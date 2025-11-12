Enerwave: Το νέο όνομα της Elpedison

Το νέο όνομα της ELPEDISON ανακοινώθηκε από τον διευθύνοντα σύμβουλο της Helleniq Energy, Ανδρέα Σιάμισιη.

Πλέον, η κορυφαία εταιρεία ενέργειας, τόσο στην παραγωγή και προμήθεια ηλεκτρικού ρεύματος, όσο και στην προμήθεια φυσικού αερίου, θα ονομάζεται Enerwave.

