AIF: Η αυλαία άνοιξε για το 8ο Athens Investment Forum

Με τίτλο: «Η Ελλάδα στην Εποχή της Παγκόσμιας Ανακατάταξης. Ευκαιρίες και Προκλήσεις και Ευκαρίες στο Νέο Περιβάλλον» και με ομιλίες από τον Εδουάρδο Καρρέρ, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Vertical Solutions, τον Κυριάκο Πιερρακάκη, Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, τον Φωκίωνα Καραβία, Διευθύνοντα Σύμβουλο της EUROBANK και τον Βασίλη Ε. Ψάλτη, Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ομίλου ΑLPHA BANK, άνοιξε αυλαία, επιστρέφοντας δυναμικά, το 8o Athens Investment Forum, που πραγματοποιείται στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών και συνδιοργανώνουν το ΤΕΕ και η Vertical Solutions.

Ο Εδουάρδος Καρρέρ, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Vertical Solutions, άνοιξε τις εργασίες του συνεδρίου ευχαριστώντας τους ομιλητές που συμμετέχουν στα πάνελ της φετινής διοργάνωσης, καθώς και όλους όσοι έχουν εργαστεί εντατικά για το σημερινό αποτέλεσμα, όπως και το αποτέλεσμα των προηγούμενων χρόνων.

Κυριάκος Πιερρακάκης, Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών: Έρχεται στη Βουλή το ν/σ για την περιουσία των κοινωφελών ιδρυμάτων

Μέσα στην επόμενη εβδομάδα αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή των Ελλήνων το νομοσχέδιο της κυβέρνησης για τη διαχείριση της ακίνητης περιουσίας των κοινωφελών ιδρυμάτων, ανακοίνωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης.

«Θέλουμε να αξιοποιήσουμε τη δημόσια περιουσία μ΄ έναν τρόπο που συζητάμε εδώ και χρόνια, αλλά μέχρι τώρα δεν το έχουμε κάνει», τόνισε το κυβερνητικό στέλεχος, παραπέμποντας μεταξύ άλλων στον νέο νόμο για τα κοινωφελή ιδρύματα, πολλά εκ των οποίων ναι μεν είναι ανενεργά εδώ και χρόνια, αλλά έχουν μεγάλη ακίνητη περιουσία.

Την ίδια στιγμή, ο κ. Πιερρακάκης αναφέρθηκε στη δημιουργία ενός στρατηγικού σχεδίου 3+1 αξόνων, όπου το «+1» αφορά την αναγκαιότητα για περισσότερες ευρωπαϊκές συγχωνεύσεις και εξαγορές, ώστε να δημιουργηθούν «εθνικοί πρωταθλητές», οι οποίοι θα είναι σε θέση να αποκτήσουν διεθνή ανταγωνιστικότητα.

«Η κυβέρνηση έχει αλλάξει τον τρόπο που σκέφτεται αυτήν την εξίσωση. Δείχνουμε το πώς εννοούμε την ενιαία ευρωπαϊκή αγορά», σχολίασε, παραπέμποντας στις πρόσφατες ενέργειες των UniCredit και Euronext σε Alpha Bank και Χρηματιστήριο Αθηνών, αντίστοιχα.

Οι υπόλοιποι τρεις άξονες του στρατηγικού σχεδίου αφορούν μεταξύ άλλων στην αξιοποίηση των assets του ελληνικού δημοσίου, τα οποία «θα πρέπει να αναμοχλεύσουμε για να φέρουμε στρατηγικούς επενδυτές». Μάλιστα, σημείωσε ότι σ’ αυτήν τη διαδικασία θα πρέπει να υιοθετήσουμε έναν τρόπο σκέψης, ο οποίος δεν θα περιλαμβάνει μόνο το αυστηρά οικονομικό κριτήριο αλλά και το γεωπολιτικό, επικαλούμενος ως παράδειγμα την πρόσφατη ενεργειακή συμφωνία για την εισαγωγή αμερικανικού LNG.

Δίπλα στην αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας, ο κ. Πιερρακάκης πρόσθεσε και την αναγκαιότητα αφαίρεσης όλων των εθνικών εμποδίων. Έχει γίνει μια σημαντική αλλαγή, όπως παρατήρησε, με την ψηφιοποίηση, καθώς έχουμε απλουστεύσει 2.200 υπηρεσίες. Ωστόσο, το ελληνικό δημόσιο προσφέρει περίπου 5.500 υπηρεσίες. Άρα πρέπει να συνεχίσουμε τη δουλειά, επεσήμανε, εστιάζοντας κυρίως στις αδειοδοτήσεις, όπου χρειάζεται περισσότερη δουλειά για να φτιάξουμε ένα πιο απλό καθεστώς.

Όσον αφορά στα στοιχήματα της επόμενης ημέρας, ο κ. Πιερρακάκης αναφέρθηκε στην αναλογία επενδύσεων προς ΑΕΠ, αλλά και στην αναλογία εξαγωγών προς ΑΕΠ. Πρόκειται για δύο μεταβλητές, στις οποίες ναι μεν έχει υπάρξει πρόοδος και σύγκλιση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, αλλά απαιτείται περαιτέρω δουλειά. Αυτά τα δύο, όπως συμπλήρωσε, οδηγούν σε μια τρίτη παράμετρο, δηλαδή στην παραγωγικότητα, η οποία μπορεί να αυξηθεί περαιτέρω μέσω και της τεχνητής νοημοσύνης.

Ολοκληρώνοντας την τοποθέτησή του, ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών παρατήρησε ότι, ενώ στο παρελθόν πολλά πράγματα δεν έτρεχαν, επειδή ήμασταν ράθυμοι, αργοί και συντηρητικοί, σήμερα η συζήτηση αφορά το πόσο γρήγορα θα τρέξουμε. «Έχουμε τη βούληση […] ο τρόπος σκέψης μας έχει αλλάξει και πλέον το κριτήριο είναι η ταχύτητα λήψης αποφάσεων και η ταχύτητα υλοποίησης […] πρέπει να τρέξουμε και να τρέξουμε πολύ», κατέληξε.

Φωκίων Καραβίας (EUROBANK): Οι τράπεζες διασφάλισαν διαφάνεια στη χορήγηση των δανείων του Ταμείου Ανάκαμψης

Τον καθοριστικό ρόλο που παίζουν οι ελληνικές τράπεζες στην απορρόφηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης τόνισε ο διευθύνων σύμβουλος της EUROBANK, Φωκίων Καραβίας, σημειώνοντας ότι -σε αντίθεση με την εμπειρία από προηγούμενα προγράμματα ή με πρόσφατες αποκαλύψεις για τη διαχείριση ευρωπαϊκών πόρων-, η εκταμίευση των δανείων του Ταμείου Ανάκαμψης έγινε με διαφάνεια και χωρίς καμία σκιά διαφθοράς.

«Η πρόκληση για τον επόμενο χρόνο είναι να ολοκληρθωθεί το Ταμείο Ανάκαμψης» είπε. «Εμείς είμαστε άμεσα εμπλεκόμενοι ως τραπεζικό σύστημα στο δανειακό σκέλος. Έχουν προβλεφθεί 15,4 δισεκατομμύρια ευρώ ως δανειακές χορηγήσεις και εκτιμούμε ότι από το συνολικό ποσό θα απορροφηθεί το 75%. Με μία τελική προσπάθεια μπορούμε να πετύχουμε υψηλότερο ποσοστό. Όμως, αδικεί τις τράπεζες να λένε κάποιοι ότι κακώς ενεπλάκησαν σε αυτή τη διαδικασία. Χωρίς τον ιδιωτικό τομέα δε μπορούσε να ολοκληρωθεί αυτή η προσπάθεια χωρίς να υπάρχει καμία υπόνοια για παρασπονδίες.»

Όπως σημείωσε ο Φ. Καραβίας, ήδη έχουν συμβασιοποιηθεί 8 δισ. ευρώ δανείων, που αφορούν σε 17,5 δις ευρώ επενδύσεων και αντιστοιχουν σε συνολικά 531 επενδυτικά σχέδια. «Τα δάνεια πήγαν σε όλους τους κλάδους της οικονομίας όχι μόνο σε παραδοσιακά ισχυρούς τομείς» τόνισε προσθέτοντας ότι το 30% των συμβασιοποιημένων δανείων αφορούν σε έργα ψηφιακού μετασχηματισμού. «Όλα αυτά έγιναν χωρίς καμία αιτίαση για διαφάνεια ή διαφθορά» είπε.

Βασίλης Ε. Ψάλτης (ALPHA BANK): Λειτουργούμε ως γέφυρα μεταξύ Ελλάδας και Ευρώπης

Τον ρόλο που μπορεί να παίξει ο όμιλος της Alpha Bank στην προσπάθεια της Ελλάδας για εξωστρέφεια τόνισε ο διευθύνων σύμβουλος του ομίλου Βασίλης Ε. Ψάλτης.

«Έχουμε ενταχθεί σε ένα πανευρωπαϊκό όραμα, καθώς έχουμε γίνει μέρος του τρίτου μεγαλύτερου τραπεζικού ομίλου της Ευρώπης» είπε. «Μπορούμε να είμαστε η βάση για να ενισχυθεί η εξωστρέφεια των πελατών μας, με συνεχή η διασυνοριακή υποστήριξη. Λειτουργούμε ως γέφυρα ανάμεσα στην χώρα και την υπόλοιπη Ευρώπη και φέρνουμε την ελληνική επιχειρηματικότητα πιο κοντά στην Ευρώπη.»

Ο κ. Ψάλτης τόνισε ότι η Ευρώπη επιχειρεί –έστω και καθυστερημένα– να πάρει τη θέση που της αναλογεί στη νέα παγκόσμια σκακιέρα της Τεχνητής Νοημοσύνης, επισημαίνοντας πως η Ελλάδα έχει ρόλο να διαδραματίσει, αρκεί να αναγνωρίσει εγκαίρως τους κινδύνους και τις ευκαιρίες. Όπως υπογράμμισε, η ελληνική οικονομία αναπτύσσεται σήμερα με ταχύτερους ρυθμούς από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, συνδυάζοντας οικονομική σταθερότητα και συνολική χρηματοδότηση της πραγματικής οικονομίας. Η αποκλιμάκωση του δημόσιου χρέους, πρόσθεσε, λειτουργεί ως ισχυρό ανάχωμα απέναντι σε πιθανές νέες αναταράξεις.

Αναφερόμενος στη βιομηχανική βάση της χώρας, ο κ. Ψάλτης υπογράμμισε την ανάγκη ενίσχυσης της παραγωγικότητας μέσω συνεργειών, εξωστρέφειας και προσέλκυσης άμεσων ξένων επενδύσεων, πέρα από το real estate και τις εξαγορές ελληνικών επιχειρήσεων. Σημείωσε ότι η αποτελεσματικότερη λειτουργία του Δημοσίου, ιδίως της Δικαιοσύνης, αποτελεί προϋπόθεση για ένα πραγματικά φιλικό επενδυτικό περιβάλλον.

Εδουάρδος Καρρέρ (Vertical Solutions): Πρέπει να ενισχύσουμε την παραγωγική μας βάση

Την αλλαγή στην πολιτική των ΗΠΑ, που ανάγκασε την Ευρώπη σε επαναπροσδιορισμό των προτεραιοτήτων της με έμφαση στην άμυνα και την ενέργεια ανέλυσε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της VERTICAL SOLUTIONS SA, Εδουάρδος Καρρέρ, ανοίγοντας τις εργασίες του συνεδρίου.

Όπως εξήγησε, η στροφή της Ευρώπης θα στερήσει από άλλους τομείς σημαντικά κονδύλια, που θα πρέπει να καλυφθούν από εθνικούς πόρους, γεγονός που επηρεάζει άμεσα και την Ελλάδα.

«Αυτό σημαίνει ότι απαιτείται ανάπτυξη» τόνισε «και για να υπάρξει ανάπτυξη πρέπει να γίνουν παραγωγικές επενδύσεις στην χώρα», τονίζοντας ότι εξακολουθούν να υπάρχουν εμπόδια γραφειοκρατίας αλλά και ένα όχι ιδιαίτερα φιλικό δημόσιο απέναντι στις επενδύσεις. «Είναι απαραίτητο να ενισχύσουμε την παραγωγική μας βάση» διαμήνυσε.