search
ΔΕΥΤΕΡΑ 10.11.2025 15:25
search
MENU CLOSE
ADVERTORIAL

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

10.11.2025 12:26

Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις στον ΑΘΕ

10.11.2025 12:26
nea-odos-logo-new

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις μακράς διαρκείας, θα ισχύσουν στον αυτοκινητόδρομο ΑΘΕ με σκοπό την εκτέλεση ασφαλτικών εργασιών.

Συγκεκριμένα, από το 71,5ο έως το 67,6ο χλμ σε όλες τις λωρίδες, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα, θα ισχύει:

Φάση Α-Ασφαλτικές Εργασίες στην Αριστερή Λωρίδα

Αποκλεισμός της αριστερής λωρίδας από το 71,5ο έως το 67,6ο χλμ, με την κυκλοφορία να διεξάγεται από τη δεξιά λωρίδα

Φάση Β-Ασφαλτικές Εργασίες στη Δεξιά Λωρίδα και Λ.Ε.Α.

Αποκλεισμός της δεξιάς λωρίδας και της Λ.Ε.Α. από το 71,5ο έως το 67,6ο χλμ, με την κυκλοφορία να διεξάγεται από την αριστερή λωρίδα.

Οι εργασίες της φάσης Β’ ενδέχεται να επηρεάσουν τη λειτουργία του Σ.Ε.Α. Σχηματαρίου  (70,7ο χλμ – προς Αθήνα) για 1 ημέρα από τις 07:00-19:00.

Οι εργασίες θα ξεκινήσουν σήμερα Δευτέρα 10/11/2025 και θα ολοκληρωθούν το Σάββατο 20/12/2025 στις 14:00 ενώ το ωράριο εργασίας θα είναι Δευτέρα-Παρασκευή από την ανατολή έως τη δύση του ηλίου και Σάββατο από την ανατολή του ηλίου έως τις 14:00.

Σε περίπτωση ταχύτερης ολοκλήρωσης των εργασιών, η κυκλοφορία θα αποκατασταθεί νωρίτερα από τον προγραμματισμένο χρόνο.

Η Νέα Οδός έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια και εξυπηρέτηση των οδηγών, ενώ σχετικές προσωρινές σημάνσεις θα τοποθετηθούν με στόχο την πλήρη ενημέρωση όλων των οδηγών.

Η Νέα Οδός ευχαριστεί για την κατανόηση και εφιστά την προσοχή των οδηγών καθώς οι τελευταίοι οφείλουν να συμμορφώνονται πλήρως με τη σχετική σήμανση.

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
gerapetritis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αιχμές Γεραπετρίτη για Σαμαρά: «Η μισαλλοδοξία σε εθνικό επίπεδο είναι καταστροφική για τη χώρα»

petrelaio thermanshw new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Άνοιξε η πλατφόρμα για το επίδομα θέρμανσης

peiraias-festival-new
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Για πρώτη φορά οι αλάνες του Πειραιά ζωντανεύουν ξανά

psalidaki-xioni-goal
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Απίθανη γκολάρα εν μέσω… χιονοθύελλας στον τελικό του πρωταθλήματος Καναδά (video)

parastasi-new
ΘΕΑΤΡΟ

«Πριν Ανοίξουμε Φτερά» με τον Δημήτρη Καταλειφό στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης – Σε σκηνοθεσία Άννας Μαρίας Παπαχαραλάμπους

Δείτε όλες τις ειδήσεις
kwstas_apostolakis
LIFESTYLE

Αποστολάκης για κρητικές βεντέτες: «Για μισό μέτρο οικόπεδο, παίρνουν ένα μέτρο χώμα»

sfakianaki_kili_cropped
LIFESTYLE

Νότης Σφακιανάκης: Ο λόγος της απουσίας του από την αποτέφρωση της συζύγου του (Video)

treno-new
ΕΛΛΑΔΑ

Γενιδούνιας στο topontiki.gr: Το τρένο μπήκε σε λάθος χάραξη, όχι σε λάθος γραμμή – Δικαιολογημένα πανικοβλήθηκε ο κόσμος

sloukas_faoul_peristeri
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Το FairPlay του Σλούκα από παρότρυνση του Χουάντσο και με τους παίκτες του Παναθηναϊκού να χειροκροτούν τον Παπαγεωργίου του Περιστερίου (Video)

tile8easi
MEDIA

Τηλεθέαση Σαββάτου: Χωρίς αντίπαλο το πρωί ο Μάνεσης - Μοιράστηκαν πρωτιές Mega, ΑΝΤ1 Star και ΣΚΑΪ στις υπόλοιπες ζώνες

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 10.11.2025 15:24
gerapetritis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αιχμές Γεραπετρίτη για Σαμαρά: «Η μισαλλοδοξία σε εθνικό επίπεδο είναι καταστροφική για τη χώρα»

petrelaio thermanshw new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Άνοιξε η πλατφόρμα για το επίδομα θέρμανσης

peiraias-festival-new
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Για πρώτη φορά οι αλάνες του Πειραιά ζωντανεύουν ξανά

1 / 3