Οι πιο αστείοι επιστήμονες του κόσμου έρχονται στην Αθήνα στο Athens Science Festival 18 – 21 Δεκεμβρίου – Ωδείο Αθηνών

Το Athens Science Festival παρουσιάζει για πρώτη φορά στην Ελλάδα τη βραβευμένη παράσταση Clowntifics: Πειράματα με Κόκκινες Μύτες, από την ισπανική ομάδα Big Van Ciencia , που έχει ταξιδέψει σε φεστιβάλ επιστήμης και σχολεία σε όλο τον κόσμο.

Η ομάδα Big Van Ciencia, αποτελούμενη από επιστήμονες, ερευνητές και εκπαιδευτές, είναι γνωστή για τον πρωτοποριακό τρόπο με τον οποίο μετατρέπει την επιστήμη σε ψυχαγωγία — συνδυάζοντας χιούμορ, θέατρο, πειράματα και αλληλεπίδραση με το κοινό. Με παραστάσεις σε περισσότερες από 20 χώρες, έχουν εμπνεύσει εκατομμύρια παιδιά να αγαπήσουν την επιστήμη μέσα από το γέλιο και τη φαντασία.

Στην παράσταση Clowntifics: Πειράματα με Κόκκινες Μύτες, δύο αξιαγάπητοι επιστήμονες–κλόουν, ο Orilo και η Arlequina, παρασύρουν τα παιδιά σε ένα ξεκαρδιστικό αλλά και άκρως εκπαιδευτικό ταξίδι γνώσης μέσα στο συνεργατικό τους εργαστήριο, το Coll-Laboratory. Μαζί με το κοινό, προσπαθούν να λύσουν μεγάλα επιστημονικά μυστήρια, μέσα από πειράματα με CO₂, οξίνιση ωκεανών, βιοφωταύγεια, και φυσικά, το εντυπωσιακό πείραμα της «οδοντόκρεμας του ελέφαντα»!

Οι μικροί θεατές θα έχουν την ευκαιρία να μάθουν για τις χημικές αντιδράσεις, τα αντιδραστήρια, τους καταλύτες και τους νόμους του Νεύτωνα, εκτοξεύοντας πυραύλους με νερό και βιοαιθανόλη. Και όλα αυτά μέσα από γέλιο, μουσική και συμμετοχή, καθώς ο Orilo και η Arlequina καλούν συνεχώς εθελοντές από το κοινό να πάρουν μέρος στα πειράματα.

Με την παράσταση Clowntifics: Πειράματα με Κόκκινες Μύτες, θα ανακαλύψετε ότι η επιστήμη μπορεί να είναι ξεκαρδιστική, απρόβλεπτη και γεμάτη φαντασία. Ελάτε να γνωρίσετε τους πιο αστείους επιστήμονες του κόσμου και να ζήσετε μια εμπειρία γεμάτη γνώσεις, εκπλήξεις και… κόκκινες μύτες!

Για παιδιά ηλικίας 7–12 ετών

13:00 | Σάββατο 20 Δεκεμβρίου 2025

10:00 | Κυριακή 21 Δεκεμβρίου 2025

Τρίγωνα, κάλαντα, μελομακάρονα, εντυπωσιακά πειράματα και απολαυστικές παραστάσεις και παιχνίδια έρχονται στο TheChristmasLab, 18-21 Δεκεμβρίου 2025, στο Ωδείο Αθηνών.

Το AthensScienceFestival 2025 διοργανώνεται από τον εκπαιδευτικό οργανισμό « Επιστήμη Επικοινωνία – SciCo » και το BritishCouncil σε συνεργασία με πλήθος ακαδημαϊκών, ερευνητικών φορέων και εκπαιδευτικών οργανισμών.

Διάθεση εισιτηρίων στην ticketmaster και το δίκτυο των μεταπωλητών της.

Γενική Είσοδος: 5€

Παιδιά έως 3 ετών: ΔΩΡΕΑΝ

Γενική Είσοδος & Παραστάσεις: από 5€ έως 15€

Γενική Είσοδος & Παραστάσεις – Μειωμένο (ΑΝΕΡΓΩΝ, ΑΜΕΑ, ΦΟΙΤΗΤΕΣ): 5€ έως 12€

*Με την αγορά ΜΕΙΩΜΕΝΟΥ εισιτηρίου, είναι απαραίτητη η επίδειξη του ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓHΤΙΚΟΥ στην είσοδο.

*Για σχολικές επισκέψεις δηλώστε συμμετοχή στο https://www.athens-science-festival.gr/schools-visits/ , κόστος εισιτηρίου 8€.

Για πληροφορίες: https://www.athens-science-festival.gr/