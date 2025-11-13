Η Όλγα Κεφαλογιάννη για τον Βαρδή Βαρδινογιάννη: «Ήταν η οικογένειά μου, το σημείο αναφοράς μου»

Με μια συγκινητική δήλωση, η υπουργός Τουρισμού, Όλγα Κεφαλογιάννη, αναφέρεται στον Βαρδή Βαρδινογιάννη, ένα χρόνο μετά το θάνατο του γνωστού επιχειρηματία.

Μιλώντας στα parapolitika.gr, η υπουργός Τουρισμού υπογραμμίζει ότι ο μεγάλος εκλιπών «υπήρξε για μένα κάτι πολύ περισσότερο από μια εμβληματική φυσιογνωμία της χώρας. Ήταν η οικογένειά μου, το σημείο αναφοράς μου. Ένας άνθρωπος με βαθιά αίσθηση καθήκοντος, που δεν διαχώριζε ποτέ την επιτυχία από την ευθύνη απέναντι στους ανθρώπους και στον τόπο».

Τονίζει δε ότι «η απουσία του εξακολουθεί να γίνεται αισθητή, αλλά η παρακαταθήκη του μένει ζωντανή. Στο ήθος, στην πίστη, στις αξίες και στην αφοσίωση στην οικογένεια που τον χαρακτήριζαν σε όλη του τη ζωή».

Αναλυτικά, η Όλγα Κεφαλογιάννη δήλωσε:

«Ο Βαρδής Βαρδινογιάννης υπήρξε για μένα κάτι πολύ περισσότερο από μια εμβληματική φυσιογνωμία της χώρας. Ήταν η οικογένειά μου, το σημείο αναφοράς μου. Ένας άνθρωπος με βαθιά αίσθηση καθήκοντος, που δεν διαχώριζε ποτέ την επιτυχία από την ευθύνη απέναντι στους ανθρώπους και στον τόπο.

Είχε έναν μοναδικό τρόπο να εμπνέει εμπιστοσύνη χωρίς πολλά λόγια, με τη στάση, τη συνέπεια και τη σιωπή του. Για όσους τον γνώρισαν, η παρουσία του ήταν πηγή σιγουριάς και ασφάλειας. Έναν χρόνο μετά, η απουσία του εξακολουθεί να γίνεται αισθητή, αλλά η παρακαταθήκη του μένει ζωντανή. Στο ήθος, στην πίστη, στις αξίες και στην αφοσίωση στην οικογένεια που τον χαρακτήριζαν σε όλη του τη ζωή».

