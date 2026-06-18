Αυξήσεις έως και 300 ευρώ στους μισθούς του Δημοσίου – Ποιοι κερδίζουν από την προσωπική διαφορά

Αλλαγές που επηρεάζουν άμεσα τις αποδοχές χιλιάδων δημοσίων υπαλλήλων φέρνει το πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, επιχειρώντας να αντιμετωπίσει μία από τις πιο σύνθετες μισθολογικές στρεβλώσεις που κληροδότησε η μνημονιακή περίοδος: την προσωπική διαφορά.

Η νέα ρύθμιση δεν περιορίζεται σε μια απλή μισθολογική παρέμβαση. Ουσιαστικά αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο εξελίσσονται οι αποδοχές παλαιών και νέων υπαλλήλων, βάζοντας τέλος σε ένα σύστημα που δημιουργούσε διαφορετικές ταχύτητες αμοιβών ακόμη και μεταξύ εργαζομένων με τα ίδια καθήκοντα.

Το αρχικό σχέδιο προέβλεπε τη χορήγηση προσωπικής διαφοράς έως 300 ευρώ σε συγκεκριμένες κατηγορίες υπαλλήλων. Ωστόσο, η τελική διάταξη που κατατέθηκε στη Βουλή κινείται σε διαφορετική κατεύθυνση. Αντί της προσωπικής διαφοράς, θεσπίζεται επίδομα εξομάλυνσης μισθολογικών διαφορών ύψους έως 300 ευρώ, με στόχο τη μείωση των αποκλίσεων που έχουν δημιουργηθεί μεταξύ παλαιότερων και νεότερων εργαζομένων στο Δημόσιο.

Στην πράξη, η προσωπική διαφορά παύει σταδιακά να λειτουργεί ως ξεχωριστό μισθολογικό στοιχείο και ενσωματώνεται στις τακτικές αποδοχές μέχρι του ορίου των 300 ευρώ. Η εξέλιξη αυτή δημιουργεί άμεσους κερδισμένους αλλά και ορισμένες κατηγορίες εργαζομένων που θα δουν περιορισμό του ποσού που λαμβάνουν σήμερα.

Για παράδειγμα, υπάλληλος που λαμβάνει προσωπική διαφορά 200 ευρώ θα δει τη συγκεκριμένη παροχή να αντικαθίσταται από το νέο επίδομα των 300 ευρώ, αποκτώντας ουσιαστικά πρόσθετη μηνιαία ενίσχυση 100 ευρώ. Αντίθετα, εργαζόμενος με προσωπική διαφορά 400 ευρώ θα περιοριστεί στο νέο ανώτατο όριο των 300 ευρώ, με αποτέλεσμα μείωση κατά 100 ευρώ του σχετικού ποσού.

Η σημαντικότερη αλλαγή, ωστόσο, δεν αφορά το ύψος της προσωπικής διαφοράς αλλά τον τρόπο με τον οποίο θα υπολογίζονται οι μελλοντικές αυξήσεις. Μέχρι σήμερα, για χιλιάδες υπαλλήλους με υψηλή προσωπική διαφορά, οι ετήσιες μισθολογικές αυξήσεις συμψηφίζονταν εν μέρει με το ποσό αυτό, με αποτέλεσμα σημαντικό μέρος της αύξησης να μην φτάνει ποτέ στην τσέπη τους.

Με το νέο καθεστώς, μόλις η προσωπική διαφορά περιοριστεί στα 300 ευρώ ή χαμηλότερα, οι αυξήσεις θα καταβάλλονται πλέον στο σύνολό τους. Αυτό σημαίνει ότι οι μελλοντικές μισθολογικές βελτιώσεις θα αποτυπώνονται ολόκληρες στις αποδοχές των υπαλλήλων και δεν θα «ροκανίζονται» από τον μηχανισμό συμψηφισμού που ίσχυε μέχρι σήμερα.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του υπουργείου Οικονομικών, άμεσα ωφελημένοι αναμένεται να είναι περίπου 1.500 υπάλληλοι σε υπουργεία, ανεξάρτητες αρχές και ειδικές υπηρεσίες. Πρόκειται τόσο για νεότερους εργαζόμενους που προσλήφθηκαν μετά τον Μάρτιο του 2023 και λάμβαναν χαμηλότερες αποδοχές σε σχέση με παλαιότερους συναδέλφους τους, όσο και για παλαιούς υπαλλήλους των οποίων η προσωπική διαφορά έχει ήδη περιοριστεί κάτω από το όριο των 300 ευρώ.

Η παρέμβαση επιχειρεί να δώσει οριστική λύση σε ένα ζήτημα που απασχολεί το Δημόσιο εδώ και σχεδόν 15 χρόνια. Η προσωπική διαφορά δημιουργήθηκε μετά τις μεγάλες μισθολογικές ανατροπές της περιόδου των Μνημονίων, ως ένας μηχανισμός προστασίας των αποδοχών των εργαζομένων που υπηρετούσαν ήδη στο Δημόσιο.

Στη συνέχεια, έγιναν επανειλημμένες παρεμβάσεις προκειμένου να περιοριστούν οι ανισότητες μεταξύ παλαιών και νέων υπαλλήλων. Ωστόσο, κάθε νέα ρύθμιση δημιουργούσε νέα στρώματα διαφοροποιήσεων, με αποτέλεσμα υπάλληλοι που εκτελούσαν παρόμοια καθήκοντα να αμείβονται διαφορετικά.

Η νέα διάταξη φιλοδοξεί να βάλει τέλος σε αυτή τη λογική των συνεχών «μπαλωμάτων», θεσπίζοντας ένα ενιαίο πλαίσιο που θα ισχύει και για τους μελλοντικούς υπαλλήλους. Στόχος είναι σταδιακά να περιοριστούν οι μισθολογικές αποκλίσεις και να διαμορφωθεί ένα πιο ομοιόμορφο σύστημα αμοιβών.

Παρά τα οφέλη που αναγνωρίζουν αρκετοί εργαζόμενοι, η ρύθμιση δεν μένει χωρίς επικριτές. Ορισμένοι υποστηρίζουν ότι το πλαφόν των 300 ευρώ εξακολουθεί να διατηρεί ανισότητες, καθώς δεν οδηγεί σε πλήρη εξίσωση των αποδοχών για ίση εργασία. Από την άλλη πλευρά, το οικονομικό επιτελείο θεωρεί ότι το όριο είναι απαραίτητο προκειμένου να διατηρηθεί η δημοσιονομική ισορροπία και να αποφευχθεί η εκτόξευση του μισθολογικού κόστους στο Δημόσιο.

Διαβάστε επίσης

Στον «αέρα» το PosoKanei.gov – Σύγκριση τιμών σε πραγματικό χρόνο, πώς λειτουργεί

Eurostat: Αχαλίνωτος ο πληθωρισμός στην Ελλάδα – Στο 4,9% τον Μάιο

ΚΕΦΙΜ: Η μεγάλη ψαλίδα προσφοράς και ζήτησης εκτοξεύει το κόστος κατοικίας και τα ενοίκια