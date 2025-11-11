search
ΤΡΙΤΗ 11.11.2025 23:06
search
MENU CLOSE
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

11.11.2025 22:39

«Πάρτι» φοροδιαφυγής σε μπαρ, εστιατόρια και κομμωτήρια – Ελεύθεροι επαγγελματίες με εισόδημα κάτω από τον βασικό μισθό

11.11.2025 22:39
kommotirio

Μαζική φοροδιαφυγή σε κλάδους ελεύθερων επαγγελματιών αποκαλύπτουν οι διασταυρώσεις της ΑΑΔΕ για την εφαρμογή των τεκμηρίων.

Όπως αναφέρθηκε σε ρεπορτάζ του ΑΝΤ1, η πλειονότητα των επιχειρηματιών σε συγκεκριμένα επαγγέλματα δηλώνει ζημιές, παρά την έντονη δραστηριότητα και τον κύκλο εργασιών τους.

Συγκεκριμένα:

  • 7 στους 10 ιδιοκτήτες μπαρ δηλώνουν ζημιές.
  • 1 στα 2 εστιατόρια εμφανίζει ζημιές.
  • 6 στα 10 κομμωτήρια δηλώνουν ζημιές.

AAΔΕ: Τεράστιες αποκλίσεις στα δηλωθέντα εισοδήματα των ελεύθερων επαγγελματιών

Την ίδια ώρα, τα στοιχεία από τις διασταυρώσεις δείχνουν τεράστιες αποκλίσεις μεταξύ δηλωθέντων εισοδημάτων και φορολογικών υποχρεώσεων.

Ενδεικτικά, ελαιοχρωματιστές δηλώνουν μέσο μηνιαίο εισόδημα 345 ευρώ τον μήνα και λόγω των τεκμηρίων ο φόρος βγήκε στα 1.462 ευρώ.

Ταυτόχρονα, ψυκτικοί δηλώνουν μέσο μηνιαίο εισόδημα 556 ευρώ, με τον φόρο λόγω τεκμηρίων να βγαίνει στα 2.009 ευρώ.

Ακόμη, κομμωτές, δηλώνουν μέσο μηνιαίο εισόδημα 298 ευρώ, με τον φόρο λόγω τεκμηρίων να διαμορφώνεται σε 1.630 ευρώ.

Αξίζει να αναφερθεί πως ένας μισθωτός με εισόδημα 1.470 ευρώ το μήνα, πληρώνει φόρο 2.023 ευρώ το χρόνο.

Διαβάστε επίσης:

Το κρέας «καίει» τα νοικοκυριά – Αυξήθηκαν 10,6% οι τιμές σε ένα χρόνο – Πρωταθλητής το μοσχαρίσιο κρέας

Παπασταύρου: «Η ΕΥΔΑΠ έχει και θα συνεχίσει να έχει δημόσιο χαρακτήρα» – Προανήγγειλε νέες προσλήψεις μόνιμων υπαλλήλων 

Μητσοτάκης από Ροδόπη: Αυξάνεται κατά 50% το όριο επιστροφής του ΕΦΚ στο αγροτικό πετρέλαιο

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
NIKOS_PAPPAS
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νίκος Παππάς: Πώς απαντά στις αιχμές της «Ιθάκης» για τις τηλεοπτικές άδειες

pater-parthenios 2
ΕΛΛΑΔΑ

Κύκλωμα ναρκωτικών με ρασοφόρους: Ο «πατέρας» Παρθένιος έκανε εξορκισμούς και λιβάνιζε με … χασίς

agrotes-234234
ΕΛΛΑΔΑ

Απογοήτευση αγροτών μετά τις συναντήσεις με Τσιάρα-Χατζηδάκη – Μιλούν για «θολές» υποσχέσεις και προαναγγέλλουν κλιμάκωση

kommotirio
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Πάρτι» φοροδιαφυγής σε μπαρ, εστιατόρια και κομμωτήρια – Ελεύθεροι επαγγελματίες με εισόδημα κάτω από τον βασικό μισθό

ekav-234
ΕΛΛΑΔΑ

Πώς συνέβη η ασύλληπτη τραγωδία με τον 3χρονο που έπεσε από μάντρα στην Αχαΐα – Για 40 λεπτά οι γιατροί έδιναν μάχη να τον επαναφέρουν

Δείτε όλες τις ειδήσεις
STOURNARAS
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στουρνάρας: Ο Τσίπρας γνώριζε για το κόστος 100 εκατ. που θα προκαλούσαν οι διαπραγματεύσεις με την Τρόικα

dalaras mesi
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

«Διακεκριμένος Πολίτης» του Μπουένος Άιρες ο Γιώργος Νταλάρας - Πήρε τη θρυλική φανέλα της εθνικής Αργεντινής με το «10»

kwstas_apostolakis
LIFESTYLE

Αποστολάκης για κρητικές βεντέτες: «Για μισό μέτρο οικόπεδο, παίρνουν ένα μέτρο χώμα»

antonis-kanakis
MEDIA

Κανάκης για ΕΛΤΑ: Ένα παιδάκι ρώτησε «και τώρα πώς θα στέλνουμε γράμμα στον Αϊ Βασίλη;»

William family
LIFESTYLE

Ο πρίγκιπας Oυίλιαμ λέει ότι η απόφαση να μην δώσουν κινητά στα παιδιά τους έχει γίνει «θέμα που προκαλεί ένταση»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 11.11.2025 23:05
NIKOS_PAPPAS
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νίκος Παππάς: Πώς απαντά στις αιχμές της «Ιθάκης» για τις τηλεοπτικές άδειες

pater-parthenios 2
ΕΛΛΑΔΑ

Κύκλωμα ναρκωτικών με ρασοφόρους: Ο «πατέρας» Παρθένιος έκανε εξορκισμούς και λιβάνιζε με … χασίς

agrotes-234234
ΕΛΛΑΔΑ

Απογοήτευση αγροτών μετά τις συναντήσεις με Τσιάρα-Χατζηδάκη – Μιλούν για «θολές» υποσχέσεις και προαναγγέλλουν κλιμάκωση

1 / 3