Δεν κάνουν πίσω οι αγρότες παρά την αύξηση επιστροφή του ΕΦΚ – Κινητοποιήσεις ακόμη και μέσα στις γιορτές

Αντιμέτωπη με την οργή των αγροτών βρίσκεται η κυβέρνηση παρά το γεγονός ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης έσπευσε χθες άρον άρον να κάνει αποδεκτό ένα πάγιο αίτημα των αγροτών ότι από το 2025 και σε μόνιμη βάση θα αυξηθεί κατά 50% το ανώτατο όριο των λίτρων για την επιστροφή του ΕΦΚ στο αγροτικό πετρέλαιο. «Έγινε μία σημαντική ανακοίνωση σήμερα από το Υπουργείο Οικονομικών, ότι αυξάνεται κατά 50% το ανώτατο όριο του πετρελαίου για το οποίο επιστρέφεται ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης στους αγρότες μας είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ωστόσο και αυτή η εξαγγελία δεν κατάφερε να κατευνάσει ούτε στο ελάχιστο τις αντιδράσεις των αγροτών και των κτηνοτρόφων.

Ολα δείχνουν λοιπόν ότι το Μέγαρο Μαξίμου θα βρεθεί το επόμενο διάστημα απέναντι σε κλιμακούμενες αντιδράσεις αφού εξαγριωμένοι οι αγρότες και κτηνοτρόφοι έδιναν ραντεβού για τις 23 του μηνός στο κέντρο της Αθήνας.

“Ο αγροτικός κόσμος διεκδικεί τα δικαιώματα του. Ανεπίτρεπτο επειδή κάποιοι επιτήδειοι έβαλαν χέρι στα χρήματά μας να μένουν σε ομηρία 600.000 οικογένειες» διεμήνυαν χαρακτηριστικά οι εκπρόσωποι του Αγροτικού κόσμου.

Η Εθνική Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών έκανε χθες δυναμικό κάλεσμα διεκδικώντας την άμεση καταβολή των αποζημιώσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς και την στήριξη της κτηνοτροφίας που βρίσκεται σε κρίση λόγω της ευλογιάς των αιγοπροβάτων.

Ο πρόεδρος της ΕΘΕΑΣ κ. Σατολιάς έκανε λόγο για διπλή αποτυχία της κυβέρνησης: «Δεύτερον, οι ζωονόσοι έχουν εξαπλωθεί και τινάζουν την κτηνοτροφία στα θεμέλια, με τρομερές συνέπειες αν εξελιχθούν. Εδώ η κυβέρνηση και στα δύο αυτά απέτυχε».

Ο κ. Σατολιάς εξέφρασε την ανησυχία του και για τις μελλοντικές πληρωμές, καταγγέλλοντας ότι από τα 180 εκατ. που υποσχέθηκε ο πρωθυπουργός για τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης, έχουν δοθεί μόνο 56, ενώ «φοβούμαστε και οι επόμενες πληρωμές, και ενόψει του monitoring, που έχει ‘κιτρινίσει’ 350.000 αγροτεμάχια, δεν θα έχουμε καλές πληρωμές».

Η αλήθεια είναι ότι με βάση τις δημοσκοπήσεις η κυβέρνηση εμφανίζεται να αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα στις αγροτικές περιοχές. Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και οι συνέπειές του στο χρονοδιάγραμμα καταβολής των αγροτικών επιδοτήσεων έχουν επηρεάσει ιδιαίτερα τον αγροτικό κόσμο, ο οποίος μιλάει για διαλυμένο σύστημα.

Ο προβληματισμός των συνεργατών του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι μεγάλος καθώς ο αγροτικός κόσμος, είχε δώσει την νίκη στην Νέα Δημοκρατία σε όλες τις εκλογικές αναμετρήσεις.

Παρά το γεγονός ότι η κυβέρνηση επαναλαμβάνει τη δέσμευση για καταβολή της προκαταβολικής για τη βασική ενίσχυση μέχρι τέλος του μήνα, υπό την προϋπόθεση ότι θα εγκριθεί το αναθεωρημένο σχέδιο που κατέθεσε στις Βρυξέλλες η Αθήνα τα στελέχη του αγροτικού κόσμου αρνούνται να πιστέψουν την κυβέρνηση λέγοντας ότι αυτές τις διαβεβαιώσεις τις ακούνε από τον Σεπτέμβριο και μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει τίποτα. Ακόμα το γεγονός ότι η κυβέρνηση βάζει και μία προϋπόθεση δείχνει ότι υπάρχει μεγάλη αβεβαιότητα για το ένα θα γίνει πράξη αυτή η δέσμευση.

