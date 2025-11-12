Β. Ψάλτης: «Η Ελλάδα δεν είναι απλώς μέρος της παγκόσμιας ανακατάταξης – είναι μέρος της λύσης»

Η Ελλάδα μπορεί να διαδραματίσει ρόλο πρωταγωνιστή στο διαρκώς μεταβαλλόμενο παγκόσμιο οικονομικό και γεωπολιτικό περιβάλλον, υποστήριξε ο διευθύνων σύμβουλος της Alpha Bank, Βασίλης Ψάλτης, μιλώντας στο 8ο Athens Investment Forum.

«Ζούμε σε μια εποχή όπου οι βεβαιότητες του χθες μετατρέπονται στις προκλήσεις του αύριο», ανέφερε, επισημαίνοντας ότι η παγκόσμια οικονομία μετασχηματίζεται με ρυθμούς που καμία προηγούμενη γενιά δεν έχει βιώσει. Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Ψάλτης τόνισε πως η Ελλάδα δεν είναι απλώς μέρος της παγκόσμιας ανακατάταξης, αλλά «μέρος της λύσης».

Αναφέρθηκε στις γεωπολιτικές εντάσεις, τη συνεχιζόμενη αντιπαλότητα ΗΠΑ–Κίνας, τις αναταράξεις στις εφοδιαστικές αλυσίδες και την επίδραση της τεχνητής νοημοσύνης στην παραγωγικότητα και την ανταγωνιστικότητα, υπογραμμίζοντας ότι οι προκλήσεις απαιτούν συντονισμένες πολιτικές και ισχυρές συμμαχίες.

Σταθερότητα και «αντισώματα» της ελληνικής οικονομίας

Παρά το ασταθές διεθνές περιβάλλον, ο επικεφαλής της Alpha Bank υποστήριξε ότι η ελληνική οικονομία διαθέτει πλέον «ισχυρά μακροοικονομικά θεμέλια», σταθερότητα, αναβαθμισμένη πιστοληπτική ικανότητα και σημαντικά ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία.

«Η αποκλιμάκωση του δημοσίου χρέους δημιουργεί αντισώματα απέναντι σε μελλοντικές κρίσεις — ένα στρατηγικό πλεονέκτημα που οφείλουμε να διαφυλάξουμε», σημείωσε. Παράλληλα, κάλεσε για ενίσχυση της παραγωγικότητας και της κλίμακας των ελληνικών επιχειρήσεων, με έμφαση στη συνεργασία, στην καινοτομία και στην προσέλκυση επενδύσεων μακροπρόθεσμου χαρακτήρα.

«Πρέπει να μεγαλώσουμε τις επιχειρήσεις μας, να ενώσουμε δυνάμεις, να προσελκύσουμε κεφάλαια που θα μείνουν και θα χτίσουν παραγωγή», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό

Κεντρικό σημείο της ομιλίας του ήταν το ανθρώπινο κεφάλαιο. Ο κ. Ψάλτης υπογράμμισε την ανάγκη σύνδεσης της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας, την ενίσχυση της συμμετοχής των νέων και των γυναικών στην οικονομική δραστηριότητα, αλλά και την επιστροφή των Ελλήνων επιστημόνων από το εξωτερικό.

Τόνισε επίσης τη σημασία των άμεσων ξένων επενδύσεων υψηλής προστιθέμενης αξίας, όχι μόνο στον τομέα του real estate, αλλά και στη βιομηχανία, την τεχνολογία και την πράσινη μετάβαση.

«Η Ελλάδα, στο σταυροδρόμι τριών ηπείρων, έχει όλα τα εφόδια να εξελιχθεί σε περιφερειακό κόμβο ενέργειας, υποδομών και εμπορίου», σημείωσε.

«Η AlphaBank ως γέφυρα προς την Ευρώπη»

Ο CEO της Alpha Bank αναφέρθηκε εκτενώς στη συνεργασία με τον όμιλο UniCredit, τονίζοντας ότι η τράπεζα εντάσσεται πλέον σε ένα ευρύτερο πανευρωπαϊκό τραπεζικό όραμα.

«Η συνεργασία αυτή φέρνει την ελληνική επιχειρηματικότητα πιο κοντά στις ευρωπαϊκές αγορές, παρέχοντας πρόσβαση σε 16 επιπλέον χώρες και ενισχύοντας την εξωστρέφεια των πελατών μας», εξήγησε.

Η Alpha Bank, όπως είπε, «συμμετέχει ενεργά στις επενδύσεις που διαμορφώνουν το μέλλον της χώρας — στις υποδομές, την ενέργεια και τον τουρισμό — ενώ στηρίζει έμπρακτα τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τη ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας».

«Η αλλαγή είναι στρατηγική επιλογή»

Ολοκληρώνοντας την ομιλία του, ο Βασίλης Ψάλτης περιέγραψε την αλλαγή ως «στρατηγική επιλογή», όχι ως συγκυρία.

«Αλλάζουμε, στηρίζοντας τις επενδύσεις που χτίζουν το μέλλον. Αλλάζουμε, εντασσόμενοι σε ένα ευρωπαϊκό τραπεζικό όραμα που φέρνει την ελληνική επιχειρηματικότητα πιο κοντά στην Ευρώπη. Αλλάζουμε, επενδύοντας στην καινοτομία, στη βιωσιμότητα και στη στρατηγική αυτονομία της χώρας», είπε, υπογραμμίζοντας ότι η Alpha Bank θέλει να αποτελέσει μοχλό σύνδεσης της ελληνικής οικονομίας με την ευρωπαϊκή πραγματικότητα.

