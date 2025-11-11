search
ΤΡΙΤΗ 11.11.2025 08:57
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

11.11.2025 08:33

Ουκρανία: Ένας νεκρός από επιδρομή ρωσικών drones στην πόλη Κραματόρσκ

11.11.2025 08:33
kyiv fwtia drone
φωτογραφία αρχέιου

Επιδρομή ρωσικών drones στοίχισε τη ζωή σε έναν άνθρωπο και προκάλεσε πυρκαγιά χθες (10/11) το βράδυ στην Κραματόρσκ.

«Η Κραματόρσκ υπέστη μαζική επίθεση. Επτά drones έπληξαν την πόλη» μέσα σε λιγότερα από 30 λεπτά μετά τις 20:00 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας), ανέφερε το δημοτικό συμβούλιο μέσω Telegram.

«Κατά τις πρώτες πληροφορίες ένας άνθρωπος σκοτώθηκε στους βομβαρδισμούς, άνδρας γεννημένος το 1961», πρόσθεσε η ίδια πηγή, κάνοντας λόγο για ζημιές σε «εκπαιδευτική υποδομή» και κατοικίες.

Την 23η Οκτωβρίου, δυο ουκρανοί δημοσιογράφοι τηλεοπτικού δικτύου, η Αλιόνα Χράμοβα και ο Εβχέν Καρμάζιν, σκοτώθηκαν όταν ρωσικό drone έπληξε πρατήριο καυσίμων στην Κραματόρσκ, καθώς βρίσκονταν στο εσωτερικό οχήματος, σύμφωνα με το Freedom TV, για το οποίο εργάζονταν.

Στην περιφέρεια Χάρκοβο (βορειοανατολικά), ρωσικό drone έπληξε χθες όχημα τραυματίζοντας τρεις επιβαίνοντες, ανάμεσά τους 16χρονο, σύμφωνα με την περιφερειακή εισαγγελία.

Οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις, με αριθμητικό πλεονέκτημα και καλύτερο ανεφοδιασμό από τις ουκρανικές, συνεχίζουν να προελαύνουν στην ανατολική Ουκρανία, ιδίως στην περιφέρεια Ντονέτσκ, όπου επικεντρώνονται οι μάχες. Χθες η Μόσχα ανακοίνωσε πως κυρίευσε ακόμη τρία χωριά.

Παράλληλα, η Ρωσία πολλαπλασιάζει εδώ κι εβδομάδες τα πλήγματα σε ενεργειακές υποδομές και στο σιδηροδρομικό δίκτυο, καθώς πλησιάζει ο χειμώνας.

Οι δυνάμεις του Κιέβου βάζουν από την πλευρά τους στο στόχαστρο διυλιστήρια και εγκαταστάσεις αποθήκευσης καυσίμων στη Ρωσία. Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε σήμερα ότι αναχαιτίστηκαν 37 drones κατά τη διάρκεια της νύχτας στους αιθέρες επτά ρωσικών περιφερειών και της χερσονήσου της Κριμαίας, χωρίς να κάνει λόγο για ζημιές.

Ωστόσο ο Ρομάν Μπουσαργκίν, περιφερειάρχης της Σαράταφ, έκανε λόγο μέσω Telegram για ζημιές σε «πολιτική υποδομή» εξαιτίας επιδρομής ουκρανικών μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων.

Διαβάστε επίσης:

Ισημερινός: Μεταγωγή 300 κρατουμένων σε νέα φυλακή μετά τη σφαγή – Αδιανόητες δηλώσεις Νομπόα, «θα αρχίσουν την κλάψα»

Συναγερμός στην Ταϊβάν για τον τυφώνα Φουνγκ-γουόνγκ – Απομακρύνθηκαν πάνω από 3.000 κάτοικοι

Νέες απειλές Νετανιάχου από την Κνέσετ: Ο πόλεμος με τη Χεζμπολάχ και τη Χαμάς δεν έχει τελειώσει

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
mitsotakis_androulakis_tsipras
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Interview: Χάνει έδαφος στην επαρχία η ΝΔ, σταθερό το ΠΑΣΟΚ, αυξημένες δεξαμενές για Τσίπρα

paros_island
TRAVEL

Η Πάρος στα τουριστικά ιταλικά μέσα

ospria kalathi
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Είδος πολυτελείας τα όσπρια κοστίζουν όσο και το κρέας- Εισαγωγές, ενέργεια και υπερκέρδη ανεβάζουν στα ύψη τις τιμές

kyiv fwtia drone
ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Ένας νεκρός από επιδρομή ρωσικών drones στην πόλη Κραματόρσκ

maria-kitsou-new
LIFESTYLE

Μαρία Κίτσου: «Δέχθηκα ανθρωποφαγία για τα κιλά που πήρα – Είναι θρασυδειλία και κακία αυτό» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
kwstas_apostolakis
LIFESTYLE

Αποστολάκης για κρητικές βεντέτες: «Για μισό μέτρο οικόπεδο, παίρνουν ένα μέτρο χώμα»

sfakianaki_kili_cropped
LIFESTYLE

Νότης Σφακιανάκης: Ο λόγος της απουσίας του από την αποτέφρωση της συζύγου του (Video)

treno-new
ΕΛΛΑΔΑ

Γενιδούνιας στο topontiki.gr: Το τρένο μπήκε σε λάθος χάραξη, όχι σε λάθος γραμμή – Δικαιολογημένα πανικοβλήθηκε ο κόσμος

sloukas_faoul_peristeri
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Το FairPlay του Σλούκα από παρότρυνση του Χουάντσο και με τους παίκτες του Παναθηναϊκού να χειροκροτούν τον Παπαγεωργίου του Περιστερίου (Video)

tile8easi
MEDIA

Τηλεθέαση Σαββάτου: Χωρίς αντίπαλο το πρωί ο Μάνεσης - Μοιράστηκαν πρωτιές Mega, ΑΝΤ1 Star και ΣΚΑΪ στις υπόλοιπες ζώνες

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 11.11.2025 08:56
mitsotakis_androulakis_tsipras
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Interview: Χάνει έδαφος στην επαρχία η ΝΔ, σταθερό το ΠΑΣΟΚ, αυξημένες δεξαμενές για Τσίπρα

paros_island
TRAVEL

Η Πάρος στα τουριστικά ιταλικά μέσα

ospria kalathi
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Είδος πολυτελείας τα όσπρια κοστίζουν όσο και το κρέας- Εισαγωγές, ενέργεια και υπερκέρδη ανεβάζουν στα ύψη τις τιμές

1 / 3