Τσιάρας: Action plan για τον ΟΠΕΚΕΠΕ για να μην τεθεί σε διακινδύνευση η ροή των ευρωπαϊκών πόρων

«Δύσκολη εθνική προσπάθεια» χαρακτήρισε το μοντέλο πληρωμών ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Τσιάρας.

«Αν δεν κάνουμε συγκεκριμένα βήματα και αυτό δεν μπει σε μια σειρά προτεραιοτήτων νομίζω ότι η συζήτηση είναι αλλού», είπε και πρόσθεσε: «κάνουμε μια δύσκολη εθνική προσπάθεια, μια μεταρρύθμιση, για να ελέγξουμε συνολικά το μοντέλο πληρωμών και να προσαρμοστούμε σε ένα νέο μοντέλο συμφωνημένο με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, βάζοντας κανόνες διαφάνειας».

Ο κ. Τσιάρας κατέθεσε τις δύο επιστολές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σε διαφορετικούς χρόνους, στις 27/03/2025 και στις 04/08/2025, όπου υπάρχει ένα σημείο στο οποίο γίνεται σαφής αναφορά για τη διακινδύνευση της ροής των ευρωπαϊκών πόρων.

Όπως είπε, στην πρώτη επιστολή αναφέρεται ότι ο έλεγχος που διενεργήθηκε το Σεπτέμβριο του 2024 αποκάλυψε σειρά πιθανών ελλείψεων στα συστήματα διακυβέρνησης του ΟΣΔΕ για την Ελλάδα. Επιπλέον πιστοποιήθηκε ότι για το οικονομικό έτος 2024 η ύπαρξη πιθανών ελλείψεων στα συστήματα διακυβέρνησης στην Ελλάδα.

«Αποδεικνύει το συγκεκριμένο έγγραφο ότι υπάρχει σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να συμμορφωθούμε με συγκεκριμένα δεδομένα ελέγχου, στο ίδιο έγγραφο υπενθυμίζεται ότι εάν ένα κράτος μέλος δεν υποβάλει σχέδιο δράσης η επιτροπή ενδέχεται να εκδώσει εκτελεστικές πράξεις για την αναστολή των μηνιαίων πληρωμών ή των ενδιάμεσων πληρωμών», είπε.

Σε ό,τι αφορά στην ευλογιά των αιγοπροβάτων και τα εμβόλια, ο υπουργός Αγροτικής ανάπτυξης ανέφερε πως «αν δεν θέλουμε να καταστεί χώρα μας ενδημική, θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, γιατί δείτε τι γίνεται με τις χώρες που έχουν εμβολιάσει και δεν έχουν καμία τύχη στις εξαγωγές γαλακτομικών προϊόντων».

