχει προτάσεις για περαιτέρω ερωτήσεις.

Η αναμονή των ΤΕΠ στα κινητά των ασθενών

Επιπλέον στο πλαίσιο του ψηφιακού μετασχηματισμού του ΕΣΥ, η ηγεσία του υπουργείου Υγείας αναμένεται να αναφερθεί και σε μία νέα ηλεκτρονική εφαρμογή όπου οι ασθενείς και οι συνοδοί τους που επισκέπτονται τα ΤΕΠ των δημόσιων νοσοκομείων θα μπορούν να δουν τον χρόνο αναμονής σε κάθε θεραπευτήριο, πριν φύγουν από το σπίτι τους. Με αυτόν τον τρόπο θα έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν το νοσοκομείο με τη μικρότερη αναμονή στα επείγοντας.

Η νέα ψηφιακή εφαρμογή αναμένεται να μπει σε λειτουργία από τις αρχές του 2026, όπως έχει ανακοινώσει ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης.

Η νέα αυτή εφαρμογή έρχεται σε συνέχεια του συστήματος ιχνηλάτησης (βραχιολάκι) που εφαρμόζεται πιλοτικά σε 30 νοσοκομεία της χώρας και αναμένεται να επεκταθεί και στα υπόλοιπα 100 θεραπευτήρια του ΕΣΥ το επόμενο χρονικό διάστημα, όπως έχει δηλώσει επανειλημμένα ο υπουργός.

Σημειώνεται ότι ο χρόνος αναμονής έχει μειωθεί κατά 65% στα ΤΕΠ των δέκα νοσοκομείων που διαθέτουν το σύστημα ιχνηλάτησης, δηλαδή στα θεραπευτήρια :Ευαγγελισμός, Άγιοι Ανάργυροι, Γ. Γεννηματάς, ΚΑΤ, Σισμανόγλειο, Λαϊκό, Πατρών, Αττικόν, Παίδων Αγία Σοφία, Παίδων Αγλαΐα Κυριακού), όπως έγραψε στο Χ ο υπουργός στις 29 Οκτωβρίου. Συγκεκριμένα από πέντε ώρες μειώθηκε στις 3 ώρες και 30 λεπτά, σύμφωνα με τον υπουργό.

Νέες δράσεις των ΚΟΜΥ

Τέλος η ηγεσία του υπουργείου Υγείας αναμένεται να αναφερθεί και στον νέο πρόγραμμα των Κινητών Ομάδων Υγείας (ΚΟΜΥ) που τα τελευταία χρόνια επισκέπτονται δυσπρόσιτες περιοχές και νησιά, προσφέροντας υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας περίθαλψης, προληπτικές εξετάσεις και κατ’ οίκων επισκέψεις. Ήδη τον περασμένων Σεπτεμβρίου είχαν επισκεφθεί περισσότερα από 80 ορεινά χωριά της Ξάνθης, της Ροδόπης και του Έβρου και πραγματοποιήθηκαν πάνω από 180 προληπτικές εξετάσεις σε σταθερά σημεία και πάνω από 30 κατ’ οίκον επισκέψεις.

