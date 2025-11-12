Enerwave: Το νέο όνομα της Elpedison

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Το νέο όνομα της ELPEDISON ανακοινώθηκε από τον διευθύνοντα σύμβουλο της Helleniq Energy, Ανδρέα Σιάμισιη.
Πλέον, η κορυφαία εταιρεία ενέργειας, τόσο στην παραγωγή και προμήθεια ηλεκτρικού ρεύματος, όσο και στην προμήθεια φυσικού αερίου, θα ονομάζεται Enerwave.
