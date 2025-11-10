search
Για πρώτη φορά οι αλάνες του Πειραιά ζωντανεύουν ξανά

10.11.2025 15:02
peiraias-festival-new

Για πρώτη φορά οι αλάνες του Πειραιά ζωντανεύουν ξανά. Με ιστορίες, μνήμες, μύθους και παιδικά όνειρα, ενώνουν γενιές μέσα από το ποδόσφαιρο, τις τέχνες και τις ζωντανές αφηγήσεις και υποδέχονται ηθοποιούς, συγγραφείς και παλαίμαχους θρύλους του ποδοσφαίρου σε μια μεγάλη γιορτή μνήμης της γειτονιάς και του αληθινού παιχνιδιού, μια ακόμα καλλιτεχνική παρέμβαση στην πόλη στο πλαίσιο του νέου φεστιβάλ «Τα Ντοκουμέντα του Πειραιά».

Στις αλάνες του Πειραιά, εκεί όπου κάποτε αντηχούσαν παιδικές φωνές, γέλια και όνειρα, ξαναγεννιέται το πνεύμα της γειτονιάς και της αληθινής συντροφικότητας. Εκεί όπου το ποδόσφαιρο δεν ήταν απλώς παιχνίδι, αλλά τρόπος ζωής – μια γλώσσα κοινή που μας ενώνει.

Το ποδόσφαιρο της καρδιάς μας, οι ομάδες, ο Ολυμπιακός, ο Εθνικός, ο Μεντιλίμπαρ του Κατσικονούρη, ο Σκαμπαρδώνης, η Βασιλική Πέτσα και η Μαρία Ψαρολόγου αλλά και ο μόλις 17 ετών Γιώργος Λακιώτης, (μαθητής στο Ζάννειο Πρότυπο Λύκειο), μας χαρίζουν μικρά πρωτότυπα ταχυδράματα. Ηθοποιοί και συγγραφείς ενώνονται για να μας ξυπνήσουν μνήμες, να μας θυμίσουν πως στις απλές στιγμές κρύβεται η ουσία.

Στις αλάνες, στις ίδιες εκείνες αλάνες που γεννήθηκε η χαρά. Γιατί εκεί, κάτω από τον ήλιο και τη σκόνη του Πειραιά, χτυπά ακόμη η καρδιά της παιδικής μας ψυχής.

Ελάτε στην ομάδα, στην ομάδα που αγαπάτε

Ελάτε στις πλατείες και στις αλάνες

Ελάτε να παίξουμε

Στο πλαίσιο του φεστιβάλ οι βετεράνοι ποδοσφαιριστές των δυο μεγάλων ομάδων της πόλης μας Ολυμπιακού και Εθνικού θα μας καταθέσουν τις εμπειρίες τους και τις αναμνήσεις τους από τις αλάνες του Πειραιά.

Στη δράση στις 12 του μήνα στα βοτσαλάκια θα συμμετέχει και η Κ14 ομάδα του Εθνικού καθώς και παλαίμαχοι ποδοσφαιριστές του Εθνικού.

Ενώ οι παλαίμαχοι του Ολυμπιακού θα μας μιλήσουν για τις εμπειρίες τους στις 16 Νοεμβρίου Κυριακή στην Πλατεία Κοραή.

Αναλυτικά το πρόγραμμα

Τρίτη 11 Νοεμβρίου | Άγιοι Ανάργυροι – Παλιά Κοκκινιά

( ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ, ΠΕΙΡΑΙΑΣ 18542)

”ΑΛΛΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗτου Γιώργου Λακιώτη

Συμμετέχουν : Γιάννης Μπουραζάνας – Ντίνος Γκελαμέρης

Ώρα | 19.00

Τετάρτη 12 Νοεμβρίου 2025 | Βοτσαλάκια

(ΠΑΡΑΛΙΑ ΒΟΤΣΑΛΑΚΙΑ, ΠΕΙΡΑΙΑΣ 18534)

”ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ” της Βασιλικής Πέτσα

Συμμετέχουν : Ηρακλής Χιόνος – Παναγιώτης Μπερναρλής

Ώρα | 19.00

Πέμπτη 13 Νοεμβρίου | Πάρκο Δηλαβέρη

(ΔΑΒΑΚΗ ΠΙΝΔΟΥ 17, ΠΕΙΡΑΙΑΣ 18543)

 ”ΚΑΝΕΙΣ ΔΕΝ ΕΠΑΙΖΕ ΜΑΖΙ ΤΟΥτου Γιώργου Σκαμπαρδώνη

Συμμετέχουν : Bασίλης Βούνος – Ηρακλής Χιόνος

Ώρα | 19.00

Παρασκευή 14 Νοεμβρίου – Πλατεία Καμινίων

(ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ & ΑΓ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ, ΠΕΙΡΑΙΑΣ 18541)

”ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ” του Βασίλη Κατσικονούρη

Συμμετέχουν : Σταύρος Καραγιάννης – Γιάννης Μπουραζάνας

Ώρα | 19.00

Σάββατο 15 Νοεμβρίου – Πλατεία Πηγάδας

(ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΘΕΟΤΟΚΗ & ΣΑΧΤΟΥΡΗ, ΠΕΙΡΑΙΑΣ 18536)

”Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΛΑΝΑ” της Μαρίας Ψαρολόγου

Συμμετέχουν : Βαγγέλης Δαούσης – Βασίλης Στεφανίδης

Ώρα | 19.00

Κυριακή 16 Νοεμβρίου – Πλατεία Κοραή

(Λ. ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ & Λ. ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΠΕΙΡΑΙΑΣ 18535)

”ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ” του Βασίλη Κατσικονούρη

Συμμετέχουν : Σταύρος Καραγιάννης – Γιάννης Μπουραζάνας

Ταυτότητα Δράσης

Επιμέλεια – Σκηνοθεσία : Σταύρος Καραγιάννης

Συγγραφείς : Βασίλης Κατσικονούρης, Γιώργος Λακιώτης (μαθητής, Ζάννειο Πρότυπο Λύκειο), Βασιλική Πέτσα, Γιώργος Σκαμπαρδώνης, Μαρία Ψαρολόγου

Ηθοποιοί : Βασίλης Βούνος, Ντίνος Γκελαμέρης, Βαγγέλης Δαούσης, Σταύρος Καραγιάννης, Γιάννης Μπουραζάνας, Παναγιώτης Μπερναρλής, Βασίλης Στεφανίδης. Ηρακλής Χιόνος.

Βοηθός: Μαριαλένα Πολίτη

