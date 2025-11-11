«Πάρτι» φοροδιαφυγής σε μπαρ, εστιατόρια και κομμωτήρια – Ελεύθεροι επαγγελματίες με εισόδημα κάτω από τον βασικό μισθό

Μαζική φοροδιαφυγή σε κλάδους ελεύθερων επαγγελματιών αποκαλύπτουν οι διασταυρώσεις της ΑΑΔΕ για την εφαρμογή των τεκμηρίων.

Όπως αναφέρθηκε σε ρεπορτάζ του ΑΝΤ1, η πλειονότητα των επιχειρηματιών σε συγκεκριμένα επαγγέλματα δηλώνει ζημιές, παρά την έντονη δραστηριότητα και τον κύκλο εργασιών τους.

Συγκεκριμένα:

7 στους 10 ιδιοκτήτες μπαρ δηλώνουν ζημιές.

δηλώνουν ζημιές. 1 στα 2 εστιατόρια εμφανίζει ζημιές.

εμφανίζει ζημιές. 6 στα 10 κομμωτήρια δηλώνουν ζημιές.

AAΔΕ: Τεράστιες αποκλίσεις στα δηλωθέντα εισοδήματα των ελεύθερων επαγγελματιών

Την ίδια ώρα, τα στοιχεία από τις διασταυρώσεις δείχνουν τεράστιες αποκλίσεις μεταξύ δηλωθέντων εισοδημάτων και φορολογικών υποχρεώσεων.

Ενδεικτικά, ελαιοχρωματιστές δηλώνουν μέσο μηνιαίο εισόδημα 345 ευρώ τον μήνα και λόγω των τεκμηρίων ο φόρος βγήκε στα 1.462 ευρώ.

Ταυτόχρονα, ψυκτικοί δηλώνουν μέσο μηνιαίο εισόδημα 556 ευρώ, με τον φόρο λόγω τεκμηρίων να βγαίνει στα 2.009 ευρώ.

Ακόμη, κομμωτές, δηλώνουν μέσο μηνιαίο εισόδημα 298 ευρώ, με τον φόρο λόγω τεκμηρίων να διαμορφώνεται σε 1.630 ευρώ.

Αξίζει να αναφερθεί πως ένας μισθωτός με εισόδημα 1.470 ευρώ το μήνα, πληρώνει φόρο 2.023 ευρώ το χρόνο.

