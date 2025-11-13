Νέα Διευθύντρια Εξωτερικών Υποθέσεων στη Vodafone Ελλάδας η Μαρίνα Καταροπούλου

Αλλαγές στη διοικητική της ομάδα πραγματοποιεί η Vodafone Ελλάδας, με τη Μαρίνα Καταροπούλου να αναλαμβάνει τη θέση της Διευθύντριας Εξωτερικών Υποθέσεων, από τις 19 Νοεμβρίου 2025.

Η Μ. Καταροπούλου διαθέτει περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στον τομέα των τηλεπικοινωνιών και της πληροφορικής, έχοντας διατελέσει σε σειρά διοικητικών και επικοινωνιακών θέσεων στην Ελλάδα και τη Μεγάλη Βρετανία. Στην επαγγελματική της πορεία έχει αναλάβει τον σχεδιασμό και την υλοποίηση στρατηγικών εταιρικής επικοινωνίας για πολυεθνικούς οργανισμούς, συμβάλλοντας σε έργα επιχειρηματικού μετασχηματισμού και ενίσχυσης της εταιρικής εικόνας.

Η τοποθέτησή της εντάσσεται στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης της διοικητικής ομάδας της Vodafone Ελλάδας, που έχει στόχο να προετοιμάσει την εταιρεία για τη νέα φάση ανάπτυξης στην ελληνική αγορά τηλεπικοινωνιών. Η Vodafone εστιάζει στη διεύρυνση των ψηφιακών υπηρεσιών, στην υποστήριξη του μετασχηματισμού επιχειρήσεων και νοικοκυριών και στη βιώσιμη ανάπτυξη, ενισχύοντας παράλληλα τη θέση της στον ανταγωνιστικό κλάδο της τεχνολογίας και της επικοινωνίας.

