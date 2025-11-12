search
ΤΕΤΑΡΤΗ 12.11.2025
12.11.2025

Enerwave: Το νέο όνομα της Elpedison

12.11.2025 21:58
Το νέο όνομα της ELPEDISON ανακοινώθηκε από τον διευθύνοντα σύμβουλο της Helleniq Energy, Ανδρέα Σιάμισιη.

Πλέον, η κορυφαία εταιρεία ενέργειας, τόσο στην παραγωγή και προμήθεια ηλεκτρικού ρεύματος, όσο και στην προμήθεια φυσικού αερίου, θα ονομάζεται Enerwave.

