ENTERSOFTONE: Διψήφιοι ρυθμοί ανάπτυξης και καινοτόμες AI λύσεις που επαναπροσδιορίζουν το επιχειρηματικό λογισμικό

Διψήφιους ρυθμούς ανάπτυξης και ισχυρές προοπτικές για τα επόμενα χρόνια καταγράφει η ENTERSOFTONE, η οποία μέσα σε λιγότερο από έναν χρόνο από τη δημιουργία της μέσω της ενοποίησης των Entersoft και SOFTONE, έχει ήδη αναδειχθεί σε ηγέτη της αγοράς επιχειρηματικού λογισμικού στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Κατά την πρώτη επίσημη συνέντευξη Τύπου του νέου οργανισμού, ο Διευθύνων Σύμβουλος κ. Αντώνης Κοτζαμανίδης τόνισε πως «η ενοποίηση δύο κορυφαίων εταιρειών του κλάδου απέδειξε ότι το 1+1 μπορεί να δημιουργήσει κάτι πολύ μεγαλύτερο από το άθροισμά του», υπογραμμίζοντας τα εντυπωσιακά οικονομικά αποτελέσματα και τη νέα εποχή καινοτομίας που εγκαινιάζει η εταιρεία.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, τα ενοποιημένα έσοδα της ENTERSOFTONE αναμένεται να κυμανθούν για το 2025 μεταξύ 137 και 140 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 16%, ενώ το ενοποιημένο EBITDA θα κινηθεί μεταξύ 42 και 44 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά περισσότερο από 33% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

AI στο επίκεντρο της στρατηγικής

Η εταιρεία επενδύει δυναμικά σε τεχνολογίες Τεχνητής Νοημοσύνης (AI), Web και Cloud, δίνοντας νέα διάσταση στο επιχειρηματικό λογισμικό. Όπως επισήμανε ο κ. Κοτζαμανίδης, «στόχος μας είναι να επαναπροσδιορίσουμε την έννοια του business software στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης, προσφέροντας εύχρηστες και αξιόπιστες λύσεις σε κάθε επιχείρηση, ανεξαρτήτως μεγέθους ή κλάδου».

Οι πρώτες εφαρμογές με ενσωματωμένες AI λειτουργίες (AI-embedded business software) έχουν ήδη παρουσιαστεί στους πελάτες της εταιρείας, με στόχο να ενισχύσουν την παραγωγικότητα, να αυτοματοποιήσουν διαδικασίες και να επιτρέψουν ταχύτερη λήψη αποφάσεων. Η ENTERSOFTONE φιλοδοξεί να λειτουργήσει ως καταλύτης στην υιοθέτηση της Τεχνητής Νοημοσύνης από τις ελληνικές επιχειρήσεις, συνδέοντας την τεχνολογία με την καθημερινή λειτουργία τους.

Επενδυτικό πλάνο και επέκταση στο εξωτερικό

Στο πλαίσιο του επενδυτικού σχεδιασμού για την επόμενη διετία (2026–2027), η εταιρεία προβλέπει επενδύσεις ύψους 30–35 εκατ. ευρώ σε τεχνολογίες AI και την αξιοποίηση 200.000 ανθρωποημερών εργασίας για την ανάπτυξη νέων λειτουργιών.

Παράλληλα, ενισχύει τη διεθνή της παρουσία, επεκτείνοντας τη δραστηριότητά της σε Ρουμανία και Βουλγαρία, με στόχο τη διεύρυνση του δικτύου συνεργατών και της πελατειακής βάσης. Σήμερα, η ENTERSOFTONE διαθέτει 10 γραφεία σε τέσσερις χώρες (Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία, Ρουμανία) και εξυπηρετεί πάνω από 90.000 επιχειρήσεις μέσω ενός εκτεταμένου δικτύου 700 συνεργατών.

Ο οργανισμός απασχολεί πάνω από 1.500 εργαζομένους και λειτουργεί ως πιστοποιημένος πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης της ΑΑΔΕ, με την υπηρεσία Einvoicing να αναμένεται να διαχειριστεί πάνω από 1 δισ. ηλεκτρονικά παραστατικά εντός του 2025.

Ο ρόλος του κράτους και η ενίσχυση των επιχειρήσεων

Κλείνοντας την παρουσίασή του, ο κ. Κοτζαμανίδης αναφέρθηκε στην ανάγκη ενεργότερης στήριξης των επιχειρήσεων από την Πολιτεία:

«Είναι κρίσιμο να μεταβούμε από την υποχρεωτικότητα και την επιβολή ψηφιακού κόστους στις επιχειρήσεις για τη συμμόρφωσή τους, στην ενίσχυσή τους μέσω χρηματοδοτικών εργαλείων που διευκολύνουν επενδύσεις σε λύσεις λογισμικού, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και την ανταγωνιστικότητά τους».

Το αποτύπωμα της ENTERSOFTONE

Με έμφαση στην καινοτομία, την εξωστρέφεια και τη βιώσιμη ανάπτυξη, η ENTERSOFTONE στοχεύει να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στον ψηφιακό μετασχηματισμό των ελληνικών επιχειρήσεων. Ο συνδυασμός εμπειρίας, τεχνογνωσίας και επενδύσεων στην AI την καθιστά έναν από τους πλέον δυναμικούς τεχνολογικούς οργανισμούς στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Διαβάστε επίσης:

Ελληνικός Χρυσός: Η δημιουργία αξίας στον πυρήνα της εταιρικής στρατηγικής

Τράπεζα Κύπρου: Καθαρά κέρδη 353 εκατ. ευρώ στο 9μηνο – Στο 18,4% η απόδοση στα ίδια κεφάλαια

Optima bank: Ισχυρή ανάπτυξη με αύξηση κερδών στα €123,4 εκατ. στο 9μηνο και νέα διεθνής διάκριση