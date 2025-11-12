Με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκε το 8ο Athens Investment Forum με θέμα «Η Ελλάδα στην Εποχή της Παγκόσμιας Ανακατάταξης. Προκλήσεις και Ευκαιρίες στο Νέο Περιβάλλον»

Με τίτλο «Η Ελλάδα στην Εποχή της Παγκόσμιας Ανακατάταξης. Προκλήσεις και Ευκαιρίες στο Νέο Περιβάλλον» και με ομιλίες από τον Παύλο Μαρινάκη, Υφυπουργό παρά τω Πρωθυπουργώ και Κυβερνητικό Εκπρόσωπο, και τον Εδουάρδο Καρρέρ, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Vertical Solutions, έκλεισε με μεγάλη επιτυχία το 8ο Athens Investment Forum, που πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, την Τρίτη 11 Νοεμβρίου, και συνδιοργάνωσαν το ΤΕΕ και η Vertical Solutions.

Το συνέδριο τίμησαν κορυφαίοι εκπρόσωποι της κυβέρνησης και θεσμικοί παράγοντες. O Κωστής Χατζηδάκης, Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, ο Κυριάκος Πιερακάκης, Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ο Χρίστος Δήμας, Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, ο Σταύρος N. Παπασταύρου, Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο Τάκης Θεοδωρικάκος, Yπουργός Aνάπτυξης, ο Δημήτρης Παπαστεργίου Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών, ο Παύλος Μαρινάκης, Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, ο Νίκος Τσάφος, Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αρμόδιος για θέματα ενέργειας και ο Αθανάσιος Ντόκος, Γενικός Γραμματέας Εθνικής Ασφάλειας εστίασαν σε διαφορετικές θεματικές με σημαντικές τοποθετήσεις που αφορούν νευραλγικούς τομείς της αγοράς.

Παρόντες ήταν επίσης επιχειρηματίες και ανώτατα στελέχη από κρίσιμους τομείς της οικονομίας, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική και το υψηλό κύρος του θεσμού.

Στο πλαίσιο του συνεδρίου παρουσιάστηκαν οι τελευταίες εξελίξεις και τάσεις σε όλους τους στρατηγικούς άξονες του 8ου AIF, Ανάπτυξη & Επενδύσεις, Υποδομές & Κατασκευές, Ενέργεια, Ψηφιακός Μετασχηματισμός και Άμυνα & Ασφάλεια, με έμφαση στην ανάγκη στρατηγικής αναπροσαρμογής της χώρας στο νέο γεωοικονομικό περιβάλλον.

Το κλείσιμο του 8ου AIF σηματοδοτήθηκε από την ομιλία του Παύλου Μαρινάκη, Υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ και Κυβερνητικού Εκπροσώπου, ο οποίος έδωσε το στίγμα της κυβερνητικής στρατηγικής και της συνέπειας που χαρακτηρίζει την πορεία της χώρας τα τελευταία χρόνια.

«Την ώρα που άλλοι γράφουν βιβλία, η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη προσπαθεί να γράψει ιστορία για την χώρα» τόνισε ο κ. Μαρινάκης, κάνοντας αναφορά στην μεγάλη προσπάθεια που κατέβαλε η κυβέρνηση και ο ελληνικός λαός για να ξεπεράσουν την δεκαετή κρίση. «Η Ιστορία δεν γράφεται με τυμπανοκρουσίες, αλλά με ταπεινότητα. Όταν έβρεχε ανάπτυξη στην Ευρώπη, η Ελλάδα κρατούσε ομπρέλα, ενώ σήμερα τρέχει με διπλάσιους ρυθμούς ανάπτυξης. Στην Ελλάδα οι πολίτες πλήρωναν 30 φόρους, ενώ εμείς μειώνουμε φόρους. Η Ελλάδα έδιωχνε τα παιδιά της, σήμερα δημιουργεί συνθήκες για να επιστρέψουν. Δύο είναι οι εικόνες που μπορώ να παραθέσω. Την Ελλάδα της απομόνωσης, την Ελλάδα «μαύρο πρόβατο» και την Ελλάδα του Ζαππείου, του αμερικανικού Κογκρέσου και του Ταμείου Ανάκαμψης, την Ελλάδα που υπογράφει γεωστρατηγικές συμφωνίες. Έχουμε βέβαια ακόμα δρόμο να διανύσουμε», υπογράμμισε, κατά την ολοκλήρωση του 8ο Athens Investment Forum.

Ο κ. Μαρινάκης αναφέρθηκε επίσης στη γενναία φορολογική μεταρρύθμιση, η εφαρμογή της οποίας ξεκινάει τον Ιανουάριο 2026, αλλά και στην ανάγκη για ώθηση και στήριξη της ελληνικής περιφέρειας. «Η συνέπεια είναι η έννοια που κάνει τη διαφορά. Συνεχίζουμε ακόμη πιο δυναμικά».

Κλείνοντας τις εργασίες του 8ου Athens Investment Forum, ο Εδουάρδος Καρρέρ αναφέρθηκε στο έλλειμμα ύψους 15 δισεκατομμυρίων ευρώ στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών της χώρας. «Το πρόβλημα στην οικονομία μας είναι το έλλειμμα των 15 δισ. ευρώ στο ισοζύγιο των τρεχουσών συναλλαγών. Εάν μπορούσαμε να μειώσουμε ένα μικρό ποσοστό από αυτό το έλλειμμα και να το κάνουμε εγχώρια παραγωγή, αυτό θα έδινε στην κυβέρνηση τη δυνατότητα να φορολογήσει υγιείς επιχειρήσεις και θα βοηθούσε ταυτόχρονα στην αντιμετώπιση τόσο του brain drain όσο και του δημογραφικού προβλήματος.»

Ιδιαίτερα θετικός είναι ο απολογισμός από τη διεξαγωγή του 8ου Athens Investment Forum, το οποίο επιβεβαίωσε και φέτος ότι αποτελεί έναν καταξιωμένο θεσμό υψηλού κύρους, σημείο αναφοράς για την επιχειρηματική και επενδυτική κοινότητα. Το Forum αποτύπωσε τη δυναμική και τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας στους τομείς των επενδύσεων, των υποδομών, της ενέργειας, της άμυνας και του ψηφιακού μετασχηματισμού, προβάλλοντας την Ελλάδα ως ισχυρό και αξιόπιστο παράγοντα στο διεθνές οικονομικό περιβάλλον.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του φετινού Forum, δόθηκε ήδη το επόμενο ραντεβού για το 9ο Athens Investment Forum το 2026, σε μια διοργάνωση που φιλοδοξεί να συνεχίσει να θέτει τον πήχη ψηλότερα, αναδεικνύοντας τις νέες προκλήσεις και ευκαιρίες της ελληνικής οικονομίας.