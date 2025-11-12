search
ΤΕΤΑΡΤΗ 12.11.2025
ΕΛΛΑΔΑ

12.11.2025 12:51

Βόλος: Προφυλακιστέος ο 58χρονος λιμενικός που κατηγορείται για ασέλγεια σε ανήλικους

Στον Ανακριτή Βόλου οδηγήθηκε σήμερα, στις 9 το πρωί, ο 58χρονος λιμενικός που κατηγορείται για ασέλγεια σε βάρος ανηλίκων.

Σύμφωνα με το gegonota.news.gr, η απολογία του στον Ανακριτή κράτησε μια ώρα.

Στη συνέχεια του απαγγέλθηκαν κατηγορίες και κρίθηκε προφυλακιστέος με τη σύμφωνη γνώμη Εισαγγελέα και Ανακριτή.

Υπενθυμίζεται ότι ο 58χρονος ανώτερος αξιωματικός συνελήφθη τις πρωινές ώρες του Σαββάτου, 8 Νοεμβρίου 2025, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, για απόπειρα γενετήσιας πράξης με ανήλικους.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για γενετήσια πράξη με ανήλικο έναντι αμοιβής, τετελεσμένη και σε απόπειρα, κατά συρροή και κατ’ εξακολούθηση.

