Ο Λουίς Ρουμπιάλες δέχεται επίθεση με αυγά κατά τη διάρκεια παρουσίασης βιβλίου στη Μαδρίτη (Video)

Ο πρώην πρόεδρος της Ισπανικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας (RFEF), Λουίς Ρουμπιάλες, δέχτηκε επίθεση με αυγά καθώς φέρεται να του επιτέθηκε ο θείος του, κατά τη διάρκεια της παρουσίασης του νέου του βιβλίου την Πέμπτη στη Μαδρίτη.

Ο Ρουμπιάλες, καταδικασμένος για σεξουαλική επίθεση αφού φίλησε την παίκτρια Τζένι Ερμόσο χωρίς τη συγκατάθεσή της, μετά την κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου Γυναικών από την Ισπανία, φάνηκε να δέχεται χτύπημα στην πλάτη από αυγό, καθώς ο άνδρας που ο Ρουμπιάλες ισχυρίστηκε ότι ήταν ο θείος του πέταξε τρία προς την κατεύθυνση του 48χρονου.

Disgraced former Spanish FA President Luis Rubiales was pelted with eggs during the official launch of his book “Matar a Rubiales” today.



The culprit? His uncle, Luis Rubiales. pic.twitter.com/8LSjQCJTgU — Zach Lowy (@ZachLowy) November 13, 2025

«Ανακάλυψα ότι ήταν ο δικός μου θείος. Λούις Ρούμπεν τον λένε. Ένας θείος στην ηλικία μου», δήλωσε ο Ρουμπιάλες στην ειδησεογραφική πύλη Periodista Digital. «Μου πέταξε αυγά επειδή είναι διαταραγμένος και δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποια δικαιολογία γι’ αυτό. Τον συνέλαβαν, τον πήραν μακριά και, λοιπόν, θα πρέπει να αναλάβουμε δράση εναντίον του επειδή ειλικρινά νόμιζα ότι ήταν όπλο».

Η αστυνομία δήλωσε ότι ένας Ισπανός άνδρας συνελήφθη, αλλά αρνήθηκε να επιβεβαιώσει την οικογενειακή σχέση.

🎥 Watch: Luis Rubiales pelted with eggs… by his own uncle



Disgraced former president of the Spanish Football Federation was hit on stage during book launch event in Madrid



Read the full story ⬇️https://t.co/pV2AOJ1SdS pic.twitter.com/9XCRzkVo95 November 14, 2025

Ο Ρουμπιάλες προσπάθησε να κυνηγήσει τον θείο του προτού τον εμποδίσουν άλλοι στην εκδήλωση για να παρουσιάσει το βιβλίο του Matar a Rubiales (Σκοτώνοντας τον Ρουμπιάλες). Μιλώντας στην ισπανική τηλεόραση αυτή την εβδομάδα, ο Ρουμπιάλες ισχυρίστηκε ότι έπεσε θύμα ενός «ξαφνικού ακροαριστερού κινήματος» που δημιούργησε μια «παράλληλη πραγματικότητα» για να εκμεταλλευτεί το ζήτημα γύρω από το αναγκαστικό του φιλί στην Ερμόσο.

Ο Ρουμπιάλες τιμωρήθηκε με πρόστιμο 10.800 ευρώ επειδή φίλησε την Ερμόσο κατά τη διάρκεια της τελετής απονομής μεταλλίων, μετά τη νίκη της Ισπανίας επί της Αγγλίας στο Σίδνεϊ τον Αύγουστο του 2023. Επιμένει ότι ήταν συναινετικό και ο δικηγόρος του δήλωσε τον Ιούνιο ότι ο Ρουμπιάλες θα ασκήσει έφεση κατά της καταδίκης στο ανώτατο δικαστήριο, αφού ένα ισπανικό εφετείο επικύρωσε το πρόστιμό του.

The global football community is rallying against sexism after Rubiales' non-consensual kiss. Spain's PM has backed the country's women footballers, saying they "gave the world a lesson" by going on strike. pic.twitter.com/p0ElcWBriE September 2, 2023

Ο ποινικός κώδικας της Ισπανίας ορίζει ότι ένα μη συναινετικό φιλί μπορεί να θεωρηθεί σεξουαλική επίθεση, μια νομική κατηγορία που περιλαμβάνει όλα τα είδη σεξουαλικής βίας.

Το περιστατικό προκάλεσε παγκόσμια κατακραυγή και ο Ρουμπιάλες παραιτήθηκε από τη θέση του. Του επιβλήθηκε απαγόρευση από κάθε δραστηριότητα που σχετίζεται με το ποδόσφαιρο για τρία χρόνια και η ομοσπονδία βυθίστηκε σε μια παρατεταμένη περίοδο αναταραχής. Το περιστατικό κατέστησε την Ερμόσο, την κορυφαία σκόρερ όλων των εποχών για την εθνική γυναικεία ομάδα, ένα σύμβολο της καταπολέμησης του σεξισμού και της μάτσο κουλτούρας στον αθλητισμό.

