Τουρκία: Δολοφόνησε την σύζυγό του και τα έριξε στον… δικαστή που τους έβγαλε το διαζύγιο

Στον δικαστή που εξέδωσε το διαζύγιό του από την 52χρονη σύζυγό του επέρριψε τις ευθύνες για το έγκλημα που διέπραξε τον Οκτώβριο του 2024 ο 60χρονος Ατίλα Τσετίν στην Τουρκία.

Ο 60χρονος, μπροστά στα παιδιά τους, πυροβόλησε στο κεφάλι και σκότωσε την πρώην σύζυγό του, με την στιγμή να καταγράφεται από κάμερες ασφαλείας στη γειτονιά.

Atilla Çetin hakkında 'Eşe karşı kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. İddianamede, çiftin çocuklarının da ifadesine yer verildi



Çiftin oğlu A.E.Ç. ise "Babam, bana, ablama ve anneme sürekli şiddet uyguluyordu. Kendisini polise… pic.twitter.com/iw3KGE8tVh — Habertürk (@Haberturk) February 4, 2025

«Ο δικαστής που έβγαλε το διαζύγιο μου κατέστρεψε τη ζωή στα 60 μου» είπε ο Τσετίν στο δικαστήριο.

Η κόρη του ζευγαριού κατέθεσε στο δικαστήριο ότι ο 60χρονος είχε προσπαθήσει να τη σκοτώσει πριν από 1,5 χρόνο. «Τότε είχα βγάλει περιοριστικά μέτρα. Την ημέρα της δολοφονίας η μητέρα μου και η αδελφή μου ήταν μπροστά στο σπίτι μας. Εκείνος πάρκαρε το αυτοκίνητό του και άρχισε να την βρίζει φωνάζοντας της “άτιμη, άτιμη”. Όταν προσπάθησα να τον απομακρύνω, τράβηξε πιστόλι και άρχισε να πυροβολεί. Ο πατέρας μου ήταν συνεχώς βίαιος απέναντι μας». «Τον είχαμε καταγγείλει. Η μητέρα μου υπέβαλε αίτηση διαζυγίου. Ο πατέρας μου όμως συνέχισε να μας παρενοχλεί. Την ημέρα της δολοφονίας σκότωσε τη μητέρα μου μπροστά στα μάτια μου και της αδελφής μου» κατέθεσε από την μεριά του ο γιος της 52χρονης.

«Όταν πήγα να τις μιλήσω, θύμωσα όταν με προσέβαλε και πυροβόλησα με το όπλο που είχα μαζί μου. Δεν ήθελα να τη σκοτώσω ή να την τραυματίσω, ήθελα απλά να τη φοβερίσω» δικαιολογήθηκε ο δράστης.

