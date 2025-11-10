Βιβλίο: Ένα τολμηρό αφήγημα για την ήττα του νοήματος της αριστεράς

Αναμένοντας την «Ιθάκη» του Τσίπρα ένα άλλο βιβλίο που κυκλοφόρησε πριν λίγες μέρες, παρότι δεν έχει την δημοσιότητα του πρώτου, συγκεντρώνει το ενδιαφέρον ιδιαιτέρως στον χώρο της Αριστεράς. Η ΑΠΑΞΙΑ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ Ένα ψυχοπολιτικό ρεπορτάζ, του γνωστού δημοσιογράφου Τάκη Ψαρίδη.

Το βιβλίο έχει προκαλέσει ιδιαίτερη αίσθηση και κουβεντιάζεται πολύ γιατί ο Ψαρίδης είναι καλός γνώστης του χώρου και λέει τα πράγματα με το όνομα τους χωρίς να χαρίζεται σε κόμματα, «τάσεις» και προσωπικές στρατηγικές.

Με το «ψυχοπολιτικό», όπως ονομάζει το ρεπορτάζ του, δεν αναλύει πολιτικές ήττες, δεν κάνει πολιτικές αναλύσεις και ιδεολογικές αντιπαραθέσεις, αλλά με άξονα το νόημα διεισδύει στις βαθύτερες αιτίες της πολιτικής και κοινωνικής παθολογίας της εποχής και περιγράφει την απαξίωση και ήττα του νοήματος.

Επισημαίνει ότι η άνοδος του τραμπισμού και της ακροδεξιάς στην φιλελεύθερη Δύση, αλλά και το σημερινό αδιέξοδο στη χώρα μας, το τέλμα και ο κατακερματισμός του προοδευτικού χώρου, δεν οφείλονται τόσο σε πολικά λάθη, όσο στην καταλυτική δύναμη της απαξίας που έχει επιφέρει μια βαθιά και τριπλή κρίση, όπως καταγράφεται και στις δημοσκοπήσεις. Κρίση εμπιστοσύνης στους θεσμούς, κρίση πολιτικής αντιπροσώπευσης και κρίση ιδεολογική και ταυτοτική.

Το βιβλίο διερευνά την πορεία προς την απαξία και την ήττα του νοήματος, ξεκινώντας από την κοινωνική και πολιτική παθολογία που είναι ενσωματωμένη στις δομές της κοινωνίας, περνά στη μεταπολιτευτική περίοδο του μεγάλου πολιτικού «δικομματισμού», όπου τα δύο μεγάλα κόμματα, το πασοκ και η ΝΔ, εναλλάσσονταν στην εξουσία και στέκεται στην απαξίωση της πολιτικής, της δημοκρατίας και στην υποτίμηση της κοινωνίας από την ξένη επιτροπεία και τα μνημόνια.

Τέλος επικεντρώνει στην περίοδο 2019-23 και καταλήγει σέ αυτό που ονομάζει kasselification της Αριστεράς, που αποτελεί την τελική απαξίωσή της κυβερνώσας Αριστεράς με τον πιο τραγελαφικό και ταπεινωτικό τρόπο, που κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί…

