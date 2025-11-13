search
ΠΕΜΠΤΗ 13.11.2025 08:48
search
MENU CLOSE
BUSINESS

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

13.11.2025 08:20

Νέα Διευθύντρια Εξωτερικών Υποθέσεων στη Vodafone Ελλάδας η Μαρίνα Καταροπούλου

13.11.2025 08:20
kataropoulou vodafone

Αλλαγές στη διοικητική της ομάδα πραγματοποιεί η Vodafone Ελλάδας, με τη Μαρίνα Καταροπούλου να αναλαμβάνει τη θέση της Διευθύντριας Εξωτερικών Υποθέσεων, από τις 19 Νοεμβρίου 2025.

Η Μ. Καταροπούλου διαθέτει περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στον τομέα των τηλεπικοινωνιών και της πληροφορικής, έχοντας διατελέσει σε σειρά διοικητικών και επικοινωνιακών θέσεων στην Ελλάδα και τη Μεγάλη Βρετανία. Στην επαγγελματική της πορεία έχει αναλάβει τον σχεδιασμό και την υλοποίηση στρατηγικών εταιρικής επικοινωνίας για πολυεθνικούς οργανισμούς, συμβάλλοντας σε έργα επιχειρηματικού μετασχηματισμού και ενίσχυσης της εταιρικής εικόνας.

Η τοποθέτησή της εντάσσεται στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης της διοικητικής ομάδας της Vodafone Ελλάδας, που έχει στόχο να προετοιμάσει την εταιρεία για τη νέα φάση ανάπτυξης στην ελληνική αγορά τηλεπικοινωνιών. Η Vodafone εστιάζει στη διεύρυνση των ψηφιακών υπηρεσιών, στην υποστήριξη του μετασχηματισμού επιχειρήσεων και νοικοκυριών και στη βιώσιμη ανάπτυξη, ενισχύοντας παράλληλα τη θέση της στον ανταγωνιστικό κλάδο της τεχνολογίας και της επικοινωνίας.

Διαβάστε επίσης:

Ελληνικός Χρυσός: Η δημιουργία αξίας στον πυρήνα της εταιρικής στρατηγικής

Τράπεζα Κύπρου: Καθαρά κέρδη 353 εκατ. ευρώ στο 9μηνο – Στο 18,4% η απόδοση στα ίδια κεφάλαια

Optima bank: Ισχυρή ανάπτυξη με αύξηση κερδών στα €123,4 εκατ. στο 9μηνο και νέα διεθνής διάκριση

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
gremos_ix
ΕΛΛΑΔΑ

Πήλιο: Τραγικό τέλος στην εξαφάνιση 75χρονου, βρέθηκε νεκρός σε γκρεμό μέσα στο αυτοκίνητό του

xrysesmelisses
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

«Χρυσές Μέλισσες»: Ανοιχτή πρόσκληση σε συγγραφείς και νέους δημιουργούς

smoking_gun_new
ΕΛΛΑΔΑ

Ο οφθαλμίατρος, η εικαστικός, και η σκοτεινή διαδρομή μιας εμμονής που κατέληξε σε πυροβολισμούς μπροστά σε ένα παιδί

enerwave
BUSINESS

Enerwave: Η νέα εποχή της Elpedison υπό τη HelleniqEnergy – Διπλασιασμός ισχύος και διεθνής επέκταση

glifada-2-exosi-new
ΕΛΛΑΔΑ

Γλυφάδα: «Φρένο» στην προσπάθεια έξωσης οικογένειας με καρκινοπαθή κόρη μετά την κοινωνική κατακραυγή – Προκλητική η δημοτική αρχή

Δείτε όλες τις ειδήσεις
metro_oasa_0909_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Μετρό: Έκλεισαν οι σταθμοί «Νέος Κόσμος», «Άγιος Ιωάννης» και «Δάφνη» – Σε ισχύ οι νέες ρυθμίσεις στη Γραμμή 2

giannaris mamdani ny
ΚΟΣΜΟΣ

Μιχάλης Γιάνναρης: Ποιος είναι ο ομογενής που βρίσκεται στο πλευρό του νέου δημάρχου της Νέας Υόρκης Ζόχραν Μαμντάνι

kris jenner
LIFESTYLE

Η Κρις Τζένερ διέγραψε τις φωτογραφίες της Μέγκαν Μαρκλ και του Πρίγκιπα Χάρι από το πάρτι των 70ών γενεθλίων της

mia-nyxta-mono
MEDIA

Νύχτα… διαρκείας στην κορυφή της τηλεθέασης (11/11)

vroxi larisa
ΕΛΛΑΔΑ

Μαρουσάκης: Θα συνεχιστεί ο άστατος καιρός - Έρχεται νέο κύμα κακοκαιρίας την επόμενη εβδομάδα

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 13.11.2025 08:47
gremos_ix
ΕΛΛΑΔΑ

Πήλιο: Τραγικό τέλος στην εξαφάνιση 75χρονου, βρέθηκε νεκρός σε γκρεμό μέσα στο αυτοκίνητό του

xrysesmelisses
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

«Χρυσές Μέλισσες»: Ανοιχτή πρόσκληση σε συγγραφείς και νέους δημιουργούς

smoking_gun_new
ΕΛΛΑΔΑ

Ο οφθαλμίατρος, η εικαστικός, και η σκοτεινή διαδρομή μιας εμμονής που κατέληξε σε πυροβολισμούς μπροστά σε ένα παιδί

1 / 3