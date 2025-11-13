Ο Τραμπ υπέγραψε το τέλος του shutdown στις ΗΠΑ μετά από 43 ημέρες – Τι περιλαμβάνει το νομοσχέδιο

Ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ επικύρωσε χθες Τετάρτη το βράδυ (τοπική ώρα· σήμερα το πρωί ώρα Ελλάδας) νόμο που τερματίζει την πιο μακρά δημοσιονομική παράλυση που έζησαν ποτέ οι ΗΠΑ, διάρκειας 43 ημερών.

«Σήμερα στέλνουμε το σαφές μήνυμα ότι δεν υποχωρούμε ποτέ σε εκβιασμούς», είπε δηκτικά ο μεγιστάνας απευθυνόμενος στους δημοκρατικούς αντιπάλους του, προτού υπογράψει το κείμενο, επευφημούμενος από ρεπουμπλικάνους κοινοβουλευτικούς που τον πλαισίωναν στο Οβάλ Γραφείο.

President Trump Signs Senate Amendment to H.R. 5371 https://t.co/YvF1x3E8yz — The White House (@WhiteHouse) November 13, 2025

Ο πρόεδρος, ενώ επέκρινε τους Δημοκρατικούς για το κλείσιμο της κυβέρνησης, είπε επίσης στους ψηφοφόρους να θυμούνται αυτή τη στιγμή, όταν τα μέλη του Κογκρέσου θα επανεκλεγούν τον Νοέμβριο του 2026 στις ενδιάμεσες εκλογές.

Η κίνηση αυτή έγινε ενώ λίγες ώρες νωρίτερα είχαν δημοσιοποιηθεί χιλιάδες έγγραφα από την περιουσία του Τζέφρι Έπσταϊν, στα οποία το όνομα του προέδρου αναφερόταν, χωρίς όμως να υπάρχουν κατηγορίες εις βάρος του – ο ίδιος έχει αρνηθεί οποιαδήποτε εμπλοκή.

Λίγες ώρες νωρίτερα, η Βουλή των Αντιπροσώπων είχε εγκρίνει το νομοσχέδιο χρηματοδότησης της ομοσπονδιακής κυβέρνησης που έφερε στο τραπέζι η πλευρά των Ρεπουμπλικανών, δίνοντας έτσι το πράσινο φως για να τερματιστεί και επίσημα το μακροβιότερο shutdown στην αμερικανική ιστορία, έπειτα από 43 ολόκληρες ημέρες, με ψήφους 222 υπέρ και 209 κατά.

Τελικά, το νομοσχέδιο ψήφισε σχεδόν σύσσωμη η κοινοβουλευτική ομάδα των Ρεπουμπλικανών, καθώς και έξι Δημοκρατικοί, που… πέρασαν για λίγο στην άλλη όχθη. Μόνο δύο Ρεπουμπλικανοί ψήφισαν κατά, οι βουλευτές Τόμας Μάσι από το Κεντάκι και Γκρεγκ Στουμπ από τη Φλόριντα.

Η πρόταση προβλέπει λειτουργία της κυβέρνησης έως τις 30 Ιανουαρίου και επαναφορά βασικών προγραμμάτων, όπως η διανομή επιδομάτων διατροφικής βοήθειας (SNAP), καθώς και η συνέχιση επιδοτήσεων για κοινωνικά προγράμματα μέχρι το τέλος του δημοσιονομικού έτους 2026.

Τι περιλαμβάνει το νομοσχέδιο

Το νομοσχέδιο των 328 σελίδων που υπέγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ χρηματοδοτεί τις περισσότερες ομοσπονδιακές υπηρεσίες μέχρι τις 30 Ιανουαρίου και εξασφαλίζει επιπλέον πόρους για:

Το πρόγραμμα Snap για τη στήριξη τροφίμων,

Το Υπουργείο Γεωργίας,

Το Κογκρέσο,

Τις υπηρεσίες για βετεράνους, με χρηματοδότηση μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2025.

Το νομοσχέδιο διασφαλίζει επίσης την αναδρομική καταβολή μισθών σε όλους τους ομοσπονδιακούς υπαλλήλους και ακυρώνει τις απολύσεις χιλιάδων εργαζομένων, που προκάλεσε το shutdown.

Ωστόσο, περιλαμβάνει και νέες διατάξεις. Συγκεκριμένα, καθιστά παράνομη την εξέταση των τηλεφωνικών αρχείων των γερουσιαστών από ομοσπονδιακούς εισαγγελείς χωρίς προειδοποίηση και προβλέπει αποζημιώσεις έως 500.000 δολάρια για κάθε παράβαση.

Η διάταξη ισχύει αναδρομικά από το 2022, επιτρέποντας σε ορισμένους Ρεπουμπλικανούς γερουσιαστές να προσφύγουν στη Δικαιοσύνη για ελέγχους των επικοινωνιών τους στο πλαίσιο έρευνας για τον ρόλο του Τραμπ στη στάση στο Καπιτώλιο, τον Ιανουάριο του 2021.

Το νομοσχέδιο αναιρεί επίσης τη νομιμοποίηση της κάνναβης (hemp), η οποία είχε θεσπιστεί το 2018 στο πλαίσιο αγροτικού νομοσχεδίου και είχε επιτρέψει τη δημιουργία μιας πολυδισεκατομμυριακής βιομηχανίας προϊόντων χαμηλής δόσης THC, όπως τρόφιμα και ποτά.

Αντίθετα, δεν περιλαμβάνεται η επέκταση των επιδοτήσεων υγειονομικής ασφάλισης που ήθελαν οι Δημοκρατικοί και αφορούν περίπου 24.000.000 Αμερικανούς. Οι νομοθέτες συμφώνησαν να επανέλθουν στο θέμα με νέα ψηφοφορία τον Δεκέμβριο.

