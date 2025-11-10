Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις στον ΑΘΕ

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις μακράς διαρκείας, θα ισχύσουν στον αυτοκινητόδρομο ΑΘΕ με σκοπό την εκτέλεση ασφαλτικών εργασιών.

Συγκεκριμένα, από το 71,5ο έως το 67,6ο χλμ σε όλες τις λωρίδες, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα, θα ισχύει:

Φάση Α-Ασφαλτικές Εργασίες στην Αριστερή Λωρίδα

Αποκλεισμός της αριστερής λωρίδας από το 71,5ο έως το 67,6ο χλμ, με την κυκλοφορία να διεξάγεται από τη δεξιά λωρίδα

Φάση Β-Ασφαλτικές Εργασίες στη Δεξιά Λωρίδα και Λ.Ε.Α.

Αποκλεισμός της δεξιάς λωρίδας και της Λ.Ε.Α. από το 71,5ο έως το 67,6ο χλμ, με την κυκλοφορία να διεξάγεται από την αριστερή λωρίδα.

Οι εργασίες της φάσης Β’ ενδέχεται να επηρεάσουν τη λειτουργία του Σ.Ε.Α. Σχηματαρίου (70,7ο χλμ – προς Αθήνα) για 1 ημέρα από τις 07:00-19:00.

Οι εργασίες θα ξεκινήσουν σήμερα Δευτέρα 10/11/2025 και θα ολοκληρωθούν το Σάββατο 20/12/2025 στις 14:00 ενώ το ωράριο εργασίας θα είναι Δευτέρα-Παρασκευή από την ανατολή έως τη δύση του ηλίου και Σάββατο από την ανατολή του ηλίου έως τις 14:00.

Σε περίπτωση ταχύτερης ολοκλήρωσης των εργασιών, η κυκλοφορία θα αποκατασταθεί νωρίτερα από τον προγραμματισμένο χρόνο.

Η Νέα Οδός έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια και εξυπηρέτηση των οδηγών, ενώ σχετικές προσωρινές σημάνσεις θα τοποθετηθούν με στόχο την πλήρη ενημέρωση όλων των οδηγών.

Η Νέα Οδός ευχαριστεί για την κατανόηση και εφιστά την προσοχή των οδηγών καθώς οι τελευταίοι οφείλουν να συμμορφώνονται πλήρως με τη σχετική σήμανση.