BUSINESS

Νέο Διοικητικό Συμβούλιο στο Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος – Εκ νέου Πρόεδρος ο Αλ. Βασιλικός

Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Ξ.Ε.Ε.), όπως αυτό προέκυψε από τις εκλογές που πραγματοποιήθηκαν στις 29, 30 και 31 Οκτωβρίου.

Κατά τη διαδικασία των αρχαιρεσιών διαμορφώθηκε η ακόλουθη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου:

• Αλέξανδρος Βασιλικός, Πρόεδρος

• Γρηγόρης Τάσιος, Αντιπρόεδρος

• Άρης Σουλούνιας, Αντιπρόεδρος

• Εμμανουήλ Μανούσος, Αντιπρόεδρος

• Ζωχερή Μυκωνιάτη, Oικονομική Επόπτης

Τα νέα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής, με αλφαβητική σειρά, είναι:
Αντιγόνη Μαϊστράλη, Κωνσταντίνος Μέριανος, Απόστολος Μουσαμάς και Δημήτρης Πολλάλης.

Η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου αρχίζει στις 16 Ιανουαρίου 2026.
Μέχρι τότε, το Ξ.Ε.Ε. θα συνεχίσει να διοικείται από το απερχόμενο Συμβούλιο, διασφαλίζοντας τη θεσμική συνέχεια του φορέα. Το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος αποτελεί θεσμικό σύμβουλο της Πολιτείας για θέματα τουρισμού και ξενοδοχειακής ανάπτυξης, εκπροσωπώντας περισσότερα από 10.000 ξενοδοχειακά καταλύματα σε όλη τη χώρα.

