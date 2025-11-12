search
ΤΕΤΑΡΤΗ 12.11.2025 15:19
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

12.11.2025 12:52

Περισσότεροι από 350 εθελοντές της HELLENiQ ENERGY έτρεξαν στον 42ο Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας

12.11.2025 12:52
marathonios_helleniq_energy_new

Με πάνω από 350 συμμετοχές εργαζομένων από έξι χώρες, η HELLENiQ ENERGY Running Team έδωσε δυναμικό «παρών» στον 42ο Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας, μεταφέροντας το μήνυμα της ενότητας, της αλληλεγγύης και της κοινωνικής προσφοράς.

Η φετινή συμμετοχή ήταν η πιο πολυπληθής μέχρι σήμερα, με δρομείς από όλες τις εταιρείες του Ομίλου στην Ελλάδα και το εξωτερικό – μεταξύ αυτών και εργαζόμενοι της ELPEDISON, που έτρεξαν για πρώτη φορά με την ομάδα.

Με σύνθημα «Ο Καλός Αγώνας – Μαζί στον Μαραθώνιο» (The Good Run – United We Marathon), οι εθελοντές συμμετείχαν στις διαδρομές των 5, 10 και 42 χιλιομέτρων, στηρίζοντας φορείς με κοινωνικό έργο στις περιοχές όπου δραστηριοποιείται ο Όμιλος.

Το “HELLENiQ ENERGY Running Station” στην οδό Αρδηττού αποτέλεσε και φέτος σημείο συνάντησης και εμψύχωσης για τους δρομείς, προσφέροντας στιγμές χαλάρωσης, κεφιού και ομαδικότητας.

Η HELLENiQ ENERGY συγχαίρει όλους τους εργαζόμενους που συμμετείχαν, αποδεικνύοντας ότι κάθε αγώνας αποκτά πραγματική αξία όταν συνδυάζεται με συλλογικότητα και προσφορά.

Το ραντεβού ανανεώνεται για τον επόμενο Μαραθώνιο – με ακόμη περισσότερη ενέργεια!

Διαβάστε επίσης:

«Ανακαινίζω-Νοικιάζω»: Ανακλήθηκαν σχεδόν 3.000 αιτήσεις, οι 1.200 αφορούσαν την Ηλεία – Το ίδιο ακίνητο δηλώθηκε από 20 διαφορετικούς πολίτες

Αχαΐα: Ο θείος χτύπησε το κεφάλι του σε μπαλκόνι, ζαλίστηκε και έπεσε αγκαλιά με το παιδί στο κενό – Βίντεο από το σημείο της τραγωδίας

Μαρουσάκης: Θα συνεχιστεί ο άστατος καιρός – Έρχεται νέο κύμα κακοκαιρίας την επόμενη εβδομάδα

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
vitzilaios_1211_1920-1080_new
ADVERTORIAL

Γιάννης Βιτζηλαίος: Η COSMOTE TELEKOM οδηγεί τον ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας με «όχημα» την Τεχνητή Νοημοσύνη

photo_1
ΕΛΛΑΔΑ

Ολοκληρώθηκε ο 42ος Μαραθώνιος της Αθήνας, ο Αυθεντικός

VOULI_OLOMELEIA2210
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός της Βουλής

kykloforiakes_rythmiseis_new
ΕΛΛΑΔΑ

Επέτειος Πολυτεχνείου: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από το Σάββατο ως και την Τρίτη – Ποιοι δρόμοι θα κλείσουν

hatzidakis_AIF
ADVERTORIAL

Κ.Χατζηδάκης: Οι ενεργειακές συμφωνίες της προηγούμενης εβδομάδας, νέοι κρίκοι στην αλυσίδα ενίσχυσης της χώρας

Δείτε όλες τις ειδήσεις
STOURNARAS
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στουρνάρας: Ο Τσίπρας γνώριζε για το κόστος 100 εκατ. που θα προκαλούσαν οι διαπραγματεύσεις με την Τρόικα

antonis-kanakis
MEDIA

Κανάκης για ΕΛΤΑ: Ένα παιδάκι ρώτησε «και τώρα πώς θα στέλνουμε γράμμα στον Αϊ Βασίλη;»

giannaris mamdani ny
ΚΟΣΜΟΣ

Μιχάλης Γιάνναρης: Ποιος είναι ο ομογενής που βρίσκεται στο πλευρό του νέου δημάρχου της Νέας Υόρκης Ζόχραν Μαμντάνι

dalaras mesi
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

«Διακεκριμένος Πολίτης» του Μπουένος Άιρες ο Γιώργος Νταλάρας - Πήρε τη θρυλική φανέλα της εθνικής Αργεντινής με το «10»

the voice new
MEDIA

«The Voice» και «Μια νύχτα μόνο» τα πρώτα σε τηλεθέαση προγράμματα του σαββατοκύριακου (8,9/11)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 12.11.2025 15:18
vitzilaios_1211_1920-1080_new
ADVERTORIAL

Γιάννης Βιτζηλαίος: Η COSMOTE TELEKOM οδηγεί τον ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας με «όχημα» την Τεχνητή Νοημοσύνη

photo_1
ΕΛΛΑΔΑ

Ολοκληρώθηκε ο 42ος Μαραθώνιος της Αθήνας, ο Αυθεντικός

VOULI_OLOMELEIA2210
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός της Βουλής

1 / 3